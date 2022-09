Microsoft anunță noi date și tehnologii pentru a reduce decalajul de comunicare

Microsoft extinde platforma Viva pentru a oferi angajaților oportunități de reconectate cu echipa, cultura companiei și obiectivele de afaceri

Microsoft a lansat raportul Work Trend Index Pulse “Hybrid Work Is Just Work. Are We Doing It Wrong?“, o cercetare realizată la nivelul a 11 țări, pentru a analiza noile realități ale muncii hibride. Compania anunță noi aplicații și facilități în Microsoft Viva, platforma dedicată experienței angajaților, concepute să contribuie la responsabilizarea și implicarea acestora într-o perioadă de incertitudine economică.

Cercetarea se bazează pe răspunsurile a 20.000 de angajați din Australia, Brazilia, Canada, China, Franța, Germania, Japonia, India, Marea Britanie, Noua Zeelandă și Statele Unite, fiind analizate, de asemenea, trilioane de semnale de productivitate din platforma Microsoft 365, dar și tendințele forței de muncă potrivit platformei LinkedIn și datelor obținute de Glint People Science.

Datele arată clar că munca hibridă a creat un deficit de comunicare din ce în ce mai mare între angajați și manageri. Părerile diferă în ceea ce privește productivitatea la locul de muncă, menținerea autonomiei asigurând în același timp responsabilitatea, beneficiile flexibilității și rolul biroului. Pentru a reduce acest decalaj, este nevoie de o nouă abordare care să recunoască faptul că munca nu mai reprezintă doar un birou, ci o experiență care trebuie să depășească timpul și spațiul, astfel încât angajații să poată rămâne implicați și conectați indiferent unde lucrează.

Pentru a oferi sprijin liderilor să navigheze prin noile realități ale muncii, raportul Work Trend Index Pulse indică trei direcții importante care ar trebui abordate urgent.

Prima direcție vizează sfârșitul paranoiei productivității. Potrivit cercetării, 87% dintre angajați declară că sunt productivi la locul de muncă, în timp ce 85% dintre lideri sunt de părere că trecerea la munca hibridă le-a testat încrederea privind productivitatea angajaților. În acest context, liderii trebuie să creeze claritate și aliniere în jurul obiectivelor companiei, să elimine aglomerarea task-urilor care nu susțin aceste obiective și să-și asculte mai mult angajații – 57% dintre companii colectează rareori sau deloc feedback-ul angajaților.

În același timp, angajatorii trebuie să înțeleagă că legătura cu colegii este motivația cheie pentru a reveni la birou: 73% dintre angajați spun că au nevoie de un motiv mai bun pentru a merge la birou decât așteptările companiei – dar ar fi motivați să revină dacă ar putea socializa cu colegii (84%) sau să reconstruiască legăturile de echipă (85%). Comunicarea digitală va fi crucială pentru a menține oamenii conectați în interiorul și în afara biroului – atât angajații, cât și liderii consideră comunicarea ca fiind abilitatea esențială de care au nevoie pentru a avea succes în acest an.

A treia direcție vizează reskilling-ul pentru a “re-angaja” oamenii. La nivel mondial, 55% dintre angajați consideră că schimbarea companiei este cel mai bun mod de a-și dezvolta competențele. Angajații spun că ar rămâne mai mult în companie dacă ar fi mai ușor să-și schimbe locul de muncă intern (68%) sau dacă ar putea beneficia de mai multe oportunități pentru a învăța și pentru a se dezvolta (76%).

Microsoft extinde platforma Microsoft Viva pentru a răspunde acestor provocări și pentru a ajuta companiile să ofere angajaților o experiență optimizată în funcție de cum lucrează oamenii în prezent. Microsoft anunță, astfel, capabilități noi și îmbunătățite în platforma Viva: