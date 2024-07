STIRI Lenovo devine partener al turneului WTA 250 Iași Open 2024 Ionut Razvan Share







Lenovo devine partener al turneului WTA 250 Iași Open din acest an, cel mai important turneu feminin de tenis pe zgură din România. Cea de-a treia ediție a turneului WTA de la Iași va avea loc în perioada 21-26 iulie 2024, la Baza Sportivă Ciric, și va reuni sportive de top din România și din întreaga lume. Prin intermediul acestui parteneriat, Lenovo își demonstrează încă o dată angajamentul luat la nivel global de a susține excelența atât în sport, cât și în tehnologie. „Lenovo a înregistrat de-a lungul ultimilor ani o creștere constantă, devenind unul dintre cei mai mari și mai respectați producători mondiali de PC-uri, smartphone-uri, tablete și servere, precum și furnizori de servicii cloud. Lenovo este o companie care se axează pe inovație și care susține perfomanța continuă. Ne bucurăm să fim partenerul celui mai puternic turneu de tenis WTA de la noi din țară, un sport în care suntem uniți de valori comune: performanță, inovație, fair-play”, a declarat Doru Ristea, director general Lenovo România. Lenovo are o tradiție solidă în sprijinirea sporturilor de elită, datorită alianțelor strategice încheiate cu unele dintre cele mai puternice și tehnice competiții internaționale, precum Formula 1 și MotoGP, unde susține echipa Ducati. Aceste colaborări dovedesc o dată în plus dedicarea Lenovo de a ținti mereu mai sus, de a stabili constant obiective noi și ambițioase și de a demonstra cum tehnologiile de ultimă generație pot îmbunătăți performanțele sportive și pot aduce noi niveluri de excelență în diverse domenii. „Turneul WTA de la Iași crește de la an la an și devine mai atractiv atât pentru jucătoare, cât și pentru fanii prezenți la Baza Sportivă Ciric. În acest context al dezvoltării continue a celui mai important turneu WTA pe zgură din România, suntem onorați că un brand internațional precum Lenovo își unește forțele alături de noi”, a declarat Andrei Orita, organizator. La fel cum jucătoarele WTA și piloții de Formula 1 și MotoGP își depășesc limitele pe terenul de joc sau pe circuit, Lenovo continuă să inoveze și să redefinească standardele în tehnologie, promovând un viitor mai inteligent și mai conectat.

