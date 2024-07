STIRI SoftServe donează 1,5 mil. dolari pentru a sprijini inițiativa “Drive for Life 3.0” și a susține Ucraina cu 100 de ambulanț Ionut Razvan Share







SoftServe, una dintre cele mai mari companii IT din Europa Centrală și de Est, donează 1,5 milioane de dolari pentru a sprijini a treia ediție a proiectului “Drive for Life”, o inițiativă a fondului caritabil al companiei – Open Eyes – care are ca scop sprijinirea salvatorilor din Ucraina prin furnizarea de ambulanțe complet echipate. Pentru ediția din acest an, Open Eyes și-a propus să ofere Ucrainei încă 100 de ambulanțe și echipamente medicale, ce necesită un buget total de 1,9 milioane de dolari. SoftServe contribuie cu 1,5 milioane de dolari, iar restul de 400.000 de dolari urmează să fie strânși prin colectare de fonduri de la angajați și alți donatori. Din 2022, prin proiectul “Drive for Life”, Open Eyes a donat salvatorilor din Ucraina 230 de ambulanțe. Cu ajutorul donațiilor primite din partea SoftServe, de la angajați, parteneri și alți donatori din întreaga lume, peste 30.000 de vieți, atât civili, cât și militari, au fot salvate. Ca parte a acestui proiect, anul acesta, fondul caritabil a lansat și inițiative satelit, cum este “Lifesaver Support: România”, prin care își propune să strângă 3.000 de dolari pentru echipamente medicale esențiale destinate ambulanțelor. Misiunea principală este de a furniza medicilor ucraineni și medicilor de luptă instrumentele necesare pentru a salva vieți. Mai multe informații despre această strângere de fonduri pentru Ucraina găsiți aici. De la începutul invaziei ruse, fondul caritabil “Open Eyes” al SoftServe a donat peste 30 milioane de dolari pentru a sprijini Ucraina. Circa 80.000 de ucraineni au beneficiat de sprijinul companiei, care a inclus livrarea a aproximativ 1.000 de tone de ajutoare umanitare, 25.000 de unități de echipament de protecție, 10.000 de unități de echipament informatic și peste 50.000 de truse medicale. În 2023, fondul a lansat și o serie de proiecte pentru a sprijini spitalele din cinci regiuni ale Ucrainei. Mai mult informații despre “Drive for Life 3.0” poți găsi aici. SoftServe a creat o tradiție din a dona în fiecare an către Open Eyes cu ocazia aniversării companiei. Anul acesta, pe 12 iulie, SoftServe a aniversat 31 de ani de la înființare. Business-ul SoftServe a luat naștere în 1993 în Ucraina și a crescut constant, ajungând acum o companie multinațională cu peste 60 de birouri în 16 țări și 11,000 de oameni. SoftServe s-a extins în urmă cu 2 ani și în România, unde este prezentă cu un birou în București și spații de lucru în regim co-working în Cluj și Iași.

