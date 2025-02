AI. NEWS FEATURED STIRI La Paris, semnalele privind AI au fost clare. România este pe recepție? Ionut Razvan Share







La recentul summit AI de la Paris, liderii politici și de business au urmărit cu respirația tăiată direcțiile strategice trasate în cursa pentru inteligența artificială. Statele Unite și Uniunea Europeană și-au clarificat pozițiile, iar mesajul este limpede: AI va fi motorul principal al economiei viitorului. SUA accelerează printr-un ecosistem privat puternic, dominat de giganți tehnologici și susținut printr-un sprijin guvernamental masiv, inițiative de dereglementare și finanțare strategică. Eforturile de consolidare a leadership-ului american în AI au culminat recent cu proiectul Stargate, un joint venture de până la 500 miliarde de dolari în infrastructură AI, anunțat încă din primele momente ale administrației Trump, cu participarea unor lideri proeminenți din industria de IT. De partea cealaltă a Atlanticului, UE vrea un AI sigur, etic și aplicat în industrii esențiale, cum ar fi sănătatea, energia și producția industrială. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat investiții de 200 de miliarde de euro pentru AI Factories și AI Gigafactories, menite să asigure acces larg la infrastructura AI pentru întreprinderi și cercetători​. Pe de altă parte însă, industria trage semnale de alarmă tot mai puternice cu privire la riscurile unor reglementări excesive, în special în contextul elaborării Codului de Bune Practici privind Inteligența Artificială de Uz General (GPAI Code of Practice). Există îngrijorări serioase că un cadru normativ prea restrictiv, combinat cu cerințe de conformitate complexe și costisitoare, ar putea sufoca inovația și plasa UE într-un dezavantaj competitiv global, în contrast cu alte regiuni care adoptă politici mai flexibile și pro-inovare. China a plusat cu o mișcare de soft power pro-cooperare, după ce cu o lună de zile înainte un nou release al companiei de origine chineză DeepSeek a demonstrat ce poate face în AI cu bani mult mai puțini decȃt competitorii americani. În această nouă realitate tehnologică, România trebuie să decidă urgent unde se poziționează. Ca parte a Uniunii Europene, avem oportunitatea de a ne integra în inițiativele AI europene și de a accesa fondurile necesare pentru a deveni un jucător relevant. În lipsa unor serii de acțiuni realiste, însă, riscăm să rămânem doar furnizori de servicii IT pentru alte economii, fără a genera inovație și valoare adăugată proprie. România a adoptat anul trecut o Strategie Națională pentru Inteligență Artificială și un Plan de Acțiune, susținute la nivel declarativ de un angajament privind adopția tehnologiei la nivelul societății și economiei, însă progresul este limitat. România trebuie să facă saltul de la declarații de intenție la adoptarea unor măsuri concrete pentru a face tranziția către o economie bazată pe tehnologie, care să valorifice potențialul AI – un cadru clar de implementare, finanțare adecvată și mecanisme de colaborare între sectorul public, privat și academic. România are o industrie IT&C puternică, care a generat 22 miliarde de euro în 2023 și contribuie cu 14,16% la PIB (*prin efectul contribuțiilor directe, indirecte și induse​). Dispunem de un număr mare de specialiști bine pregătiți și de o infrastructură digitală solidă, însă aceste avantaje pot deveni irelevante dacă nu investim strategic în AI și nu accelerăm inovația. Cifrele arată că România nu capitalizează în general oportunitățile din tehnologie: doar 0,46% din PIB este investit în cercetare și dezvoltare, comparativ cu media UE de 2%​.

75% din companiile IT au avut inițiative de inovație în ultimii trei ani, dar numai 5,7% au lansat un produs propriu în această perioadă.

România este pe ultimul loc în Europa în ceea ce privește inovația, conform European Innovation Scoreboard​.

doar 27% dintre IMM-uri adoptă tehnologii digitale avansate, sub media UE de 58%​.

acoperirea 5G este de doar 32,8%, față de media UE de 89,3%​. Aceste date demonstrează că România nu doar că trebuie să prindă din urmă restul Europei, ci să facă un salt calitativ rapid. Ce putem să facem pentru a deveni un hub AI în Europa? Adoptarea unui model european de inovare AI ✅ participarea activă la masa discuțiilor privind viitorul european al AI și alinierea la inițiativele UE, precum AI Act, AI Factories și InvestAI, pentru armonizarea cadrului de reglementare și facilitarea procesului de accesare a fondurilor europene destinate AI.

✅ creșterea investițiilor în cercetare și dezvoltare la 1% din PIB până în 2027, pentru a reduce decalajul față de Europa de Vest.

✅ introducerea unui regim IP Box și a unor stimulente pentru companiile care dezvoltă proprietate intelectuală și valorifică potențialul tehnologiilor emergente, precum AI. Consolidarea forței de muncă specializate în AI ✅ integrarea AI în programele universitare, pentru a forma specialiști pregătiți pentru noile cerințe tehnologice și implementarea unor programe care să sprijine retenția specialiștilor, respectiv atragerea talentelor internaționale.

✅ finanțarea unor programe de formare și reconversie profesională (upskilling/reskilling) pentru a încuraja investițiile în dezvoltarea competențelor angajaților și adopția AI la nivelul pieței muncii. ✅ dezvoltarea unor hub-uri de R&D în AI, în parteneriat cu universități și companii private, care să sprijine formarea continuă și transferul tehnologic. Accelerarea digitalizării economiei și administrației ✅ promovarea adoptării AI în sectorul privat prin scheme de granturi pentru IMM-uri și startup-uri și stimulente pentru investiții în tehnologizare la nivelul companiilor.

✅ adoptarea soluțiilor AI pentru administrația publică, de la digitalizarea serviciilor la combaterea birocrației.

✅ sprijinirea parteneriatelor public-private pentru dezvoltarea de soluții AI în sectoare economice esențiale și crearea unor sandbox-uri de reglementare care să permită testarea noilor soluții AI într-un mediu controlat. Summitul AI de la Paris a fost un semnal clar: UE intră mai hotărȃt în noua eră tehnologică, iar România are șansa de a face parte activă din această tranziție. Investițiile în AI nu mai sunt o opțiune, ci o necesitate strategică. Dacă nu investim acum în AI și nu ne integrăm în inițiativele europene, nu vom pierde doar oportunități de dezvoltare, ci vom deveni dependenți de soluțiile create în alte state. România poate deveni un hub regional pentru AI, un pilon al economiei digitale europene, dar acest lucru necesită decizii ferme, investiții inteligente și o viziune clară, aliniată la strategia digitală a Uniunii Europene. Nu mai este o întrebare de „dacă”, ci de „când și cum” ne asumăm acest rol. Autor: Corina Vasile, Executive Director

