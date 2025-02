FEATURED SMARTPHONES STIRI Xiaomi își menține poziția secundă în România la finalul anului 2024, potrivit Canalys Ionut Razvan Share







Xiaomi își menține poziția secundă la nivelul pieței românești, ca număr de unități, la finalul perioadei ianuarie-decembrie 2024, potrivit celui mai recent raport al companiei de analiză a pieței de tehnologie Canalys. La nivelul regiunii CEE, Xiaomi conduce clasamentul, ca număr de unități, cu o cotă de piață de 31%, la nivelul întregului an 2024. În Europa, Xiaomi ocupă a treia poziție a clasamentului, cu o cotă de piață de 20%. Global, Xiaomi își crește cota de piață cu 15%, atinge un total de 14% și se menține pe poziția a treia în clasamentul unităților vândute, la finalul anului 2024.

