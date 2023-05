Gartner: Patru tendinte modeleaza viitorul infrastructurii cloud, cea a centrelor de date si pentru edge

Gartner a evidentiat patru tendinte care au impact asupra infrastructurii cloud, cea a centrelor de date si pentru edge in 2023, pe masura ce echipele de infrastructura si operatiuni (I&O) se reorienteaza pentru a sprijini noile tehnologii si moduri de lucru pe parcursul unui an marcat de incertitudine economica.

In cadrul expunerii sale din cadrul Gartner IT Infrastructure, Operations & Cloud Strategies Conference ce s-a desfasurat la Sydney, Paul Delory, VP Analyst la Gartner, a declarat: „In actualul climat economic, cea mai mare problema cu care se confrunta companiile in 2023 poate sa nu fie infrastructura IT. Cu toate acestea, echipele I&O vor fi afectate de fortele economice si geopolitice si vor avea un rol vital in ameliorarea efectelor acestora.”

„Acesta nu va fi un an pentru a obtine mari realizari, dar marcheaza un moment pentru a va reorienta, reelabora si regandi infrastructura. In fiecare criza se nasc oportunitati si, in acest caz, sansa de a face schimbari pozitive care ar putea fi de mult asteptate”, a completat Paul Delory.

Potrivit Gartner, principalele patru tendinte ale infrastructurii cloud, cea a centrelor de date si pentru edge sunt:

Tendinta 1: Echipele cloud vor optimiza si restructura infrastructura cloud

Utilizarea cloudului public a devenit aproape universala, dar multe dezvoltari sunt ad-hoc si implementate deficitar. Echipele I&O au ocazia pe parcursul acestui an de a revizui infrastructura cloud articulata in graba sau cu arhitectura slab organizata pentru a o face mai eficienta, mai rezistenta si mai rentabila.

Accentul restructurarii infrastructurii cloud ar trebui sa fie pe optimizarea costurilor prin eliminarea infrastructurii cloud redundante, supradezvoltate sau neutilizate. De asemenea, trebuie pus accentul pe construirea rezilientei in afaceri, mai degraba decat pe redundanta la nivel de servicii, pe utilizarea infrastructurii cloud ca o modalitate de a atenua efectul intreruperilor aparute pe lantul de aprovizionare, precum si modernizarea infrastructurii. Potrivit Gartner, 65% din sarcinile de lucru ale aplicatiilor vor fi optimizate sau gata pentru livrarea in cloud pana in 2027, fata de 45% in 2022.

Tendinta 2: Noile arhitecturi de aplicatii vor solicita noi tipuri de infrastructura

Echipele I&O sunt in mod continuu provocate sa raspunda noilor si diversificatelor cerinte din organizatiile lor cu noi tipuri de infrastructura – inclusiv infrastructura edge pentru cazuri de utilizare intensiva a datelor, arhitecturi non-x86 pentru sarcini de lucru specializate, arhitecturi edge serverless si servicii mobile 5G. Gartner estimeaza ca 15% din sarcinile de lucru on-premise vor rula in containere pana in 2026, in crestere de la mai putin de 5% in 2022.

Profesionistii din domeniul I&O trebuie sa evalueze cu atentie optiunile alternative, concentrandu-se pe capacitatea lor de a gestiona, integra si transforma in situatii in care trebuie sa faca fata constrangerilor de timp, talent si resurse. „Nu reveniti la metodele sau solutiile traditionale doar pentru ca au functionat bine in trecut”, a spus Delory. „Perioadele pline de provocari sunt momente bune pentru a inova si a gasi noi solutii pentru a satisface cerintele afacerii”, a completat Delory.

Tendinta 3: Echipele centrelor de date vor adopta local principiile cloud

Centrele de date se micsoreaza si migreaza catre furnizori de colocare bazati pe platforme. In combinatie cu noile modele „as-a-service” pentru infrastructura fizica, acest lucru poate aplica pentru infrastructura locala orientarea catre servicii si modele economice asemanatoare cloud-ului.

Pana in 2027, potrivit Gartner, 35% din infrastructura centrelor de date va fi gestionata dintr-un plan de control bazat pe cloud, de la mai putin de 10% in 2022. Profesionistii I&O ar trebui sa se concentreze in acest an pe construirea infrastructurii native cloud in cadrul centrelor de date, pe migrarea sarcinilor de lucru de la facilitatile detinute la facilitatile de co-locatie sau in edge, precum si pe imbratisarea modelelor „as-a-service” pentru infrastructura fizica.

Tendinta 4: Organizatiile de succes vor defini ca prioritate dezvoltarea competentelor

Lipsa competentelor ramane cel mai mare obstacol in calea initiativelor de modernizare a infrastructurii, multe organizatii constatand ca nu pot angaja talente externe pentru a completa acest deficit de competente. Organizatiile IT nu vor obtine performante decat daca acorda prioritate cresterii organice a competentelor.

Liderii I&O trebuie sa faca din dezvoltarea competentelor operationale prioritatea de prim rang in acest an, iar profesionistii I&O trebuie incurajati sa preia noi roluri. Gartner estimeaza ca 60% dintre echipele din infrastructura centrelor de date vor detine abilitati relevante de automatizare si cloud pana in 2027, fata de 30% in 2022.