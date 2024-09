FEATURED STIRI evoMAG Back to School: 5 din 10 familii cu copii vor face cumpărături online pentru începutul școlii Ionut Razvan Share







Noul an școlar devine prilej de reduceri la evoMAG, compania alăturându-se pregătirilor pentru începerea școlii cu o ofertă extinsă și diversificată în cadrul campaniei “Back to School 2024“. Astfel, până pe 15 septembrie, clienții pot accesa o gamă variată de produse esențiale pentru școală, inclusiv birotică și tehnologie, beneficiind de reduceri semnificative la peste 10.000 de articole selecționate. Unul dintre punctele centrale ale campaniei din acest an este extinderea categoriei de Birotică, ce cuprinde acum o selecție largă de produse destinate atât elevilor, cât și profesorilor. Printre acestea se numără ghiozdane, penare, rechizite și diverse accesorii, toate disponibile la prețuri reduse. Creșterea numărului de produse din această categorie reflectă un răspuns direct la cerințele tot mai variate ale clienților evoMAG, care doresc să-și asigure toate materialele necesare pentru școală într-un singur loc. Alături de articolele din categoria Birotică, la reduceri se găsește o varietate de electronice, de la echipamente periferice, laptopuri și tablete, până la accesorii și produse multimedia esențiale pentru activitățile școlare. Ofertele sunt concepute pentru a răspunde nevoilor educaționale moderne, cu accent pe accesibilitate și diversitate, astfel încât părinții să găsească tot ce au nevoie pentru noul an școlar al copiilor lor. evoMAG oferă reduceri suplimentare la diverse produse din campania Back to School 2024. Reducerile se aplică, de exemplu, la laptopuri, tablete, echipamente periferice, și alte accesorii esențiale pentru activitățile școlare. Aceste oferte sunt posibile datorită relațiilor de încredere și parteneriatelor de lungă durată cu branduri de renume și distribuitori, aspecte care permit aplicarea unor prețuri mai atractive sau oferirea de pachete speciale pentru clienți. În campania actuală Back to School sunt disponibile reduceri suplimentare între 10% și 30% la o selecție de produse. Acestea includ laptopuri, tablete, imprimante și alte echipamente periferice, precum și articole de birotică, cum ar fi rechizite și ghiozdane. De exemplu, anumite laptopuri de la branduri partenere pot beneficia de o reducere de 20%, iar pentru accesorii de birou sau tehnologii educaționale, reducerile pot ajunge până la 30%. „Observăm o tendință tot mai pronunțată în rândul familiilor cu copii de a achiziționa online produsele necesare pentru începutul anului școlar. Conform estimărilor noastre, 5 din 10 familii cu copii aleg să își facă aceste cumpărături online, iar multe dintre ele optează pentru plata în rate pentru a gestiona mai bine bugetul familial. Acest comportament reflectă atât nevoia de accesibilitate și diversitate în achiziții, cât și dorința de a împărți costurile pe o perioadă mai lungă, fără a face compromisuri asupra calității produselor”, spune Mihai Pătrașcu, CEO evoMAG. Anul acesta, evoMAG a înregistrat o dublare a procentului de clienți care aleg să achiziționeze produse în rate, comparativ cu anul trecut. În prezent, peste 15% din achizițiile realizate pe evoMAG.ro sunt plătite eșalonat, ceea ce reflectă o schimbare majoră în modul în care consumatorii români gestionează achizițiile de valoare ridicată. Pentru a sprijini această tendință, evoMAG oferă o varietate de soluții de plată în rate, disponibile atât prin carduri de credit, cât și prin carduri de debit. Printre partenerii financiari principali se numără Banca Transilvania, Klarna, tbi bank, LeanPay și Oney care pun la dispoziție opțiuni adaptate diverselor nevoi ale consumatorilor. Prin campania Back to School 2024, evoMAG își reafirmă angajamentul de a oferi soluții complete și adaptate nevoilor actuale ale consumatorilor. Gama extinsă de produse și opțiunile flexibile de plată sunt gândite să răspundă cerințelor diverselor categorii de clienți, de la părinți care pregătesc începutul de an școlar pentru copiii lor, până la profesori care își echipează sălile de clasă.

