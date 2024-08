STIRI TECH Axis Communications extinde portofoliul de camere body warn Ionut Razvan Share







fCommunications anunță lansarea noii camere corporale AXIS W102. Acest nou model oferă sunet clar, imagini de înaltă calitate și protecție împotriva accesului neautorizat. AXIS W102 integrează tehnologii de ultimă generație, fiind un instrument ideal pentru verificarea fiecărui incident înregistrat, descărcarea facilă a datelor și streamingul live prin Wi-Fi® sau hotspot mobil. De asemenea, camera utilizează un senzor de imagine îmbunătățit, care maximizează calitatea imaginii, indiferent de condițiile de iluminare. Capabilitățile audio performante sunt garantate de microfoanele digitale reproiectate, care măresc claritatea și reduc zgomotul provocat de vânt. Caracteristicile cheie includ: Imagini mereu clare;

Calitate excelentă a sunetului;

Durată lungă de viață a bateriei;

Suport pentru streaming live;

Mai multe straturi de criptare. AXIS W102 dispune de funcții de securitate performante. Axis Edge Vault, o platformă de securitate cibernetică bazată pe hardware, protejează camera și informațiile sensibile. Datele sunt criptate cu AES 256 și HTTPS, iar camera este conformă cu standardele CJIS și îndeplinește cerințele FBI. Streamingul live este protejat prin criptarea XChaCha20-Poly1305 de la un capăt la altul.

