ATEN revoluționează modul de gestionare a camerelor de control

ATEN International reinventeaza modul prin care companiile pot mentine si gestiona camerele de control, folosind noile receptoare si emitatoare prin IP seria KX. Prin intermediul acestor tehnologii se pot gestiona remote mai eficient camerele de control, principalul avantaj fiind faptul ca nu inregistreaza intarziere (latenta 0) la o calitate video de 5K: 5120 x 1440 @ 60 Hz (4:4:4).

Solutiile propuse de ATEN sunt varianta optima pentru turnurile de control aerian, modul de lucru remote, transmisia live a evenimentelor sportive sau ale emisiunilor TV, precum si pentru domeniul productiei industriale. Totodata, aceste solutii permit si gestionarea camerelor de servere si utilizarea acestor solutii de la distanta, fara a fi nevoie de prezenta in proximitate datorita transmisiei prin tehnologia IP si integrarea extenderelor in solutiile concepute de profesionistii ATEN.

Restructurarea modului in care oamenii muncesc de la birou, de acasa sau alternand in modul hibrid, poate reprezenta o provocare pentru companii. Acestea trebuie sa gestioneze acum camera de servere si de la distanta, iar tehnologiile ATEN cauta sa rezolve problemele cu care se pot confrunta clientii prin extinderea beneficiilor ca urmare a utilizarii unei solutii KVM over IP.

Optimizati procesele companiei pastrand o calitate video deosebita

Prin intermediul seriei KX, ATEN asigura clientilor sai o calitate inalta a transmiterii video, prin capacitatea difuzarii la rezolutie 5K si un contrast de 12-biti care asigura calitatea transmiterii in timp real a sursei video prin IP. Totodata, seria KX poate sustine si un frame rate de 240 Hz folosind rezolutia Full HD sau 144 Hz pentru rezolutia Quad HD.

Modul Panel Array permite utilizarea in timp real a mai multor surse video pe un singur monitor

Cu ajutorul KVM – CCKM pentru managementul matricilor se pot controla cu usurinta mai multe surse video de pe un singur monitor. Interfata permite un aranjament de pana la 6×6 surse video. Acest controller imbunatateste nivelul de calitate al transmisiei video in timp real si se pot gestiona si modifica din timp mai multe profiluri sau surse video ce vor fi afisate pe un videowall.

Datorita tuturor caracteristicilor echipamentelor KVM de emisie, utilizatorul consolei poate beneficia de tehnologia Boundless Switch ce permite gestionarea simpla si intuitiva a unui videowall. Astfel, se poate modifica imaginea de pe unul dintre ecranele videowall-ului prin simpla navigare cu mouse-ul, selectarea sursei video ce trebuie modificata si editarea acesteia pe ecranul operatorului. Totodata, munca colaborativa, cu mai multi operatori in echipa este un obiectiv important atins in dezvoltarea ultimelor modele ATEN. Tehnologia le permite operatorilor sa “traga” (pull) si “impinga” (push) sursele video de pe videowall printr-o simpla apasare de buton. Acest element contribuie semnificativ la eficienta operatiunilor, iar operatorii pot distribui intre ei cu usurinta si intampina dificultatile care ii provoaca prin utilizarea functionalitatii de push-pull de pe un ecran al unui operator pe ecranul celuilalt operator.