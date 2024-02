ATEN anunta parteneriatul tehnic cu NETGEAR

ATEN International, furnizorul principal de solutii de conectivitate si gestionare KVM si AV/IT, a anuntat parteneriatul strategic cu NETGEAR®, furnizor lider de piata pentru produse de retea premium, proiectate pentru a simplifica si imbunatati viata oamenilor. Parteneriatul a luat nastere pe piata din Taiwan, prin intermediul distribuitorului NETGEAR din Taiwan, NETBRIDGE Technology. Impreuna, companiile partenere isi propun sa fie lidere in domeniul infrastructurii AV over IP, avand planuri de extindere rapida de la piata taiwaneza la acoperirea globala. Aceasta colaborare tehnica promite solutii stabile si performante pentru o gama de aplicatii, inclusiv semnalistica digitala si extensii audio-vizuale in salile de control, mentinandu-se in pas cu tendintele tehnologice care evolueaza rapid.

Atat ATEN, cat si NETGEAR, ca furnizori globali de solutii tehnologice AV de varf, isi vor integra expertiza si resursele pentru a livra solutii remarcabile AV over IP. Aceasta colaborare va oferi integratorilor de sisteme o infrastructura AV mai eficienta, simplificand si reducand costurile proiectelor de cablare AV. Colaborarea are rolul de a imbunatati mentenanta si de a asigura performanta si stabilitate superioare pentru produse lor. Aceasta infrastructura va permite clientilor sa implementeze rapid si rentabil proiecte AV over IP.

Principalele avantaje ale colaborarii tehnice ATEN si NETGEAR sunt:

Performanta stabila pentru produs si scalabilitate: Echipele tehnice ale ambelor companii vor coopera strans pentru a se asigura ca produsele integrate in solutii sunt foarte compatibile si stabile, performand in diverse domenii de activitate. Noile produse vor oferi, de asemenea, o scalabilitate ridicata pentru a raspunde nevoilor in continua schimbare ale clientilor.

Servicii localizate: Atat ATEN, cat si NETGEAR au o retea globala de service. Clientii vor beneficia de suport si servicii locale, asigurand executia si intretinerea proiectelor lor, fara probleme.

Instrumente de management WEB GUI / APP prietenoase pentru utilizator si setari IP simple: Solutiile integrate ale produselor furnizate de ambele parti vor oferi instrumente intuitive de management Web GUI si APP, permitand clientilor sa configureze si sa administreze cu usurinta sistemele AV over IP fara proceduri greoaie. Infrastructura AV over IP joaca un rol crucial in cladirile moderne si este absolut sentiala in aeroporturi, centre comerciale, statii si centre de control. Acestea necesita sisteme AV de inalta calitate si extensii de semnal pentru a pune la dispozitie informatii in timp real, divertisment si supraveghere. In plus, aplicatiile precum digital signage si extensia audio-video pentru salile de control vor beneficia de colaborarea tehnica dintre ATEN si NETGEAR, oferind solutii mai inovatoare pentru aceste utilizari.

Produsele prezentate includ:

Extenderele ATEN HDMI AV over IP: transmit semnale AV fara pierderi de 1080p/4K peste comutatoare de retea standard GB, fara limite de distanta, extinzand semnalul de la punct-la-punct la multi-punct-la-multi-punct. Acestea sustin diverse functii, cum ar fi extinderea semnalului, divizarea, comutarea matriceala, video walls si daisy chaining, fiind ideale pentru digital signage si alte medii de afisare a imaginilor de inalta calitate.

ATEN KVM over IP Matrix System: combinat cu extenderele de semnal KVM over IP si software-ul KE Matrix Manager (CCKM), aceste modele ofera flexibilitate in extinderea, controlul, monitorizarea si accesarea computerelor cu interfete DisplayPort/HDMI/DVI peste o retea independenta. Sistemul separa operatorul de server, permitand accesul si gestionarea securizata la distanta a serverului. In plus, functionalitatea intuitiva Boundless Switching oferita de echipamentele ATEN prin Boundless Switching permite comutarea usoara intre computere doar miscand cursorul mouse-ului. Prin apasarea unui singur buton, continutul poate fi partajat instantaneu de la un singur dispozitiv de receptie video sau de la intregul video wall. Aceasta solutie este ideala pentru centrele de control al traficului, centrele de comanda, sistemele de control militar si alte zone care necesita gestionarea si controlul semnalelor AV in timp real.

Seriile NETGEAR AV Network Switches M4300/M4250/M4350 sunt integrate cu software-ul de control al comutatorului NETGEAR Engage™. Acest software care nu necesita management simplifica in mod semnificativ setarile retelei pentru tehnicienii Pro AV. Selectati pur si simplu protocolul AV over IP si porturile relevante, iar comutatorul NETGEAR din retea va fi configurat automat pentru a sustine dispozitivele Pro AV de la diferiti producatori. In acest fel, se asigura transmiterea AV mixta fara sudura in acelasi mediu de retea, cu calitate a transmisiei constanta. Tehnicienii Pro AV pot completa cu usurinta configuratiile complexe ale retelei anteriorare prin intermediul unei interfete grafice, fara a fi nevoie sa inteleaga principiile diferitelor protocoale de retea.

Nicholas Lin, Vicepresedinte Senior ATEN, a declarat: “ATEN este extrem de entuziasmata de parteneriatul nostru tehnic cu NETGEAR. Aceasta colaborare nu numai ca ofera solutii superioare AV de distribuire a semnalului pentru clientii nostri, dar accelereaza, de asemenea, aplicarea tehnologiilor bazate pe IP. Solutiile noastre integrate ofera compatibilitate si stabilitate de neegalat, iar cu retelele noastre globale de servicii comune, clientii pot beneficia de suport tehnic local, atat de la ATEN, cat si de la NETGEAR. Anticipam ca aceasta alianta tehnica va aduce un entuziasm neasteptat pentru clientii nostri.”

Richard Jonker, Vicepresedinte al dezvoltarii comerciale, a declarat: “NETGEAR AV este entuziasmat sa consolideze parteneriatul cu ATEN. Cu portofoliul extins de produse audio si video over IP, ATEN beneficiaza de cunostintele de proiectare a retelei NETGEAR. Ambele companii doresc sa faca AV-over-IP usor de implementat pentru integratorii lor din intreaga lume.”

Colaborarea tehnica dintre ATEN si NETGEAR va redefini standardele de distribuire a semnalului AV, oferind clientilor solutii superioare bazate pe produse si servicii. Acest parteneriat isi propune sa joace un rol cheie in implementarea practica a transformarii digitale. Colaborarea va continua sa se extinda de la piata taiwaneza la scena globala, avand ca scop lansarea mai multor inovatii in intreaga industrie, pentru a raspunde nevoilor tehnologice in continua schimbare. Obiectivul acestui parteneriat este de a stimula posibilitatile nelimitate ale tehnologiei AV, oferind solutii flexibile, eficiente si mai stabile, clientii fiind bine pregatiti sa faca fata diverselor provocari digitale ale viitorului.