STIRI TECH ATEN anunță lansarea noului adaptor de consolă USB-A la RS-232, cu funcții avansate Ionut Razvan Share







ATEN International, furnizor mondial de top în soluții de conectivitate AV/IT și sisteme complete de administrare, anunță lansarea adaptorului pentru consolă UC232AF. Modelul este un adaptor de la USB-A la RS232 de 1,2 metri, ideal pentru laptopuri/PC-uri, fără port COM sau DB-9 ce permite conectarea la dispozitive seriale. Echipat cu chipset-ul FTDI, asigură o transmisie serială stabilă cu sisteme precum Windows, Mac și Linux, menținând totodată compatibilitatea cu sistemele de operare vechi. În plus, caracteristica plug-and-play asigură o configurare fără probleme și o utilizare instantanee. Performanță stabilă și transmisie rapidă UC232AF oferă conectivitate compatibilă cu USB 2.0 și este echipat cu cabluri robuste care îmbunătățesc capacitatea sa anti-EMI pentru o transmisie a semnalului mai rapidă și mai fiabilă, până la 921,6 Kbps. Gamă largă de aplicații Adaptorul permite PC-ului sau laptopului să controleze și să comunice cu diverse dispozitive seriale RS232, cum ar fi modem-uri, switch-uri de rețea, controlere PLC, imprimante, scanere, sisteme POS și altele. Caracteristici tehnice principale: Compatibilitate cu interfața serială RS-232;

Integrează cipul FTDI pentru compatibilitate îmbunătățită a dispozitivelor;

Performanță dovedită în capacitatea de anti-interferență electromagnetică (anti-EMI) pentru o performanță stabilă a transmisiei;

Compatibilitate completă cu specificațiile USB;

Rată de transfer de date de până la 921,6 Kbps;

Compatibilitate OS: Windows, Mac și Linux;

Funcționează cu telefoane mobile, PDA-uri, camere digitale, modemuri și adaptoare terminale ISDN.

Tags:

Previous Article Acoperirea cu rețele fixe capabile să furnizeze internet de bandă largă în România