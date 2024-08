Allied Telesis dezvoltă capacitatea rețelei Fini

Înfiinţată în Spania în 1971, firma de cofetărie Fini a devenit un lider global în producția de dulciuri și suplimente de vitamine. Producătorul și-a unificat recent afacerea la nivel mondial sub un nou brand corporativ, Fini Company. Această integrare a reunit grupul Fini Golosinas, liderul spaniol pe segmentul de bomboane și dulciuri, Fini Guloseimas, o fabrică importantă din Brazilia, și Dr.Good, prima linie completă de suplimente de vitamine pentru copii și adulți, comercializată în prezent în Americi.

Rebranding-ul unește poziționarea corporativă globală a doi jucători majori din Spania și Brazilia și servește drept catalizator pentru creșterea afacerilor globale și extinderea mărcilor comerciale. Compania Fini deservește acum peste 100 de țări, lansează peste 50 de noi referințe în fiecare an și are o echipă de peste 3.500 de angajați.

Creșterea rapidă a afacerii Fini din ultimii ani a depășit capacitatea rețelei existente a companiei de a sprijini expansiunea globală. Rețeaua a fost subdimensionată pentru volumul tot mai mare de trafic, cu limitări care nu au permis companiei să avanseze, au împiedicat operațiunile de afaceri și au cauzat timpi de nefuncționare și eficiență operațională redusă. La rândul său, aceasta a afectat negativ productivitatea și creșterea afacerii. Ca răspuns, o nouă echipă IT a fost adusă la bord pentru a dezvolta rețeaua cu o capacitate mai mare, capabilități mai moderne, măsuri de securitate mai puternice și capacitatea de a deservi noi locații.

Printre cerințele cheie au fost o capacitate de lățime de bandă extinsă pentru a gestiona un volum mai mare de trafic de date; o arhitectură de rețea robustă și scalabilă, care s-ar putea adapta la extinderea viitoare; și sisteme de securitate avansate pentru a proteja împotriva amenințărilor cibernetice în evoluție. Nevoia de disponibilitate ridicată și rezistență a fost esențială, în special în uzina de producție, pentru a preveni întreruperile care ar putea duce la pierderi semnificative. În plus, era necesară o acoperire wireless cuprinzătoare pentru a asigura conectivitatea mobilă în întreaga organizație.

După ce a evaluat în detaliu mai mulți furnizori de rețele, The Fini Company a selectat Allied Telesis ca partener tehnologic. Decizia s-a bazat pe capacitatea Allied Telesis de a oferi o soluție personalizată care să îndeplinească cerințele specifice ale Fini.

„Am reușit să demonstrăm punctele forte și avantajele soluției Allied Telesis prin demonstrații de produs și o dovadă de concept de succes”, spune Fernando Ruiz, Director de prevânzare, Allied Telesis. „Acest lucru ne-a ajutat să câștigăm încrederea lui Fini că avem capacitatea de a oferi o soluție eficientă și sigură pentru a satisface nevoile lor actuale și viitoare.”

Juan Miguel Ruiz Garcia, Global Systems and Infrastructure Administration la Compania Fini, spune: „Am ales Allied Telesis din mai multe motive, printre care atingerea și suportul lor direct și fiabilitatea remarcată a produselor lor. De asemenea, au o tehnologie unică și impresionantă, cum ar fi tehnologia Channel Blanket pentru rețeaua Wi-Fi, care depășește problemele tipice de interferență ale rețelelor wireless obișnuite și permite dispozitivelor utilizatorilor noștri să se deplaseze între punctele de acces pentru o conectivitate continuă.”

Allied Telesis a proiectat noua rețea pe baza cerințelor Fini pentru o evoluție clară la tehnologiile de rețea de ultimă generație. Designul a încorporat tehnologii avansate, cum ar fi backbones 10G, nuclee redundante cu VCStackTM, topologii inel și software de management, inclusiv Autonomous Management Framework Plus (AMF Plus) și Vista Manager. O rețea fără fir inteligentă a făcut, de asemenea, parte din amestec. Rețelele LAN cu fir și fără fir din campus au fost bazate pe două site-uri principale din Spania – cele din Molina de Segura și Yecla. Nucleul rețelei este extrem de redundant și construit pe puternicele switch-uri Allied Telesis xSeries, alese pentru performanța, rezistența și fiabilitatea lor ridicate.

Switch-uri suplimentare din campus xSeries sunt folosite ca agregatoare de fibră pentru a susține întreaga lor rețea OT din fabrică. Aceste rețele încorporează și switch-uri Industrial Ethernet din seria IE pentru unitățile de producție. Unul dintre punctele cheie folosite pentru a alege acest echipament atât pentru rețelele IT, cât și pentru rețelele OT este utilizarea comună a aceluiași sistem de operare, AlliedWare Plus, care se potrivește atât rețelelor IoT, cât și rețelelor activate SDN. AlliedWare Plus oferă Fini funcționalități superioare de rețea, capacități puternice de management și performanță și fiabilitate excepționale. În plus, AlliedWare Plus oferă securitate completă la marginea accesului. Rețeaua fără fir utilizează acces point wireless TQ de înaltă performanță pentru conectivitate atât în interior, cât și în exterior.

Rețeaua de acces a fost proiectată cu atenție pentru a sprijini rețelele Wi-Fi 6 solicitante, inclusiv creșterea vitezei de acces de la 1G la 2,5G/5G acolo unde este necesar. Rețeaua este gestionată integral prin software-ul Allied Telesis Vista Manager, folosind AMF Plus pentru rețeaua de comutare și Autonomous Wave Control (AWC) pentru gestionarea fără fir. Channel Blankets sunt folosite și pe acele facilități în care există o cerință de roaming, pentru a se asigura că rețeaua nu pierde niciun pachet, garantând astfel activitatea zilnică a Fini.

Pe lângă consultanța de proiectare a rețelei, serviciile profesionale ale Allied Telesis au inclus integrarea sistemelor și instruirea personalului IT al Fini, pentru a asigura o tranziție lină și eficientă la noua infrastructură. Fibramur din Murcia, Spania, a jucat un rol crucial ca partener de implementare. Fibramur a fost responsabil pentru implementarea fizică a rețelei, inclusiv instalarea de cablare, comutatoare, puncte de acces și alte componente critice. Experiența companiei în implementări la scară largă a asigurat o execuție eficientă și a minimizat impactul asupra operațiunilor zilnice ale Fini.

„Noua rețea ne-a adus îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește eficiența operațională și productivitatea”, spune José Maria Escribano Quiñonero, IT Manager, Compania Fini Spania. „Rețeaua de mare capacitate și acoperirea wireless îmbunătățită au facilitat comunicarea internă și colaborarea, în timp ce infrastructura robustă și sigură a sporit rezistența afacerii. Acest lucru a permis Companiei Fini să ne mențină traiectoria de creștere și expansiune.”

Compania Fini intenționează să-și continue colaborarea cu Allied Telesis pentru viitoare extinderi și actualizări ale rețelei. Aceasta include integrarea tehnologiilor emergente și adaptarea infrastructurii de rețea pentru a sprijini inovațiile viitoare, asigurându-se astfel că Fini rămâne în fruntea tehnologiei