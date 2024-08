FEATURED MOBILE NETWORKS STIRI ANCOM: Creștere de peste 40% a numărului incidentelor de securitate ce au afectat conexiunile de telefonie mobilă și internet mobil, în 2023 Ionut Razvan Share







Numărul total al incidentelor a crescut semnificativ față de anul precedent (+45%), de la 341 incidente în 2022 la 497 în 2023. Raportul oferă o sinteză detaliată a incidentelor raportate de furnizorii de rețele și servicii, urmărind totodată înțelegerea cauzelor care le-au generat și contribuind astfel la identificarea unor măsuri corective și preventive eficiente. Conexiuni afectate În 2023 a existat o variație semnificativă în ceea ce privește numărul mediu de conexiuni afectate pe fiecare tip de serviciu, cu o scădere pentru serviciile fixe de telefonie şi internet, o creștere ușoară pentru serviciile de retransmisie a programelor media audiovizuale și telefonie mobilă și SMS, dar o dublare a numărului mediu de conexiuni afectate în cazul serviciilor de internet mobil și transmisiuni de date mobile, în comparație cu anul precedent. Astfel, cele mai afectate servicii în 2023 au fost serviciile de comunicații mobile: serviciile de telefonie mobilă şi SMS – peste 6 milioane de conexiuni, iar serviciile de internet mobil şi transmisiuni de date mobile – peste 7 milioane de conexiuni. În medie, un incident a afectat aproximativ 33 de mii de conexiuni, cu 65% mai mult față de 2022. Această creștere semnificativă este cauzată, în mare măsură, de fenomenele meteo extreme apărute în decursul anului 2023. Aceste incidente au afectat utilizatorii din mai multe judeţe simultan (distribuția geografică fiind extinsă) și au avut o durată de manifestare îndelungată. În mai multe cazuri, intervențiile pentru remediere au fost îngreunate de drumurile închise, blocate de arbori căzuți ori de condiții meteo ce nu permiteau o intervenție rapidă. Având în vedere acest cumul de factori, valoarea numărului mediu de conexiuni este, atât procentual, cât şi în valoare absolută, mult mai mare decât în anul precedent. Cauzele incidentelor În anul 2023, cea mai frecventă cauză a incidentelor rămâne cea externă sau implicarea unei părți terțe, cu un număr de 421 de incidente raportate (comparativ cu 298 de incidente înregistrate în anul anterior). Incidentele având această cauză afectează, în principal, stațiile de bază și controlerele mobile (168 de incidente) și mediile de transmisiune (249 de incidente) și subliniază vulnerabilitatea acestor resurse la factorii externi. Mediile de transmisiune au fost afectate, în principal, din cauza problemelor apărute la nivelul rețelelor partenere. Aceste probleme pot include lucrări efectuate de terți, tăieri accidentale de fibră optică sau întreruperi ale energiei electrice. Pe de altă parte, stațiile de bază și controlerele mobile au fost afectate, în principal, de întreruperea alimentării cu energie electrică, cauzată de cele mai multe ori de întreruperi în alimentarea cu energie furnizată de rețelele de distribuție națională de energie electrică. Atât numărul incidentelor care au afectat mediile de transmisiune, cât și numărul celor care au afectat stațiile de bază și controlerele mobile au înregistrat o creștere semnificativă de cel puțin 42% față de valorile înregistrate în anul precedent. Într-o schimbare notabilă față de anii anteriori, următoarea categorie predominantă este reprezentată de incidentele provocate de fenomenele naturale, cu un total de 45 de incidente înregistrate, un număr de 9 ori mai mare decât în anul 2022. Distribuția geografică Incidentele au afectat unul sau mai multe județe simultan: 276 de incidente au afectat câte un județ, 206 au dus la afectarea conexiunilor din 2-9 județe simultan, 9 incidente au afectat între 10 și 30 de județe și 6 incidente au avut impact la nivel naţional. Distribuția incidentelor la nivel național arată că cele mai multe incidente (77) au afectat județul Constanța, iar județele în care au fost înregistrate cele mai puține incidente au fost Brașov și Covasna, cu câte 12 incidente. Din perspectiva distribuției geografice a incidentelor provocate de probleme de alimentare cu energie electrică, în județul Constanța s-au înregistrat cele mai multe astfel de incidente (52), urmat de Buzău (30). Județul cu cele mai puține raportări de incidente electrice a fost Covasna, cu 2 astfel de incidente. 52% din totalul incidentelor raportate au fost incidente electrice. Este de așteptat ca măsurile incluse în Decizia ANCOM nr.70/2024 privind backup-ul electric să înceapă să își facă simțit efectul, pe termen mediu, odată cu apropierea termenului de finalizare a implementărilor, prevăzut pentru luna august 2025. Aceste măsuri nu reprezintă un panaceu, incidentele electrice de lungă durată necesitând măsuri la nivelul furnizorilor de energie și o mai bună cooperare cu alte instituții și organizații pentru crearea mecanismelor de partajare a resurselor mobile de alimentare cu energie electrică. Durata incidentelor În 2023, durata totală a incidentelor raportate a fost de peste 6.500 de ore, o valoare dublă faţă de anul 2022. Valoarea medie a duratei unui incident a fost în creștere în anul 2023, cu aproximativ 5 ore mai mult decât în anul 2022, depășind 13 ore de indisponibilitate medie per incident. Incidentele care au durat cel mai mult au fost cele produse din cauza fenomenelor naturale (cu o durată medie de aproximativ 31 de ore), urmate de incidentele din cauză externă (cu o durată medie de aproximativ 12 ore). Raportul ANCOM Raportul ANCOM privind incidentele care au afectat securitatea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice în anul 2023 a fost realizat pe baza informațiilor puse la dispoziție de către furnizori și este disponibil aici.

