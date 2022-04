ADATA primește 6 premii Red Dot Design

ADATA Technology, producător de top de module DRAM de înaltă performanță, produse NAND Flash, accesorii mobile, dispozitive de gaming și soluții industriale anunță astăzi că a primit șase premii Red Dot Design 2022 pentru excelență în proiectarea produselor.

Produsele câștigătoare ale acestor premii includ memoriile DDR5 XPG CASTER și SLAYER, moușii XPG ALPHA și PRIMER, precum și unități externe SSD ADATA ELITE SE920 și SE880.

„De la trei premii Red Dot primite anul trecut până la șase anul acesta, ADATA a arătat încă o dată accentul pus pe designul de produs ca aspect cheie al experienței de utilizare”, a declarat Ibsen Chen, Senior Product Marketing Director la ADATA. „Fie că vorbim de memorii DRAM, mouși de gaming sau SSD-uri externe, noi nu oferim utilizatorilor doar performanța și funcționalitatea de care au nevoie, ci și un design potrivit, modern și elegant.”

Red Dot Design Award este un premiu recunoscut la nivel global care onorează companiile inovatoare, laudă excelența în design și, în cele din urmă, îi recunoaște pe cei responsabili pentru tendințele viitorului. Un juriu internațional format din experți în design provenind din medii diferite evaluează fiecare aplicație în funcție de meritele sale.

XPG CASTER DDR5 DRAM

Concepute pentru jucători și profesioniștii creativi, memoriile DRAM de înaltă performanță XPG CASTER DDR5 ajută utilizatorii să obțină mai mult cu o performanță de până la 6400 MT/s și rate de transfer de date de până la 7000 MT/s. Potrivite fie pentru gaming, randare 3D sau editare foto-video intensivă, CASTER DDR5 sunt memorii de ultimă generație ce pot fi montate extrem de ușor. Designul produsului reflectă direcția către o performanță ridicată, poziționarea premium, precum și spiritul mărcii XPG.

XPG SLAYER DDR5 DRAM

XPG SLAYER DDR5 este un modul de memorie emblematic care își propune să ofere performanțe de ultimă generație jucătorilor și pasionaților de computere. Fiind un modul DRAM de top, acesta are un aspect premium și un design extrem de atractiv.

Mouse de gaming XPG PRIMER

XPG PRIMER este un mouse de gaming pe care atât jucătorii cu vechime, cât și cei începători îl vor aprecia. Oferă un plus de confort chiar și în timpul celor mai lungi sesiuni de joc datorită husei PBT texturată anti-alunecare, rezistentă la transpirație. În plus, acesta are o greutate ideală (98g ± 5%) pentru mișcări perfect echilibrate și precise.

Mouse de gaming XPG ALPHA

Mouse-ul de gaming XPG ALPHA este rezultatul a mai mulți ani de cercetare ergonomică și design. Dezvoltat pe baza informațiilor culese de-a lungul a doi ani de la „Project HEADSHOT” (inclusiv Red Dot Design, Taiwan Excellence și Golden Pin), ALPHA este rezultatul colectării extinse de date de pe tot globul. Mouse-ul XPG ALPHA este caracterizat de contururi estetice care facilitează o ergonomie excelentă, pentru un joc confortabil și un aspect vizual atractiv.

SSD extern ADATA ELITE SE920 USB4

ADATA SE920 este un SSD extern USB4 de ultimă generație care poate atinge viteze de citire și scriere de până la 4000 MB/s pentru rate de transfer de până la patru ori mai rapide decât unitățile USB3.2. La exterior, unitatea prezintă un design minimalist cu suprafață duală, cu finisaje contrastante și elegante. De asemenea, are un capac superior glisant cu un mecanism care, atunci când este împins în sus, expune un orificiu de aerisire și activează un ventilator încorporat pentru o disipare eficientă a căldurii. Glisarea capacului activează și iluminarea cu LED. Dispozitivul este orientat către creatorii aflati în mișcare și care au nevoie de o răcire eficientă și un design subtil, dar elegant.

SSD extern ADATA ELITE SE880

ELITE SE880 este un SSD extern care utilizează interfața USB 3.2 GEN2 X2 de nouă generație pentru rate rapide și eficiente de transfer de date. Este conceput pentru profesioniștii din mediul de afaceri aflați în mișcare, prin urmare, pe lângă performanțele excelente, dispozitivul are și un design ultra-portabil, cu dimensiuni extrem de reduse.