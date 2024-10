STIRI Acer acordă atenție necesităților profesorilor pentru a oferi tehnologii inovatoare, cu adevărat concepute pentru aceștia Ionut Razvan Share







Cu ocazia Zilei Mondiale a Profesorilor, Acer for Education a celebrat rolul esențial pe care îl joacă profesorii în modelarea minților viitorului și reconfirmă pilonii pe care se bazează strategia Acer pentru educație – cu alte cuvinte, aspectele educaționale importante pentru Acer, care trebuie să se concentreze pe creativitate, consolidarea abilităților, învățarea personalizată, incluziune, sustenabilitate și securitate. Potrivit UNESCO, există un deficit de 44 de milioane de profesori la nivel mondial. Pentru a atinge obiectivele planurilor definite pentru anul 2030 și pentru a asigura o educație de calitate pentru toți, este important să avem profesori bine pregătiți, sprijiniți și apreciați. Acer for Education sprijină munca de zi cu zi a profesorilor prin soluțiile sale tehnologice, serviciile și programele specifice pentru școli, precum Acer Innovative School Program și Acer Academy. Se creează astfel medii de învățare în care curiozitatea și creativitatea pot înflori, în care elevii își pot dezvolta abilități esențiale și pot crește într-un mediu sigur și incluziv. Acer Innovative School este un program pentru „școli digitale” care implică o comunitate, schimbul de bune practici, precum și crearea de webinare și studii de caz și vizibilitate prin intermediul social media. Acer Academy oferă cursuri de formare actualizate și demonstrații personalizate care permit profesorilor să utilizeze cu mai multă încredere dispozitivele tehnologice, transformându-le în adevărați aliați pentru activitățile lor didactice zilnice. În ce moduri se transformă rolul profesorilor în peisajul educațional actual Într-o eră a schimbărilor rapide, învățarea nu se mai limitează la transmiterea de informații. Este important ca profesorii să stimuleze curiozitatea și creativitatea elevilor lor, încurajându-i să își exprime perspectivele unice, să își exploreze imaginația și să deblocheze posibilități nelimitate. În plus, într-o lume din ce în ce mai conectată, securitatea digitală devine vitală. În prezent, profesorii joacă un rol esențial și sunt responsabili pentru pregătirea elevilor pentru provocările cu care se vor confrunta odată ce vor părăsi școala. În acest peisaj, inovarea tehnologică devine un aliat-cheie în consolidarea competențelor esențiale, cum ar fi gândirea critică, colaborarea și comunicarea, precum și în promovarea diversității și transformarea echității și incluziunii în valori fundamentale pentru mediile de învățare în care fiecare elev se simte apreciat și respectat. Diversitatea, talentele și interesele unice ale elevilor pot beneficia de aplicarea tehnologiei de ultimă oră pentru a dezvolta trasee de învățare personalizate care să le permită să își atingă potențialul maxim. Tehnologiile inovatoare Acer modelează o nouă educație Misiunea Acer este aceea de a aduce tehnologii de ultimă generație în școli și universități și de a permite profesorilor să creeze medii de învățare în care elevii și profesorii se pot conecta, implica și colabora de oriunde. Puternice, sigure și ușor de utilizat, dispozitivele Acer sunt proiectate într-un mod extrem de sustenabil, datorită utilizării plasticului reciclat postconsum (PCR) în șasiu, împreună cu adoptarea plasticului Ocean Bound în touchpad, și datorită ambalajului 100% reciclabil. Portofoliul cuprinzător Acer este asociat cu cel mai bun serviciu de asistență din clasa sa. Designul ecologic reflectă angajamentul companiei față de sustenabilitate, în timp ce tehnologia Acer pregătită pentru viitor permite experiențe imersive și incluzive, oferind o abordare alternativă pentru dezvoltarea abilităților care nu au un caracter tehnic, precum și studiilor în domeniul științelor exacte și artelor. Cele mai recente laptopuri capabile de inteligență artificială Acer TravelMate și Chromebook Plus sunt pregătite să joace un rol esențial în dezvoltarea profesorilor. Prin valorificarea puterii unui asistent cu inteligență artificială, profesorii pot crește productivitatea și creativitatea, recuperând timp utilizabil și făcând învățarea mai personală. Combinația dintre o soluție de urmărire a ochilor cu un ecran 3D stereoscopic al soluțiilor SpatialLabs™ Stereoscopic 3D permite profesorilor și elevilor să dea viață ideilor și să dezvolte proiecte care pot fi vizualizate imediat lucrând direct pe dispozitiv, fără ochelari 3D. La fel, sporturile electronice pot face o diferență revoluționând educația prin învățare imersivă, creativitate și colaborare. „Încă de la început, Acer a acordat atenție necesităților profesorilor. Oferim produse și servicii capabile să sprijine în mod concret profesorii în activitatea lor de zi cu zi”, a declarat Cristina Pez, director comercial Acer EMEA. „Acest lucru este posibil datorită rețelei noastre de parteneri din domeniul educației care susțin marca noastră de peste 10 ani. Acești parteneri lucrează pe teren, în strânsă colaborare cu școlile, ceea ce le permite să fie într-o poziție privilegiată atunci când vine vorba de oferirea soluției tehnologice potrivite. Având convingerea că educația merge dincolo de sălile de clasă, vom continua să contribuim în comunitatea educațională, oferind, de asemenea, instruire și meditații gratuite pe calculator.”

