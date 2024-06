ENTERTAINMENT STIRI 83% dintre românii care intenționează să călătorească în străinătate vor plăti digital în timpul vacanței Ionut Razvan Share







Anul acesta, 37% dintre români plănuiesc să plece în vacanță peste hotare, iar cea mai populară destinație aleasă este Grecia. În timpul celei mai lungi vacanțe în străinătate, 1 din 3 români intenționează să cheltuiască între 201 – 600 de euro de persoană, iar peste 83% dintre români spun că vor plăti cu cardul, telefonul sau ceasul inteligent la destinație. De asemenea, aproximativ 3 din 10 români (28%) vor alege plățile mobile în vacanță, potrivit rezultatelor studiului Visa „Intenții de călătorie și plată 2024” [1], realizat pe șapte piețe din Europa Centrală și de Est (ECE), inclusiv România. Conform celui mai recent studiu Visa, consumatorii din ECE apreciază din ce în ce mai mult plățile digitale şi înclină tot mai mult către folosirea acestor metode de plată atunci când îşi petrec vacanţa în străinătate: pentru 4 din 5 turişti cardul, telefonul mobil și ceasul inteligent sunt printre cele mai populare alegeri. Această tendință se observă și în cazul românilor care călătoresc, peste 83% plănuind să plătească digital în timpul vacanței lor în afara țării, această preferință fiind întâlnită și la unguri și polonezi (84%, respectiv 80%). Consumatorii se așteaptă în prezent la o experiență de plată extrem de personalizată, intuitivă și fără fricțiune, care să le permită să-și gestioneze finanțele într-un mod cât mai potrivit nevoilor lor, fie că își cumpără o cafea, își rezervă o vacanță sau solicită un împrumut. Astfel, Visa inovează constant pentru a oferi metode și canale de plată mai bune și accesibile tuturor, asigurând plăţi la fel de rapide, confortabile şi sigure în străinătate ca şi acasă. Călătorii din toate țările ECE chestionate care folosesc cardul în străinătate apreciază avantajele utilizării metodelor de plată digitale, în special confortul (61%), rapiditatea (55%) și lipsa riscului de a pierde numerar (54%). Studiul arată că plățile mobile sunt preferate atât de către tineri cât şi de cei maturi: unul din trei turişti (34%) cu vârsta între 35 și 44 de ani intenționează să plătească cu telefonul sau ceasul inteligent. „ Tehnologia transformă radical lumea în care trăim și acest lucru se reflectă și în nevoile și comportamentul consumatorilor. Metodele de plată sigure, intuitive și confortabile trebuie să țină pasul cu aceste noi cerințe. Studiul Visa arată că ne folosim telefoanele și ceasurile inteligente în fiecare zi pentru a face plăți uşor şi rapid chiar și peste granițe, fără a fi constrânși de locul în care ne aflăm. Portofelele digitale, care sunt foarte populare în rândul tinerilor călători din ECE (18-25 de ani), sunt protejate de sistemele și tehnologiile de securitate ale rețelei globale Visa. Datele cardului sunt înlocuite cu un cod unic prin tehnologia de tokenizare, ceea ce asigură un nivel suplimentar de siguranță tranzacțiilor. Astfel, plățile sunt protejate indiferent de locul în care se află în vacanță consumatorul”, spune Elena Ungureanu, Country Manager Visa în România. Trei din patru (75%) călători din ECE decid înainte să plece în vacanță ce metodă de plată vor folosi în străinătate. Atunci când călătoresc într-o țară cu altă monedă, 53% dintre respondenții din regiune plănuiesc să folosească același card ca acasă, iar jumătate (49%) dintre români intenţionează să procedeze la fel. În același timp, studiul arată că dintre cele 7 piețe, ungurii și românii sunt cei mai inclinati să folosească un card diferit peste hotare, iar aproape trei din patru călători români (72%) optează pentru un card asociat unui cont multivalutar. „Studiul Visa arată că românii preferă să plătească cu cardul sau smartphone-ul în special la restaurante, magazine alimentare și muzee. Plătind digital cu Visa, aceștia pot fi siguri că sunt protejați împotriva fraudei, pierderii și furtului cardului lor, indiferent de locație, deoarece au siguranța că își pot primi banii înapoi dacă ceva nu merge bine atunci când fac o plată”, adaugă Elena Ungureanu. Atunci când vine vorba de rezervarea cazării sau a serviciilor de transport, aproximativ 20% dintre români spun că în ultimele 12 luni, cel puțin o dată, le-a fost rambursată suma pe card de către un furnizor străin, în cazul unor anulări, întârzieri sau dacă nu au beneficiat de serviciul achiziționat. Aceste rezultate indică schimbarea modului în care banii circulă în prezent, ca urmare a revoluției digitale ce determină diversificarea surselor de transfer disponibile pentru consumatori. Apetitul pentru vacanțe rămâne deschis În 2024, peste o treime dintre români (37%) urmează să se bucure de vacanțe în străinătate, destinația preferată fiind Europa. Respondenții își doresc să viziteze în special Grecia, Italia și Bulgaria. În afara Europei, cei mai mulţi plănuiesc să plece în Turcia, Egipt și Statele Unite. În medie, românii vor petrece 8 zile în vacanță peste hotare, în principal pentru relaxare (59%), vizitarea obiectivelor turistice (58%) și revederea familiei sau a prietenilor (21%). Spre deosebire de 2023, numărul turiștilor români care ar renunţa la vacanţă din cauza inflației și creșterii costurilor de trai a scăzut semnificativ (-13%[2]). Mai mult, peste jumătate dintre români declară că vor face chiar două sau trei vacanțe în afara țării, majoritatea în timpul sezonului, motivul principal fiind perioada potrivită pentru luarea concediului. Pe de altă parte, pentru croați și români ofertele mai bune la cazare sunt un criteriu mai important de selecție atunci când aleg să călătorească în afara sezonului turistic decât pentru respondenții din alte țări. Peste jumătate dintre vacanțele planificate(57%) de români anul acesta vor fi organizate pe cont propriu, acesta fiind, de altfel, cel mai popular tip de vacanță în toate țările din ECE. Atunci când vine vorba de organizarea unei călătorii, plăţile online sunt cele mai la îndemână – cercetările Visa indică faptul că pentru acest tip de vacanță, românii vor achiziționa digital servicii precum cazare (72%) sau transport (51%), pe care cei mai mulți dintre ei le vor plăti cu cardul. Atunci când nu călătoresc pe cont propriu, românii și bulgarii sunt atrași cu preponderență de ofertele speciale la pachetele de vacanță. Mai exact, anul acesta 34% dintre vacanțele planificate de români vor fi pachete turistice, 38% dintre ele fiind cumpărate online de pe site-urile agențiilor de turism, 25% prin intermediul platformelor de tip agregator și 37% la sediul agenţiilor. Studiul Visa arată că mai ales tinerele generații, care sunt profund conectate la mediul online, preferă să-și rezerve vacanțele pe internet (97%) și să folosească plățile digitale (91%). Preferințe pentru cumpărături Românii intenționează să cheltuiască în medie aproximativ 780 de euro de persoană pentru cea mai lungă călătorie planificată în străinătate. Aproximativ 35% dintre ei alocă un buget între 201 – 600 euro de persoană și doar 6% nu calculează exact cât vor cheltui în vacanță. Odată ajunși la destinație, românii tind să aloce banii în principal pentru mâncare și băuturi, suveniruri și divertisment. Cu Visa, turiştii pot plăti în milioane de locuri din întreaga lume, în peste 180 de valute. Totodată, 28% dintre turiștii români sunt dispuşi să plătească mai mult pentru soluții „verzi” atunci când călătoresc, iar aproape o cincime (18%) declară că ar fi mai înclinați să aleagă opţiuni ecologice în timpul vacanţei dacă acest lucru i-ar ajuta să economisească bani. SFATURI VISA PENTRU CĂLĂTORIILE ÎN AFARA ȚĂRII Plățile în străinătate Atunci când plătesc cu cardul Visa sau retrag numerar de la un ATM din străinătate, călătorii pot alege să plătească în moneda locală sau moneda ţării de origine. Selectarea monedei locale poate însemna o rată de schimb mai avantajoasă. Rate de schimb avantajoase Plata cu cardul Visa în străinătate poate fi mult mai avantajoasă față de schimbul valutar în numerar. Cumpărături fără griji Plata cu cardul Visa în străinătate oferă linişte şi siguranţă, întrucât plățile domestice și internaționale sunt protejate printr-o multitudine de metode în cadrul rețelei Visa. Siguranță Plățile cu Visa în străinătate sunt protejate prin aceleaşi sisteme anti-fraudă bazate pe tehnologie avansată ca şi plățile în țară. Astfel, achizițiile sunt sigure, indiferent de locul în care plătești. Simplitate Folosirea în mod simplu și confortabil a metodelor de plată Visa permite turiștilor să călătorească fără griji în plus. Rețea de acceptare vastă Visa face ca plata să fie ușoară și confortabilă în întreaga lume, la peste 130 de milioane de comercianţi din peste 200 de țări și teritorii, oriunde este afișat simbolul Visa.

