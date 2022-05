Vodafone România anunță rezultatele financiare pentru anul fiscal încheiat la 31 martie 2022

Vodafone România anunță principalii indicatori financiari pentru anul fiscal încheiat la 31 martie 2022, potrivit rezultatelor raportate astăzi de Vodafone Group Plc.

Compania a înregistrat venituri din servicii de 764 milioane euro. Comparativ cu anul financiar trecut, veniturile din servicii în baza organică au înregistrat o scădere de 0,1%*.

Baza de clienți a Vodafone România a ajuns la 11,1 milioane la 31 martie 2022 și include clienții serviciilor mobile și fixe, precum și ai soluțiilor IoT.

“În ultimul an financiar am continuat să ne concentrăm pe asigurarea unei conectivități fiabile atât pentru zonele rurale, cât și pentru cele urbane, pe sprijinirea companiilor care ne sunt clienți, în special a companiilor mici și mijlocii, în drumul acestora către creșterea gradului de digitalizare pentru a beneficia de oportunitățile unei lumi digitale, oferindu-le soluții dedicate şi expertiza noastră. Am continuat să colaborăm cu autoritățile publice pentru a accelera transformarea digitală a României, dar şi să fim un partener de încredere pentru clienții noștri și pentru societate în general, navigând, în același timp, printre provocările și incertitudinile pe care le-au adus cel de-al doilea an de criză pandemică, precum și impactul creșterii semnificative a costurilor asupra business-ului nostru. Totodată, am accelerat procesul de transformare către un furnizor de conectivitate de nouă generație și de servicii digitale. Acesta este de altfel planul strategic pentru următorii ani de creștere accelerată și business dinamic, care oferă tehnologie și soluții digitale, dincolo de serviciile tradiționale de comunicaţii electronice. Ne concentrăm pe transformarea modului în care interacționăm cu clienții prin platformele noastre digitale și pe valorificarea întregului potențial al convergenței. În același timp, rămânem consecvenți promisiunii de a contribui în mod semnificativ la construirea României digitale”, a declarat Achilleas Kanaris, CEO Vodafone Romania.

În ultimul an financiar, Vodafone România a dezvoltat o serie de inițiative comerciale, atât pentru consumatori, cât și pentru segmentul clienților companii, precum și proiecte de sustenabilitate, mediu și susținere a comunităților locale.

Lansarea V-Hub este una dintre inițiativele cheie ale Vodafone pentru IMM-uri, care le ușurează creșterea și accesul la lumea digitală. Platforma online oferă gratuit resurse și informații relevante legate de digitalizare, precum și consiliere oferită de specialiști ai Vodafone.

Vodafone România și-a extins portofoliul de soluții digitale pentru companii cu o serie de soluții adresate fermierilor și care integrează tehnologii IoT inovatoare bazate pe senzori. De asemenea, Vodafone România a lansat soluția Soft POS pentru digitalizarea plăților, care permite comercianților să accepte plăți prin intermediul telefonului mobil, în locul clasicului POS.

În ultimul an financiar (1 aprilie 2021 – 31 martie 2022), rețelele Vodafone România au primit multiple recunoașteri pentru performanță, fiind certificate de către auditorul independent umlaut: cea mai fiabilă rețea 5G din România ; în același timp, Vodafone România a obținut cel mai mare punctaj pentru performanța serviciilor de date mobile (potrivit măsurătorilor efectuate în primăvara anului 2021); cea mai bună experiență de utilizare a internetului fix din România prin rețeaua de fibră a Vodafone, aceasta fiind și prima astfel de certificare conferită de auditorul umlaut unui operator de rețea de internet fix din țara noastră (măsurători efectuate în intervalul martie – august 2021) ; nu în ultimul rând Vodafone a obținut “Best in Test“ pentru rețeaua mobilă (martie 2022), pentru cea mai bună rețea de voce și date mobile la nivel național, cu cel mai mare punctaj total,

La începutul lunii octombrie, compania a lansat Eco-SIM-urile din plastic reciclat, ca parte a angajamentului de a reduce impactul asupra mediului.

Crăciunul 2021 a adus cadouri pentru clienți: tablete, vouchere pentru achiziția de telefoane, gadget-uri, internet nelimitat, dar și o experiență superioară de TV, prin platforma Vodafone TV. În plus, în decembrie, pentru fiecare tranzacție efectuată de clienții Vodafone de servicii mobile, internet sau TV (achiziția unui nou abonament sau reînnoirea abonamentului existent), un euro a fost redirecționat pentru achiziția de echipamente digitale pentru copiii din peste 140 de centre de tip familial din București și din 23 de județe.

Ca partener de tehnologie al Salvamont România, singurul serviciu de salvare montană din țară, Vodafone a asigurat fondurile necesare pentru achiziționarea de echipament pentru localizarea victimelor avalanșelor (sistemul Recco), o premieră națională.

Tot în 2021 Fundația Vodafone România a lansat fondul “Viață pentru nou-născuți” în valoare de 5 milioane de lei, destinat renovării, modernizării și achiziției de echipamente medicale pentru secțiile de neonatologie din spitalele publice românești la nivel național.