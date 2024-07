COMPUTING STIRI TECH Vertiv își extinde portofoliul de UPS monofazat pentru rețele IT distribuite și Edge Computing Ionut Razvan Share







Vertiv (NYSE: VRT), furnizor global de infrastructură digitală critică și soluții de continuitate, a introdus astăzi capacități între 1 kVA și 3 kVA pentru Vertiv™ Liebert® GXE, o sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS) online cu dublă conversie, monofazată, pentru aplicații de 230 V, concepută pentru a susține aplicațiile critice implementate la marginea rețelei. Prin adăugarea noilor modele, familia Liebert® GXE este acum disponibilă într-o gamă completă de capacități de la 1 kVA până la 10 kVA și este gata pentru livrare imediată din stoc în depozitele din Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA), Asia și LATAM. UPS-ul Liebert® GXE 1-3KVA este disponibil într-un model compact doar turn sau într-un design flexibil de tip rack/turn convertibil și oferă eficiențe ridicate de până la 91% în modul online și până la 96% în modul ECO. Dispune de un sistem de management al bateriei care suține o durată de viață prelungită a bateriei și minimizează nevoia de înlocuiri. În plus, factorul său de putere de ieșire de 0,9 permite conectarea mai multor sarcini active într-un spațiu dat, în timp ce tehnologia sa online de dublă conversie protejează echipamentul în cazul perturbărilor de putere. Modelele de rack/turn Liebert GXE oferă o durată de funcționare scalabilă pentru aplicațiile care au nevoie de rezervă extinsă în timpul întreruperii rețelei de curent alternativ, realizabilă prin adăugarea a până la patru cabinete externe de baterii și un timp de reîncărcare rapid, datorită încărcatorului său intern puternic de 6 A. Bateriile VRLA înlocuibile la cald pot fi manevrate de utilizator fără a fi nevoie de personal calificat sau de oprirea sarcinilor, asigurând o funcționare fără probleme și costuri de întreținere reduse. Liebert GXE dispune de un afișaj LCD intuitiv care oferă informații despre starea UPS-ului, facilitând instalarea și funcționarea fără efort. Această unitate oferă capabilități de monitorizare de la distanță, permițând acces comod la infrastructura IT prin intermediul cardului opțional Vertiv™ Liebert® Intellislot™ Unity Communications, împreună cu o descărcare gratuită a software-ului Vertiv™ Power Insight. În cele din urmă, Vertiv oferă o gamă largă de service, inclusiv extensii de garanție limitată, pachete Power Emergency și alte opțiuni, în funcție de țară și de modelul de UPS. „Avansarea rapidă a digitalizării, inclusiv AI și dependența în creștere de serviciile de date, face ca alimentarea continuă să devină din ce în ce mai crucială pentru toate afacerile, chiar și la marginea rețelei”, a declarat Andrea Ferro, vicepreședinte pentru canalul de distribuție, IT și aplicații edge la Vertiv în EMEA. „Liebert GXE oferă o protecție de încredere și eficientă din punct de vedere energetic, ajutând afacerile mici și mijlocii să susțină operațiunile în aceste aplicații distribuite.” UPS-ul este disponibil cu o gamă cuprinzătoare de extensii de garanție limitată și programe de service concepute pentru sisteme UPS monofazate. Aceste programe de servicii sunt disponibile în anumite țări; vizitați Vertiv.com pentru disponibilitate specifică sau contactați reprezentantul local. Resellerii EMEA din țările participante pot câștiga puncte prin Programul de stimulare Vertiv (VIP) pentru diverse activități, inclusiv vânzările de Liebert GXE și alte produse din portofoliul canalelor de distributie IT al Vertiv. Acest program permite partenerilor să câștige recompense fără efort, fără a fi nevoie de raportare. Punctele bonus sunt adăugate lunar pe Vertiv Partner Portal, iar partenerii trebuie pur și simplu să se conecteze pentru a le revendica.

