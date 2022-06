Telekom Mobile pregătește clienții pentru o vară fără griji, cu beneficii naționale nelimitate, acces la roaming în SEE inclus și smartphone-uri de top

Când 96 la sută dintre clienți se declară mulțumiți și foarte mulțumiți de noile abonamente NELIMITAT, înseamnă că avem un produs de telefonie mobilă care este exact ceea ce îşi doresc românii ca să comunice și să stea pe internet cât își doresc.

Exact aceasta oferă Telekom Mobile în cadrul promisiunii de brand „Mobil așa cum vrei. Simplu și corect” și pentru aceasta românii vor să plătească.

Vrei comunicare nelimitată şi roaming inclus? Le ai!

Noua ofertă de vară, care începe pe 16 iunie, se potrivește cel mai bine pentru vacanța de vară, cu noile planuri tarifare NELIMITAT cu conectivitate nelimitată (internet, voce și SMS) în România și acces de la început la serviciul de roaming în Spațiul Economic European (SEE), conform reglementărilor Roam Like at Home, aplicabile tuturor clienților din Spațiul Economic European.

Clienții își pot planifica călătoriile internaționale fără grijă la activarea roamingului și se pot bucura de libertate de comunicare completă în România, începând de la 7 euro/lună. Astfel, clienții pot folosi în roaming în SEE minutele și SMS-urile naționale nelimitate pe care le au incluse în abonament, plus trafic de internet până la o limită între 4,7 GB și 12 GB, în funcție de planul tarifar ales, fără costuri suplimentare pentru serviciul de roaming. Aceste beneficii sunt aplicabile numai în țările Spațiului Economic European (SEE), conform politicii de utilizare a serviciilor de roaming din contract.

Vrei un nou smartphone la pachet cu beneficii nelimitate? S-a făcut!

Pentru cei care vor să se bucure de vară cu un telefon nou, Telekom Mobile a pregătit abonamentul nelimitat perfect pentru fiecare, fie cu smartphone-uri incluse (Samsung Galaxy A22 5G inclus în abonamentul Nelimitat 14, la 14 euro/lună, sau Samsung Galaxy A33 5G inclus în planul tarifar Nelimitat 18, la 18 euro/lună), sau smartphone-uri de top disponibile în rate la preţuri speciale împreună cu noile abonamente.

Vrei să îţi iei cu tine distracţia în vacanţă? E simplu!

Pentru cei care doresc să aibă conectivitate WiFi pentru călătoriile de vară prin țară, Telekom oferă soluția WiFi portabilă WiFi Nelimitat, fără fire în plus și fără lucrări de instalare, la doar 7 euro/lună.

Cea mai bună soluție pentru excursii la munte sau la mare, pentru casa de vacanță de la țară sau pentru afaceri sezoniere HoReCa, Nelimitat WiFi oferă conectivitatea necesară pentru orice tabletă, laptop, smart TV sau smartphone, prin simpla conectare la reţeaua electrică a unui router WiFi.

Mai mult, pentru un plus de divertisment, Telekom Mobile oferă Google Chromecast 3 inclus pentru orice abonament NELIMITAT începând de la 9 euro/lună. Dispozitivul transformă televizorul clasic într-un Smart TV și vă permite să vizionați tot conținutul de pe mobil pe ecranul TV mai mare.

Ofertele menționate mai sus, fie că sunt noile planuri tarifare mobile NELIMITAT sau WiFi Nelimitat, sunt disponibile atât pentru clienții existenți care își prelungesc contractul, cât și pentru noii clienți, fie ei rezidenți sau business, începând de la 7 euro/lună.

Fără costuri ascunse şi fără surprize la factură, Telekom continuă să își țină pomisiunea „cât vezi, atât plăteşti”.

Vrei să te simţi răsplătit ca un client loial? S-a făcut!

Telekom Mobile recompensează clienții fideli cu o ofertă exclusivă dedicată, oferind de acum înainte clienților persoane fizice beneficii mai bune pentru fiecare nou abonament NELIMITAT.

Astfel, clienții persoane fizice loiali au șansa de a cumpăra un alt abonament, de a extinde comunicarea nelimitată cu cei dragi, obținând 1 euro reducere pentru fiecare abonament nou, sau primind cea mai bună ofertă de portare, dacă aleg o ofertă cu smartphone inclus, chiar și fără portarea unui număr.

Mai mult, Telekom Mobile nu lasă pe nimeni în urmă și își continuă promisiunea de a răsplăti întotdeauna toți clienții fideli, oferindu-le acces la cerere la noile planuri tarifare NELIMITAT și recompensându-i, de asemenea, la reînnoire cu cea mai bună ofertă, valabilă la portare pentru noii clienți. Astfel, clienții loiali sunt asigurați că găsesc cea mai bună ofertă de reînnoire de la Telekom.

Ofertele de vară Telekom Mobile urmează promisiunea companiei făcută în toamna anului trecut, de a le oferi clienților săi o experiență mobilă mai simplă și corectă, cu prețuri și beneficii clare. Și aceasta apreciază cu adevărat clienții: conform unui sondaj* realizat de companie în magazinele proprii, dintre clienții care au ales noile abonamente NELIMITAT:

99% dintre clienți se declară mulțumiți și foarte mulțumiți de noile planuri tarifare;

96% dintre clienții veniți de la alți operatori spun că oferta Telekom Mobile este mai bună decât abonamentul lor anterior;

92% dintre clienții care își reînnoiesc abonamentele se declară mulțumiți și foarte mulțumiți de oferta de fidelizare.

„Cu noile abonamente NELIMITAT mergem mai departe pentru clienții noștri, oferindu-le beneficii dincolo de conectivitatea nelimitată în România, cum ar fi acces la roaming in SEE, smartphone-uri de top sau Chromecast incluse în planurile tarifare, plus oferte exclusive de fidelizare. Monitorizăm îndeaproape gradul de satisfacție al acestora în legătură cu noile noastre planuri tarifare, iar sondajele noastre ne confirmă că am luat deciziile corecte: clienții apreciază că primesc ceea ce au nevoie și plătesc ceea ce văd în reclamele noastre, fără surprize neplăcute. Astfel, continuăm să ne ținem de cuvânt încă din luna octombrie a anului trecut, promițând clienților noștri o experiență mai bună: Mobil așa cum vrei. Simplu și corect„, a declarat Andreea Cramer, Chief Commercial Officer, Telekom Romania Mobile Communications S.A.

O altă confirmare din partea clienților că ofertele recente ale Telekom Mobile sunt ceea ce ar trebui să fie, pentru a răspunde nevoilor și așteptărilor acestora, este dată de rezultatele ultimelor șase luni în ceea ce privește indicatorii cheie de performanță.

Astfel, în primele trei luni ale anului, baza totală de clienți a Telekom Mobile a crescut cu 7,6% față de aceeași perioadă din 2021, la 3,82 milioane. Din acest total, 1,75 milioane au fost abonați (în creștere cu 5,1% an/an, pentru al optulea trimestru consecutiv) și 2,07 milioane au fost utilizatori preplătiți (creștere cu 9,8% an/an, pentru al treilea trimestru consecutiv).