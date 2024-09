STIRI TECH Tech Data și Allied Telesis vor revoluționa soluțiile tehnologice pentru CIO Ionut Razvan Share







Într-o dezvoltare semnificativă pentru CIO și industria tehnologică din India, Tech Data și-a unit forțele cu Allied Telesis pentru a deveni distribuitorul său premium. Acest parteneriat face parte din strategia de a remodela peisajul tehnologic din India, oferind CIO acces la soluții de networking de ultimă oră bazate pe inteligență artificială și securitate cibernetică solidă. Allied Telesis oferă cele mai eficiente soluții de rețea bazate pe tehnologii AI, ML și SD-WAN concepute pentru medii LAN, WLAN, WAN. Aceste soluții oferă un control granular al rețelei, rezultând timpi de nefuncționare minimizați și operațiuni simplificate. Allied Telesis oferă o integrare perfectă cu peste 30 de furnizori recunoscuți de securitate cibernetică pentru a oferi securitatea rețelei True Zero Trust, asigurând o abordare cuprinzătoare a remedierii securității cibernetice. Sundaresan K, vicepreședinte Next-Generation Technologies și Country General Manager la Tech Data India, a spus: „Piața AI din India este proiectată să crească la un CAGR de 32,26%, atingând o valoare de 3,97 miliarde USD până în 2029 , în timp ce piața soluțiilor de rețea este prognozată să ajungă la un CAGR de 18% până în 2027, ajungând la 225,69 milioane USD. Având în vedere aceste perspective, suntem încântați să aducem partenerilor și clienților noștri soluții de rețea inteligente Allied Telesis, oferind asistență totală pentru a le spori capacitatea de a-și optimiza și proteja infrastructura de rețea.” Anand Chakravarthy, Business Development Manager, Networking, Tech Data Asia Pacific și Japonia, a declarat: „Pe măsură ce companiile continuă să îmbrățișeze tehnologiile de ultimă generație pentru transformarea digitală, a atinge excelența operațională și a îmbunătăți experiența utilizatorului, precum și alinierea capabilităților rețelei devine din ce în ce mai imperative. Colaborarea cu Allied Telesis subliniază angajamentul nostru de a oferi cele mai bune soluții din clasă, care se aliniază cu cerințele peisajului IT modern și cu nevoile în evoluție ale afacerilor.” Allied Telesis se evidențiază prin garanții hardware implicite oferite pentru 5 ani și prin angajamentul său față de disponibilitatea produselor, chiar și în fața deficitului global de chipseturi. Acestea deosebește oferta companiei de celelalte disponibile pe piață. Subhasish Gupta, Director Regional, India/Saarc, Allied Telesis a declarat: „Tech Data aduce o mulțime de experiență și conexiuni profunde și acoperire în canalele din această țară mare. Cu conexiunile Tech Data din această piață, pot fi atrași parteneri mari cărora li se va permită accesul în cadrul programului nostru de parteneri. În plus, concentrarea asupra soluțiilor de securitate cibernetică Allied Telesis completează soluția de securitate trust zero și îi va ajuta pe parteneri să-și folosească ofertele pentru a acoperi o arie uriașă pentru protecție împotriva atacurilor de securitate cibernetică”.

