Studiu Ericsson – tehnologia 5G deschide calea către metavers

Implementarea rețelelor 5G în tot mai multe părți ale lumii marchează începutul tranziției către o utilizare extinsă a acestei tehnologii, iar un nou studiu realizat de Ericsson (NASDAQ: ERIC) – acesta fiind și cel mai extins studiu efectuat, până în prezent, la scară globală, la nivelul industriei – ​​evidențiază interesul tot mai amplu manifestat de consumatori față de tehnologia 5G și, totodată, așteptările acestora privind viitoarele scenarii de utilizare.

Raportul Ericsson ConsumerLab, intitulat 5G: The Next Wave , arată impactul pe care tehnologia și serviciile 5G l-au avut asupra primilor consumatorilor din mai multe țări, încă de la lansare, și evaluează intențiile și așteptările consumatorilor care nu au, încă, abonamente pentru servicii 5G, în ceea ce privește adoptarea acestei tehnologii. Potrivit raportului, cel puțin 30% dintre utilizatorii de smartphone-uri intenționează să se aboneze la servicii 5G în următorul an.

Grație datelor colectate de Ericsson privind lansările de rețele 5G din 2019 și până în prezent, și noului sondaj efectuat, cercetătorii din cadrul Ericsson ConsumerLab au identificat șase tendințe principale, care vor influența adopția de servicii 5G.

Raportul vizează schimbările de la nivelul obiceiurilor de consum ale utilizatorilor, apărute ca urmare a abonamentelor de servicii 5G puse la dispoziția lor de către furnizorii de servicii de comunicații – în special creșterea traficului video și a utilizării aplicațiilor de realitate augumentată (AR).

Raportul analizează și viteza de adopție la scară largă a tehnologiei 5G, gradul de îndeplinire a cerințelor consumatorilor, schimbările apărute în ceea ce privește utilizarea smartphone-urilor 5G și impactul acestora asupra traficului în rețea.

Cuprinzând opiniile a 49.000 de consumatori din 37 de țări, acesta este atât cel mai mare sondaj global efectuat de industrie, până acum, cu privire la tehnologia 5G, precum și cea mai extinsă cercetare, care analizează opiniile consumatorilor, realizată de Ericsson, în toate domeniile. Domeniul de aplicare al sondajului este reprezentativ pentru opiniile a aproximativ 1,7 miliarde de consumatori din întreaga lume, incluzând 430 de milioane de abonați 5G.

Jasmeet Singh Sethi, Director al Ericsson ConsumerLab, afirmă: „Amploarea acestui studiu ne oferă o perspectivă autentică asupra opiniilor și atitudinii consumatorilor față de tehnologia 5G. Raportul arată că potențialii viitori consumatori de 5G au așteptări diferite de la aceste servicii, spre deosebire de cei care le utilizează deja. În general, consumatorii văd tehnologia 5G ca o parte a stilului lor de viață în viitor”.

„Este interesant de remarcat faptul că, în cazul celor care o utilizează deja, 5G se dovedește a fi un factor important care favorizează adoptarea serviciilor disponibile în metavers, precum socializarea, activitățile de gaming și achiziționarea de articole digitale prin intermediul platformelor interactive de jocuri virtuale 3D. De asemenea, comparativ cu utilizatorii 4G, timpul petrecut de utilizatorii 5G pe aplicațiile de realitate augmentată s-a dublat, în ultimii doi ani”, adaugă Jasmeet Singh.

Conform raportului, consumatorii 5G care utilizează deja aplicații de realitate extinsă (XR) ar urma să fie primii care să adopte și noi dispozitive, pe măsură ce acestea vor fi dezvoltate, fiind mai încrezători în potențialul dispozitivelor pentru realitatea mixtă. Jumătate dintre utilizatorii 5G care folosesc, deja, săptămânal servicii de XR sunt de părere că aplicațiile de AR vor migra de pe smartphone-uri pe căști XR, în următorii doi ani; spre comparație, doar o treime din consumatorii de servicii 4G împărtășesc această opinie.

Astfel, raportul 5G: the Next Wave identifică 6 tendințe principale: