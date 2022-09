Sonos Sub Mini, subwoofer curbat cu sunet puternic și pătrunzător

Sonos a lansat Sub Mini, un subwoofer wireless care stabilește un nou standard în categoria sa în ceea ce privește bass-ul puternic și echilibrat. Pornind de la designul premiat al Sub, Sub Mini oferă un sunet bogat și note joase clare, într-un design cilindric, mai compact. Disponibil în două variante de culoare – negru mat și alb -, Sub Mini va fi disponibil la nivel global începând cu 6 octombrie, la un preț de 2.499 de lei.

Sonos extinde gama de sisteme home theater cu Sub Mini.

Bass, nu zgomot: Wooferele duble personalizate și procesarea avansată generează o gamă de sunete joase profunde și dinamice, fără distorsiuni sau zgomot, fapt care îi ajută pe utilizatori să se lase complet învăluiți de fiecare scenă sau melodie. În interiorul cavității acustice închise ermetic, ambele woofere sunt orientate spre interior pentru a crea un efect ce neutralizează distorsiunile.

Sunet echilibrat: Procesarea avansată a semnalului digital maximizează răspunsul la bass și reproduce toate frecvențele joase dintr-o gamă, lucru la care te-ai aștepta de la un subwoofer mult mai mare, gestionând în același timp frecvențele joase, astfel încât boxele asociate, precum Beam, Ray, One, sau One SL, să se poată concentra pe mai multe frecvențe medii și înalte pentru o experiență de audiție mai bogată și mai puternică în întreaga încăpere.

Compatibilitate bună: Utilizatorii pot intensifica dramatismul din fiecare scenă din film, prin asocierea lui Beam cu Ray sau Sub Mini, ori pot să creeze atmosfera perfectă de petrecere chiar la ei acasă, prin asocierea lui Sub Mini cu Sonos One.

Design extraordinar din orice unghi: Spre deosebire de alte subwoofere, Sub Mini are un design rotunjit care îi permite să se integreze în mod natural în estetica oricărei locuințe, fără a ocupa prea mult spațiu și fără a atrage atenția.