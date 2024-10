FEATURED SMARTPHONES STIRI Noul Redmi 14C, disponibil în România Ionut Razvan Share







Noul Redmi 14C, disponibil de acum în România, îmbină designul elegant cu performanța impresionantă, pentru a îmbunătăți viața de zi cu zi. Aspectul ultra-subțire adaugă o notă de sofisticare, în timp ce afișajul său generos face streaming-ul, jocurile și multitasking-ul mai captivante. Alimentat de un procesor robust și de o baterie de lungă durată, Redmi 14C asigură performanță perfectă și fiabilitate. Acest lucru îi ajută pe utilizatori să profite la maximum și de camera sa creativă, care oferă diverse funcții și filtre pentru a capta fotografii și videoclipuri de excepție. Design elegant, pentru utilizarea de zi cu zi Redmi 14C demonstrează cum eleganța și rafinamentul se îmbină într-un smartphone conceput pentru a satisface nevoile utilizatorilor. Corpul său ultra-subțire, de 8,22 mm¹, are un cadru plat și o cameră circulară, nou proiectată, cu un aspect elegant și sofisticat. Smartphone-ul are un finisaj clasic de sticlă, unic față de generațiile anterioare, în varianta Midnight Black². Alternativ, utilizatorii pot alege Sage Green, cu o textură mată elegantă, sau Starry Blue, cu un design inspirat din stele². Această varietate le permite utilizatorilor să aleagă stilul care se potrivește cel mai bine nevoilor și preferințelor lor, adăugând și o notă de individualitate utilizării de zi cu zi. Vizualizare captivantă, susținută de performanță de încredere Redmi 14C are un ecran de 6,88 inchi, cel mai mare din seria Redmi până în prezent, cu o zonă de vizionare spațioasă și captivantă, care transformă activitățile de zi cu zi. Indiferent dacă utilizatorii citesc cărți electronice, vizionează filme sau se joacă, ecranul generos este capabil să îmbunătățească experiența, cu imagini clare și vibrante. În plus, acesta are atât certificările TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) și Flicker Free, cât și reglajul DC dimming, ce fac Redmi 14C perfect pentru sesiuni lungi de citire sau apeluri video extinse. Redmi 14C oferă, de asemenea, modul Citire și modul Întunecat, care pot ajusta ecranul pentru a se potrivi diferitelor condiții de iluminare, sporind și mai mult confortul de vizionare. La baza acestui smartphone stau un procesor MediaTek Helio G81-Ultra octa-core și o baterie de 5160mAh, care lucrează împreună pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului, pe ecranul generos. Procesorul puternic asigură performanțe fluide și receptive pentru activități precum streaming video. Cu până la 16 GB de memorie RAM, inclusiv 8 GB de memorie RAM³ extinsă, multitasking-ul este facil și fluid. Între timp, bateria extinsă asigură multe ore de folosire, pentru a permite utilizatorilor să se bucure de experiențe multimedia neîntrerupte pe tot parcursul zilei, cu până la 22 de ore de redare video⁴. Pentru a reveni rapid la puterea maximă, este asigurată și încărcarea rapidă⁵ de 18W. Fie că este vorba de întâlniri virtuale, serialele preferate sau gestiunea galeriei foto, combinația dintre performanța robustă și tehnologia avansată de display asigură utilizatorilor o experiență uniformă și plăcută. Creativitate asigurată de cameră și funcționalitate în utilizarea zilnică Redmi 14C are capacități impresionante de fotografie și captură video care fac surprinderea momentelor-cheie distractivă și facilă. Echipat cu o cameră principală de 50MP care produce fotografii clare și vibrante și o cameră frontală de 13MP concepută pentru a ajuta utilizatorii să arate cel mai bine, chiar și în condiții de lumină scăzută, Redmi 14C are abilitatea de a duce fotografiile și videoclipurile la un nivel superior. De exemplu, filmCamera oferă o gamă de filtre care permit utilizatorilor să adauge cu ușurință o notă de creativitate fotografiilor și videoclipurilor, în timp ce inelul soft-light la nivel de software al camerei frontale luminează afișajul, pentru o iluminare naturală și echilibrată în medii întunecate. Utilizatorii se pot bucura, de asemenea, de funcția beautifier îmbunătățită, pentru a le evidenția cele mai bune caracteristici în fiecare fotografie. Pe lângă caracteristicile avansate ale camerei, Redmi 14C oferă detalii care îmbină caracterul practic cu ușurința în utilizare. De exemplu, senzorul de amprentă montat lateral face deblocarea dispozitivului rapidă și sigură, integrându-se perfect în rutina zilnică. Între timp, includerea unei mufe pentru căști de 3,5 mm asigură compatibilitatea cu o gamă largă de dispozitive audio, iar creșterea volumului cu 150%⁴ în comparație cu generația anterioară asigură utilizatorii că pot auzi apelurile, conținutul media și notificările clar, chiar și în medii zgomotoase. Preț și disponibilitate Redmi 14C este disponibil în variantele de culoare Midnight Black, Sage Green, și Starry Blue², în rețelele Vodafone, Orange, Digi, Telekom, și pe eMag, Flanco și www.mi-home.ro. Prețurile recomandate sunt: 4GB+128GB: 649 lei 6GB+128GB: 749 lei 8GB+256GB: 849 lei

