Binance și Tradesilvania își unesc forțele pentru extinderea achiziției crypto cu RON

4 din 10 români au deținut sau dețin criptomonede, dar soluțiile de cumpărare crypto cu RON au rămas limitate, conform unui studiu de piață realizat de IPSOS în 2022. Pentru a răspunde acestei cereri, platforma Binance a integrat serviciul Tradesilvania Ramp, care oferă românilor cinci canale de achizitie crypto cu RON: achiziție instant cu card, transfer bancar și achiziție cu numerar (cash) în trei moduri, în peste 32.000 de locatii din România, prin partenerii Tradesilvania. Prin aceasta colaborare, Binance și Tradesilvania facilitează accesul românilor la peste 400 criptomonede direct în RON, cu un flux de achizitie ce dureaza in medie sub 2 minute la plata cu card sau numerar. Procesul este rapid și sigur, utilizatorii având criptomonedele disponibile direct în wallet-ul lor personal. Un element esențial al acestei integrări este USDC, un stablecoin reglementat sub noua legislație europeană MiCA (Market in Crypto-Assets), care garantează transparența și protecția utilizatorilor. Prin utilizarea unui stablecoin conform cu legislația europeană, utilizatorii beneficiază de siguranță și previzibilitate în procesul de achiziție. Această implementare devine și mai importanta in contextul Romaniei, unde gradul de bancarizare este redus – conform unui raport al Bancii Mondiale, doar 69% dintre romani detin un cont bancar, cu 26% sub media Uniunii Europene. Prin parteneriatul dintre Binance si Tradesilvania, utilizatorii pot folosi inclusiv numerar pentru a investi in criptomonede, eliminand astfel una dintre principalele bariere de acces pentru populatia ne-bancarizata. „Suntem incantati sa extindem solutiile de achizitie crypto in Romania prin parteneriatul cu Tradesilvania. Aceasta colaborare ne permite sa oferim o experienta de achizitie rapida si eficienta, accesibila tuturor romanilor, indiferent de metodele de plata preferate”, declară Ilie Pușcaș, Country Manager, Romania, Binance.

