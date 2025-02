FEATURED MOBILE NETWORKS STIRI Seria realme 14 Pro respectă în totalitate noile reglementări ale UE și oferă actualizari software timp de cinci ani Ionut Razvan Share







Seria realme 14 Pro respectă integral reglementările Uniunii Europene privind proiectarea ecologică, etichetarea energetică, Actul privind accesibilitatea (EAA) și securitatea cibernetică. Această serie îmbină eficiența energetică de clasă A, cel mai înalt rating din UE, cu un ambalaj 100% fără plastic, consolidând poziția realme ca lider în tehnologie durabilă, securitate și design incluziv, oferind o experiență optimizată pentru viitor. Reglementările UE privind proiectarea ecologică și etichetarea energetică impun criterii stricte legate de durabilitate, posibilitatea de reparare și eficiența energetică. Seria realme 14 Pro respectă toate aceste standarde: Transparență energetică: Seria realme 14 Pro atinge clasificarea energetică clasa A în Uniunea Europeană, validată prin teste riguroase ce confirmă un consum redus în standby (sub 0,5W) și o eficiență superioară a încărcării (peste 85%). Baterie Titan cu autonomie extinsă: Seria realme 14 Pro respectă cerințele UE, garantând peste 1000 de cicluri de încărcare, menținând 80% din capacitatea inițială a bateriei pentru o durată de viață îndelungată. Datorită tehnologiei avansate Flex Pack, modelul realme 14 Pro+ oferă o capacitate cu 15% mai mare și o durată de viață a bateriei cu 20% mai lungă comparativ cu generația anterioară, menținând în același timp un profil subțire – realme 14 Pro are doar 7,55 mm grosime, iar realme 14 Pro+ sub 8 mm. Design ultrarezistent: Telefoanele din seria realme 14 Pro se remarcă prin faptul că sunt certificate TÜV Rheinland, având ratingurile IP66, IP68 și IP69 pentru rezistență excepțională la praf și apă. Cele două modele au certificare militară de rezistență la șocuri, asigurând că pot rezista rigorilor vieții de zi cu zi și prelungind durata de viață a produsului. Ambalaje fără plastic: realme va adopta ambalaje 100% fără plastic pentru seria 14 Pro și toate dispozitivele lansate după aceasta. Această inițiativă reduce emisiile de carbon cu aproximativ 67%. Suport software extins: realme va furniza actualizări ale interfeței realme UI pentru seria realme 14 Pro timp de cinci ani de la încetarea comercializării, incluzând actualizări de securitate, corecturi și optimizări ale funcționalităților. Pe lângă designul sustenabil, seria realme 14 Pro respectă pe deplin actul privind accesibilitatea (EAA) și securitatea cibernetică, asigurând o experiență optimizată pentru toți utilizatorii. Totodată, software-ul îndeplinește standardele europene privind securitatea cibernetică, oferind protecție avansată a rețelei, măsuri sporite pentru confidențialitatea datelor personale și funcții îmbunătățite de prevenire a fraudelor. Seria realme 14 Pro va fi lansată oficial pe 3 martie la MWC, oferind un sistem de camere foto de nivel flagship. Printre inovațiile sale se numără un design sensibil la frig, care își schimbă culoarea, un teleobiectiv periscop cu zoom 120X și tehnologia MagicGlow Triple Flash, optimizată pentru capturi impresionante în condiții de lumină scăzută. Dispozitivele sunt echipate cu chipseturile performante Snapdragon® 7s Gen 3 și MediaTek Dimensity 7300, alături de o baterie Titan de 6.000 mAh, oferind o autonomie extinsă. Cu un rating IP69, această serie combină performanța avansată cu o durabilitate de excepție.

