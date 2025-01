AI. NEWS STIRI TECH & TRENDING Sectorul tehnologic își propune să transforme potențialul inteligenței artificiale în realitate în 2025 Ionut Razvan Share







Dezvoltarea de noi capacități de inteligență artificială a evoluat într-un ritm rapid în 2024 și a evidențiat necesitatea ca întreprinderile tehnologice să se remodeleze, să se repoziționeze și să inoveze pentru o lume dominată de potențialul inteligenței artificiale generative (GenAI). Inteligența artificială este, astăzi, acceptată ca fiind esențială pentru succes în viitor în practic toate sectoarele de activitate și este momentul ca întreprinderile din domeniul tehnologiei să profite de șansele de a converti în performanță potențialul acesteia, atât pe plan intern, cât și pentru clienți. Aceasta este una dintre principalele zece oportunități pentru companiile din sectorul tehnologic, potrivit raportului EY intitulat Principalele zece oportunități pentru companiile din sectorul tehnologic în 2025. Cazurile de utilizare și implementările de tip copilot ale inteligenței artificiale au crescut accentuat în toate sectoarele prin investiții semnificative la toate nivelurile, iar multe proiectele care implicau inteligența artificială au stagnat, în contextul în care companiile nu erau pe deplin pregătite pentru costuri și pentru transformarea necesară la nivelul întregii organizații. Cătălina Dodu, Partener, Consultanță, Liderul EY EMEIA Cyber Managed Services Solutioning, Liderul Technology Consulting & Cybersecurity, EY South Cluster: „Cele mai importante zece oportunități identificate sectorul tehnologic în 2025 evidențiază potențialul transformator al inteligenței artificiale și importanța investițiilor strategice în infrastructura de date și cloud. Este esențial ca organizațiile nu doar să adopte aceste tehnologii în siguranță, ci să le și integreze în operațiunile lor de bază, pentru a stimula creșterea durabilă. Concentrându-se pe activități de formare inovatoare și pe integrarea funcțiilor fiscale și juridice încă de la începutul transformărilor bazate pe inteligența artificială, organizațiile pot gestiona mai bine prin complexitățile erei digitale”. Companiile din sectorul tehnologic pot accelera adoptarea inteligenței artificiale de către clienți în primul rând prin propria transformare Companiile din domeniul tehnologiei trebuie să pună accent pe puterea exemplului și să facă proba propriului proces de transformare cu ajutorul propriilor produse, având drept scop o reinventare concomitentă a propriului model operațional, bazată pe inteligența artificială. Lista principalelor zece oportunități în sectorul tehnologic în 2025: Obținerea de rezultate tangibile care să demonstreze concret potențialul inteligenței artificiale Stimularea creșterii și optimizarea experienței clienților prin utilizarea extensivă a inteligenței artificiale în viitor Adoptarea unor modele de preț bazate pe rezultat care să completeze ofertele pe bază pe abonament și consum Demonstrarea puterii unui model operațional având la bază preponderent inteligența artificială Accent pe strategia cu privire la date și dimensionarea corectă a investițiilor în cloud Creșterea abilităților și capacității angajaților prin traininguri inovatoare Îmbunătățirea luării de decizii strategice prin încorporarea funcțiilor fiscală și juridică încă de la începutul transformării bazate pe inteligența artificială Integrarea inteligenței artificiale în măsurile de apărare cibernetică Încetarea utilizării de fonduri de rezervă pentru a disponibiliza capital în vederea investițiilor în tehnologii emergente Conturarea agendei în colaborare cu noile autorități de reglementare În 2025, companiile tehnologice au oportunitatea de a traduce entuziasmul și așteptările din jurul AI în beneficii concrete de afaceri pentru ele și clienții lor. Valorificarea acestor 10 oportunități evidențiate poate ajuta la accelerarea acestui obiectiv și poate modela afacerile viitorului care beneficiază de IA.

