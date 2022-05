ROG Flow X16, un laptop convertibil pentru gaming

Republic of Gamers (ROG) a anunțat noul laptop de gaming ROG Flow X16, bazat pe un procesor AMD Ryzen 9 6900HS și o placă video pentru laptop NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, cu suport pentru familia de stații grafice externe XG Mobile.

Noul model cântărește 2,1 kg și carcasă de 15 inchi, precum și afișajul Nebula HDR Display, un panou mini LED QHD la 165 Hz, cu o luminozitate maximă de 1100 de niți, 512 zone de atenuare locală și acoperire de 100 % a gamei DCI-P3. Sistemul de răcire are tehnologie Frost Force și un radiator Pulsar Heatsink.

Memoria DDR5 de 4800 MHz, cât și SSD-ul PCIe 4.0 sunt accesibile și pot fi actualizate. Flow X16 suportă până la 64 GB de memorie RAM, iar ambele SO-DIMM-uri sunt ușor accesibile pentru upgrade-uri viitoare. Dispunând de o capacitate de stocare pe SSD de până la 2 TB, Flow X16 are, de asemenea, un al doilea slot M.2 liber, facilitând introducerea fără probleme a unui spațiu de stocare suplimentar pentru un scratch disk sau o bibliotecă de jocuri mai mare.

Ca membru al familiei Flow, noul model are o balama cu rotație completă la 360°. Eccranul poate fi adus în modul tabletă, pentru a utiliza funcționalitatea tactilă.Modelul are suport pentru familia XG Mobile, ce reunește variante ale celor mai performante cipuri grafice discrete AMD și NVIDIA.

Afișajul Nebula HDR QHD cu format 16:10 și rată de refresh de 165 Hz utilizează LED-uri mini care sunt capabile să atingă o luminozitate maximă de 1100 de niți. Nebula HDR este certificat VESA DisplayHDR 1000, dispunând de 512 zone de atenuare pentru un contrast excelent și o experiență HDR cu adevărat ieșită din comun. Alimentat de tehnologia AmLED de la AUO și de motorul ROG Nebula HDR Engine, Nebula HDR utilizează lumini de fundal incredibil de precise pentru o atenuare locală care produce un contrast uimitor. Procesarea adaptivă a imaginii alături de atenuarea adaptivă și amplificarea luminii de fundal ajută la redarea unor imagini incredibil de precise, cu halouri minime.

Flow X16 are o carcasă de sub 20 mm și utilizează compusul din metal lichid Thermal Grizzly pe procesor și noua tehnologie Frost Force, care include două ventilatoare ce direcționează fluxul de aer prin decupaje calculate cu precizie și către componentele interne cruciale. Un al treilea ventilator auxiliar ajută, de asemenea, la deplasarea căldurii de la GPU direct către noul radiator Pulsar Heatsink care acoperă întreaga parte din spate a carcasei. Proiectat cu lamele ultra-dense, cu o grosime de doar 0,1 mm, radiatorul lui Flow X16 are o suprafață totală de disipare a căldurii de 110.902 mm².