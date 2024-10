FEATURED STIRI TECH OVES Enterprise lansează prima placă electronică imprimată, optimizată pentru AI și sisteme autonome Ionut Razvan Share







OVES Enterprise, companie românească de dezvoltare de software, cu expertiză în crearea de soluții software complexe și inovații AI destinate industriilor aerospațiale, de apărare și de securitate cibernetică, anunță lansarea primei sale plăci electronice imprimate, un Single Board Computer (SBC) inovator, destinat aplicațiilor critice din domeniul apărării și al sistemelor autonome. Lansarea acestui produs vine ca o continuare firească a deciziei strategice de achiziție a unui pachet minoritar în MXT Creation, companie specializată în dezvoltarea sistemelor embedded. Integrarea expertizei MXT a permis OVES Enterprise să intre pe piața producției de plăci electronice imprimate și să dezvolte soluții hardware capabile să răspundă cerințelor tot mai complexe din industrie. Noul produs combină inteligența artificială și controlerul de zbor pe o singură placă electronică, reducând astfel costurile și complexitatea echipamentelor utilizate în vehicule autonome și drone. Prototipul, realizat în colaborare cu MXT Creation, a fost testat pe platforma Nemesis AI, soluția autonomă de inteligență artificială dezvoltată de OVES Enterprise pentru echipamente din industria de apărare. Cererea pentru soluții integrate, care să ofere atât performanță ridicată, cât și independență tehnologică, a stat la baza acestei dezvoltări. Plăcile imprimate sunt concepute să funcționeze cu un consum energetic redus, și sunt personalizabile în funcție de nevoile fiecărui proiect, de la drone și vehicule autonome, până la echipamente tactice avansate. „După numeroase teste și discuții cu partenerii noștri din zona de apărare, am realizat că soluțiile existente pe piață impun o dependență prea mare de furnizori externi. Am decis să creăm propriul nostru hardware, care nu doar că ne oferă independență, dar reduce și costurile semnificativ”, explică Mihai Filip, CEO OVES Enterprise. Produs flexibil și eficient pentru multiple scenarii Noua placă electronică imprimată dezvoltă capabilități esențiale pentru aplicațiile AI și de navigație autonomă, oferind flexibilitate totală în ceea ce privește personalizarea. Poate fi configurată în funcție de complexitatea sarcinilor pe care trebuie să le îndeplinească. De exemplu, pentru scenarii simple de recunoaștere vizuală, placa poate avea un cost redus, mult sub cele practicate pentru produsele similare aflate în piață la acest moment. În cazul sistemelor complexe, care necesită procesarea simultană a mai multor tipuri de senzori – vizuali, termici, neuromorfici, radio și LiDAR, spre exemplu – puterea de procesare crește, iar soluția poate fi adaptată pentru a răspunde cerințelor de performanță sporită. Soluție produsă în Europa, fără dependențe externe Pentru a evita vulnerabilitățile legate de lanțurile de aprovizionare globale, OVES Enterprise a ales să dezvolte și să producă soluția hardware în Uniunea Europeană. Această strategie asigură continuitate în livrări și oferă o mai mare siguranță și predictibilitate clienților din domeniile critice, cum ar fi apărarea și securitatea națională. „Ne-am dorit să avem control total asupra întregului proces de producție, de la design până la livrare. Faptul că reușim să producem local ne permite să oferim soluții mai rapide și mai eficiente, fără riscuri asociate livrărilor întârziate sau dependenței de furnizori din afara Europei”, mai spune Mihai Filip, menționând că, prin această lansare, consolidează poziția OVES Enterprise ca inovator în tehnologiile pentru inteligență artificială și sisteme autonome, noua placă electronică imprimată fiind doar începutul unei serii de produse care vor modela viitorul tehnologiilor autonome. Versatilitatea noii plăci îi permite să fie folosită în orice tip de vehicul sau echipament autonom, fie că este vorba despre drone, vehicule terestre, navale sau aeriene. Aceasta poate fi configurată pentru diferite tipuri de sarcini și medii operaționale, oferind soluții optimizate pentru fiecare aplicație.

