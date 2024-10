FEATURED SMARTPHONES STIRI OPPO România: magazinul online oppostore.ro va genera 8% din business în următorii 3 ani Ionut Razvan Share







Subsidiara din România a brandului global de dispozitive inteligente OPPO anticipează o creștere semnificativă a contribuției magazinului său online, oppostore.ro, la totalul afacerilor companiei. Lansat în octombrie 2023, acest e-shop inovator promite să genereze aproximativ 8% din veniturile OPPO România în următorii trei ani. Potrivit afirmațiilor sale, în 2024, valoarea medie a coșului de cumpărături a variat între 200 și 250 euro. În privința distribuției geografice a comenzilor, Bucureștiul se află în fruntea clasamentului, urmat de Cluj – Napoca, Timișoara, Iași, Ploiești, Brașov și Constanța – confirmând interesul puternic al consumatorilor din principalele centre urbane din țară pentru brandul OPPO. Cele mai căutate smartphone-uri pe oppostore.ro în primele 9 luni din acest an au fost modelul Reno11 F 5G (8GB+256GB), urmat de OnePlus Nord 4 5G (16GB+512GB), respectiv Reno12 Pro 5G (12GB+512GB). În segmentul de căști TWS, modelul OPPO Enco Air a fost cel mai popular, cu peste 150 de unități vândute, urmat de OPPO Enco Air3 PRO cu peste 100 de unități și OnePlus Nord Buds 3 Pro cu 103 unități. În categoria de wearables, OPPO Watch Free a înregistrat cele mai mari vânzări, cu peste 190 de unități, în timp ce OPPO Band a atras peste 150 de clienți, confirmând interesul crescut al consumatorilor pentru dispozitive purtabile care completează ecosistemul OPPO.

