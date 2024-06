FEATURED SMARTPHONES STIRI OPPO a lansat Reno12 și Reno12 Pro Ionut Razvan Share







OPPO a anunțat lansarea la nivel european a două noi telefoane AI – Reno12 și Reno12 Pro – introducând un set de funcții GenAI de vârf în industrie, menite să deschidă noi domenii de creativitate și productivitate. Cele două modele reprezintă un nou capitol pentru populara serie OPPO Reno, fiind prima lansare majoră în cadrul angajamentului OPPO de a accelera adoptarea telefoanelor AI. “Credem că trendul AI reprezintă o schimbare fundamentală, iar smartphone-urile sunt dispozitivele ideale pentru a accesa și utiliza AI-ul mobil,” a declarat Bingo Liu, CEO OPPO Europa. Dintre diversele produse OPPO, seria Reno are o semnificație specială pentru Europa. În 2019, OPPO Reno 5G a devenit primul smartphone 5G disponibil la vânzare în Europa. În ultimii 5 ani, un impresionant număr de 100 de milioane de smartphone-uri Reno au ajuns în mâinile oamenilor care se bucură de experiența desăvârșită. În ceea ce privește cea mai recentă generație, atât Reno12, cât și Reno12 Pro prezintă un design futurist fluid cu un aspect nou impresionant și un cadru din aliaj de înaltă rezistență. Cele două modele introduc în premieră noua platformă mobilă MediaTek Dimensity 7300-Energy pe 4nm, creată exclusiv de MediaTek și OPPO pentru a oferi o eficiență energetică excepțională. Accelerarea adoptării telefoanelor AI La începutul acestui an, OPPO și-a reafirmat angajamentul de a oferi acces la capacitățile AI unui număr mai mare de persoane, dincolo de limitele smartphone-urilor flagship de top. Ca parte a acestor eforturi, OPPO s-a alăturat Google, Microsoft, MediaTek și altor parteneri pentru a accelera sosirea unei noi generații de telefoane AI. Reno12 și Reno12 Pro introduc un set de funcții revoluționare GenAI[1] care acoperă utilizările de zi cu zi. Cu noua funcție AI Eraser actualizată, utilizatorii pot elimina cu ușurință trecătorii sau obiectele deranjante din fotografii cu o simplă atingere, datorită capacității funcției de a identifica persoanele și obiectele nedorite. Ambele telefoane vin, de asemenea, cu două funcții AI concepute special pentru a îmbunătăți fotografiile de grup. AI Clear Face oferă tuturor persoanelor dintr-o fotografie de grup un retuș de înaltă definiție, restaurând detalii precum conturul feței, părul și sprâncenele, pentru a asigura claritatea excepțională chiar și pentru cei aflați mai departe de cameră. AI Best Face[2] poate identifica automat persoanele din fotografii cu ochii închiși și folosește tehnologia AI avansată pentru a deschide ochii acestora, astfel încât nicio fotografie de grup să nu fie compromisă. Pentru posibilități și mai imaginative, AI Studio[3] poate crea avatare digitale sau stiluri de portrete artistice folosind o singură fotografie. Utilizatorii se pot reimagina ca cowboy, vedete într-un manga cyberpunk sau în multe alte stiluri, valorificând capacitățile GenAI. Pe lângă îmbunătățirile foto, Reno12 și Reno12 Pro valorifică puterea AI pentru a aduce o eficiență și creativitate suplimentară. Construite pe modelul lingvistic de mari dimensiuni Google Gemini (LLM), AI Toolbox este o nouă adăugire la bara laterală inteligentă, cu funcții precum AI Write, AI Speak și AI Summary, care utilizează capacități puternice de recunoaștere pentru a înțelege conținutul afișat pe ecran și pentru a recomanda funcții AI corespunzătoare, cum ar fi generarea rapidă de conținut pentru rețelele sociale sau rezumate pentru articole lungi. În aplicația de înregistrare, utilizatorii pot folosi acum noul instrument AI Recording Summary pentru a extrage inteligent rezumate textuale dintr-o înregistrare vocală și pentru a le organiza în note, cu informații precum liste de sarcini, ore, locații și alte detalii evidențiate și formate pentru o lizibilitate îmbunătățită. Îndrăzneț de elegant, vizibil solid Seria Reno face un pas ferm spre viitor cu modelele Reno12 și Reno12 Pro, având un design îndrăzneț și orientat spre viitor, centrat pe un exterior argintiu de inspirație spațială. Panoul din sticlă din spate al ambelor modele a fost creat cu Textura Fluid Ripple de la OPPO, creând o senzație tridimensională de apă care curge peste un iaz. Utilizarea inovatoare a efectului de paralaxă asigură obținerea acestei senzații vizuale, menținând în același timp aceeași textură netedă și lucioasă care a devenit un semn distinctiv al seriei Reno. Pe lângă noul aspect argintiu, ambele modele oferă un stil alternativ. Pentru un aspect mai clasic, Black Brown prezintă o nuanță bogată de cacao, cu un finisaj care nu lasă urme de amprente. Pe Reno12 Pro, Nebula Black are un design mat-lucios în două tonuri, cu două jumătăți separate natural de o panglică metalică șic care traversează orizontal spatele telefonului. În partea frontală a Reno12 Pro, cea mai mare evoluție a ecranului din istoria seriei Reno vine sub forma noului Infinite View Screen. Utilizând un design cu patru micro-curburi, combină estetica unui ecran curbat cu aderența unui ecran plat, oferind o vizualizare complet captivantă și un confort excepțional, reducând semnificativ numărul de atingeri accidentale care apar pe marginea curbată a ecranului. Atât Reno12, cât și Reno12 Pro vin cu un ecran OLED de 6,7 inci, 120Hz, capabil să afișeze până la 1,07 miliarde de culori, oferind în același timp protecție pentru ochi împotriva luminii albastre la nivel hardware. Adăugată la aceasta este tehnologia Splash Touch de la OPPO, o soluție proprietară care permite funcționarea corectă a ecranului chiar și atunci când ecranul sau mâinile utilizatorului sunt ude. Pentru a proteja ecranul, Reno12 este primul din lume care se bazează pe Corning® Gorilla® Glass 7i, oferind o protecție excepțională la căderi. Reno12 Pro, pe de altă parte, dispune de Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 – cel mai rezistent geam de protecție care a apărut vreodată în seria Reno, oferind o rezistență ultra-flagship la impacturi, căderi, îndoituri și zgârieturi. Cu un rating IP65, ambele modele oferă o rezistență excepțională la praf și apă, în timp ce componentele critice ale telefonului, inclusiv deschiderile, difuzoarele, portul USB-C și tava pentru cartela SIM, au fost întărite pentru a face telefoanele și mai rezistente la apă. Captează momente din viață cu Expertul în Portrete alimentat de AI Echipată cu un senzor Sony LYT-600 care dispune de autofocus omnidirecțional cu pixeli compleți și stabilizare optică (OIS), Camera Principală a modelelor Reno12 și Reno12 Pro oferă focalizare mai rapidă și mai stabilă pentru fotografii mai clare. Ambele modele includ un Mod Portret cu zoom de până la 2x, pentru capturarea ușoară a portretelor uimitoare, bogate în efecte bokeh, comparabile cu cele realizate cu camere profesionale. Reno12 Pro duce această experiență profesională de portret și mai departe, având o Cameră Telefoto Portret de 50MP cu zoom optic de 2x și o nouă Cameră Selfie de 50MP cu autofocus și efecte noi de retuș AI pentru portrete în stil selfie. Ambele telefoane includ un Flash Snapshot îmbunătățit, care ajustează procesul de expunere al camerei mai agil, permițând fotografiilor să capteze efecte de iluminare mai realiste și tonuri de piele naturale. De asemenea, sunt disponibile înregistrări video 4K la 30fps atât pe camerele din spate, cât și pe cele frontale, pentru videoclipuri uimitoare de înaltă definiție, de patru ori rezoluția videoclipurilor 1080p. Platforma lansată la nivel global oferă cea mai bună eficiență energetică de până acum pentru Reno Reno12 și Reno12 Pro sunt primele telefoane care dispun de platforma mobilă personalizată MediaTek Dimensity 7300-Energy pe 4nm. Creată de MediaTek în colaborare cu OPPO pentru a oferi o eficiență energetică excepțională, noua platformă octa-core constă din patru nuclee de performanță A78 și patru nuclee de eficiență A55. Colaborarea aprofundată între OPPO și MediaTek pe Dimensity 7300-Energy a adus, de asemenea, inovații în performanța SoC, memorie și stocare prin intermediul celei mai recente tehnologii ColorOS Trinity Engine. Folosind modele AI pentru a identifica scenariul actual al utilizatorului, CPU-Vita actualizat al Trinity Engine poate aloca cu precizie resursele SoC, realizând un consum de energie mai scăzut în timp ce asigură stabilitatea și fluiditatea sistemului. Procesorul RAM-Vita îmbunătățește utilizarea RAM pentru a accelera viteza de lansare a aplicațiilor și a comutărilor. Acesta poate menține aplicațiile active în fundal timp de 72 de ore fără întreruperi. Pe lângă aceasta, Expansiunea RAM de la OPPO poate fi utilizată pentru a converti până la 12GB de stocare în RAM temporar, oferind un plus de fluiditate ori de câte ori este necesar. De asemenea, procesorul ROM-Vita actualizat efectuează acum compresie fără pierderi pe aplicațiile folosite rar și gestionează fișierele duplicate pentru a reduce utilizarea inutilă a spațiului de stocare, rezultând în spațiu de stocare crescut pentru fișierele utilizatorului și viteze mai rapide de citire/scriere a memoriei. Durată de viață mai lungă a bateriei, încărcare mai rapidă Optimizările specifice aduse structurii anodului și catodului în bateria modelelor Reno12 și Reno12 Pro au contribuit la crearea celei mai mari densități energetice pentru o baterie de 5.000mAh dintr-un telefon din seria Reno. Astfel, este oferită o durată de viață extinsă a acesteia și patru ani de condiție optimă [4], fără a crește dimensiunea bateriei sau a telefoanelor. Cu suport pentru OPPO’s 80W SUPERVOOCTM Flash Charge pe ambele modele, această baterie poate fi încărcată de la 1% la 49% în doar 18 minute, iar pentru o încărcare completă de 100% sunt necesare doar 46 de minute. Conectivitate fluidă, perfectă și stabilă Pe modelele Reno12 și Reno12 Pro, ajunge cea mai recentă generație a tehnologiei proprietare AI LinkBoost de la OPPO. Constând din nouă antene individuale dispuse într-o arhitectură de 360°, AI LinkBoost poate îmbunătăți recepția semnalului și optimiza selectarea rețelei folosind un model AI la nivel de sistem pentru a efectua comutări rapide de rețea bazate pe mediul de rețea al utilizatorului. Pentru noua generație de AI LinkBoost, OPPO a efectuat teste și optimizări locale extinse în piețele din întreaga lume pentru a asigura conexiuni stabilă în mod constant. Aceasta include îmbunătățirea latenței rețelei în zone cu semnal slab sau rețele aglomerate, facilitarea tranziției fără întreruperi între WiFi și rețeaua celulară și accelerarea vitezei de recuperare a semnalului la ieșirea din lifturi sau subsoluri. Cu prima certificare din lume TÜV Rheinland High Network Performance, seria Reno12 este validată pentru a oferi o experiență de rețea fluidă în toate scenariile testate, oferind o performanță de conectare de top. Pentru situații precum zborul, deplasarea cu metroul sau drumețiile montane unde acoperirea rețelei mobile nu este disponibilă, OPPO introduce BeaconLink pe Reno12 și Reno12 Pro. Folosind protocoale de comunicație proprietare, BeaconLink îmbunătățește transmisia Bluetooth pentru a permite comunicații pe o distanță de până la 200 de metri, făcând posibilă efectuarea apelurilor vocale unu-la-unu în situații de urgență, fără a fi nevoie de acoperire de rețea. Prețuri și disponibilitate OPPO Reno12 Pro este disponibil începând cu 19 iunie la toți partenerii autorizați: Altex, Digi, Emag, Flanco, Orange, Vodafone și pe www.oppostore.ro. OPPO Reno12 este dipsonibil de la sfârșitul lunii iunie la toți partenerii autorizați, însă, începând cu 19 iunie, se poate comanda la precomandă din magazinul oficial OPPO Romania – www.oppostore.ro. Fiecare canal oficial are o ofertă specifică de lansare.

