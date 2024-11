FEATURED SMARTPHONES STIRI OPPO Find X8 Pro a fost lansat în Europa Ionut Razvan Share







OPPO a anunțat lansarea globală a seriei Find X8, Europa fiind regiunea care prezintă în exclusivitate modelul premium, Find X8 Pro. Acest smartphone de vârf oferă experiențe de nivel ultra în ceea ce privește camera, performanța și autonomia bateriei și lansează ColorOS 15, împreună cu suita sa de soluții avansate OPPO AI. „Cu seria Find X8, am depășit barierele care au limitat smartphone-urile de generații întregi, stabilind un nou standard global de excelență, în special cu modelul Find X8 Pro,” a declarat Pete Lau, Vicepreședinte Senior și Chief Product Officer al OPPO. Stilat, slim & durabil Find X8 Pro este un dispozitiv premium, elegant și durabil, realizat din sticlă și aluminiu de înaltă calitate, completat de un design impresionant Cosmos Ring, oferind o experiență extrem de confortabilă în utilizare, indiferent de alegere. Deși integrează sisteme de camere de nivel superior, acest model stabilește un nou standard în clasa sa pentru un design ultra-subțire al unui telefon flagship cu camere performante. Find X8 Pro dispune de un ecran Infinite View de 6,78″, cu dimensiunea compensată de cadrul său elegant și curbat, precum și de sticla cu patru margini curbate pe față și spate, oferind o prindere moale și ușor de gestionat. Disponibil în variantele Space Black și Pearl White, Find X8 Pro continuă să impresioneze cu o estetică difuză și sofisticată. Fiecare model Pearl White adaugă un model perlat unic, conferind o calitate exclusivistă acestei culori. Find X8 Pro este certificat IP68 și IP69 pentru rezistență la praf și apă, fiind capabil să reziste la scufundarea în apă de până la 1,5 metri adâncime timp de 30 de minute, precum și la jeturi de apă cu temperaturi de până la 80°C, oferind o siguranță completă utilizatorilor. Margini mai înguste, ecran mai generos OPPO Find X8 Pro oferă o experiență vizuală captivantă, cu ecrane uimitoare, luminoase, clare și de înaltă calitate. Telefonul dispune de un display ultra-fluid de 120Hz și o luminozitate maximă de până la 1.600 nits, asigurând o vizibilitate excelentă chiar și în lumina puternică a soarelui. La redarea conținutului HDR, Find X8 Pro atinge o luminozitate de până la 4.500 nits, iar tehnologia ProXDR susține standardul Ultra HDR, astfel încât fotografiile să arate spectaculos pe aplicațiile și serviciile compatibile. Find X8 Pro are un ecran înconjurat de margini semnificativ reduse, oferind o experiență vizuală elegantă, futuristă și captivantă. Cu o margine ultra-subțire și simetrică de doar 1,9 mm, combinată cu un format mai generos și sticlă curbată pe toate cele patru laturi, dispozitivul îmbină estetica rafinată cu o senzație tactilă plăcută. Tehnologia Splash Touch permite folosirea Find X8 Pro chiar și în ploaie sau cu mâinile ude, fără întreruperi. În plus, cu tehnologiile avansate de reglare a luminozității precum PWM de înaltă frecvență, DC dimming și certificarea TÜV Rheinland Eye Comfort 4.0, vor oferi o experiență vizuală confortabilă și prietenoasă cu ochii pe întregul Find X8 Pro. Sistemul de camere Hasselblad Master OPPO Find X8 Pro introduce noul sistem de camere Hasselblad Master dezvoltat de OPPO, cu zoom de performanță ultra-ridicată și funcții avansate bazate pe inteligență artificială. Telefonul este echipat cu un sistem de camere quad de 50 MP extrem de performant, incluzând o cameră periscop de 135 mm (6x) pentru un zoom extins și un senzor wide-angle mai mare, de 23 mm. Find X8 Pro debutează camera periscop cu triplu prismă de la OPPO, având un senzor Sony LYT600 de 50 MP și 1/1.95 inch, care oferă capturi excepționale în condiții de lumină scăzută, în ciuda dimensiunilor compacte. Este, de asemenea, acesta este primul smartphone disponibil la nivel global care include două camere periscop, oferind o performanță de zoom continuă și fără întreruperi, de neegalat în industrie. Cu modul Portret Hasselblad, Find X8 Pro aduce aspectul iconic Hasselblad direct în mâinile utilizatorului – o combinație perfectă cu camerele periscop. Find X8 Pro este singurul smartphone global care oferă portrete optice la 135 mm, ideale pentru fotografii dinamice și de impact cu oameni sau animale de companie. Atunci când este nevoie de zoom de nivel superior, AI Telescope Zoom duce hardware-ul impresionant al Find X8 Pro la un nou nivel, depășind limitele și creând fotografii uimitoare de până la 60x. Fie că este vorba despre un peisaj spectaculos sau un artist pe scenă, Find X8 Pro oferă performanța necesară pentru a surprinde fiecare detaliu. OPPO Find X8 Pro introduce și funcția Lightning Snap, care permite capturarea unei serii de fotografii cu până la șapte cadre pe secundă printr-o apăsare lungă a butonului de declanșare, fără a compromite procesarea imaginii. Astfel, fiecare cadru arată ca o fotografie individuală, beneficiind pe deplin de motorul de imagine HyperTone de la OPPO. Utilizatorii Find X8 Pro pot accesa funcția Lightning Snap prin intermediul Quick Button, o bandă sensibilă la atingere situată pe partea dreaptă a telefonului, care poate lansa rapid camera și controla zoom-ul. Cu un sistem de camere spate complet de 50 MP, Find X8 Pro nu este doar un campion al fotografiei, ci și al videografiei, înregistrând video Dolby Vision HDR la o rezoluție de până la 4K și 60 fps cu toate camerele, inclusiv cea frontală, transformând telefonul într-un instrument ideal pentru creatorii de conținut și nu numai. Transformând experiența Livephoto, Find X8 Pro elimină videoclipurile de calitate slabă care însoțesc de obicei această funcție. Capturând esența fiecărui moment cu un interval dinamic și o stabilizare de nivel cinematografic în fiecare clip, calitatea Livephoto de pe Find X8 Pro permite ca fiecare cadru să devină o fotografie potențială, oferind flexibilitate maximă. Ultra-putere cu MediaTek Dimensity 9400 Cu cel mai recent chipset MediaTek Dimensity 9400, Find X8 Pro oferă o putere de top în clasă. Construit pe procesul de 3nm de generație a doua al TSMC și cu designul MediaTek de generație a doua All Big Core, Dimensity 9400 livrează performanțe CPU cu 35% mai rapide și performanțe GPU cu 41% mai bune. Mai mult decât atât, MediaTek a atins eficiențe revoluționare, cu o reducere a consumului de energie de 40% pentru CPU și 44% pentru GPU, iar sarcinile AI utilizează cu 35% mai puțină energie, făcând din Dimensity 9400 și Find X8 Pro campioni ai performanței pregătiți pentru viitor[1]. OPPO și MediaTek au colaborat îndeaproape pentru a optimiza seria Find X8 cu noul Trinity Engine, iar fiecare telefon este echipat cu un sistem personalizat de răcire, care folosește o cameră de vapori de înaltă performanță, un strat de grafit și gel termoconductor, pentru a îmbunătăți disiparea căldurii și a susține performanța ultra-puternică. Telefon de top pentru concerte cu AI LinkBoost Find X8 Pro dispune de noua tehnologie AI LinkBoost de la OPPO, oferind o conectivitate de neegalat. Cu un total de 20 de antene, Find X8 Pro asigură o conexiune optimă, chiar și în medii dificile. Ideal pentru concerte, AI LinkBoost este optimizat pentru stadioane, permițând încărcarea videoclipurilor cu 79% mai rapid în medii aglomerate. Alături de capacitățile de zoom de top din industrie și autonomia extinsă a bateriei, pot fi capturate clipuri de înaltă calitate, cu un câmp de vizualizare mai larg, și pot fi distribuite cu ușurință, ca niciodată până acum AI LinkBoost: Performanță superioară oriunde Superputerile AI LinkBoost duc Find X8 Pro dincolo de stadioane. În condiții de rețea slabă, cum ar fi într-un lift sau subsol, AI LinkBoost îmbunătățește viteza de uplink și downlink cu 50%. De asemenea, AI LinkBoost asigură că jocurile nu sunt afectate de conectivitate, datorită unei antene Wi-Fi triple. Indiferent cum este ținut telefonul, utilizatorul beneficiază de cea mai bună conexiune posibilă și de o latență redusă cu până la 40,11% în timpul redării. Stil slim; Autonomie impresionantă Tehnologia inovatoare a bateriei cu silicon-carbon adaugă performanțe excepționale bateriei lui Find X8 Pro, menținând în același timp profilul său subțire. Capacitatea incredibilă de 5910mAh oferă o performanță fiabilă de lungă durată, asigurând autonomie de mai multe zile. Mai mult de atât, Find X8 Pro dispune și de încărcare rapidă, cu 80W OPPO SUPERVOOCTM, oferind ore de utilizare după doar câteva minute de încărcare. De asemenea, telefonul suportă încărcare wireless de top, cu 50W AIRVOOCTM, iar cu husa OPPO Mag Charge, Find X8 Pro beneficiază de viteza de 50W AIRVOOCTM combinată cu comoditatea încărcării magnetice și a montării. ColorOS 15 și Inteligența Artificială OPPO OPPO Find X8 Pro introduce noul ColorOS 15, stabilind standarde pentru o experiență fluidă și capabilități AI ultra-inteligente. Cu peste 800 de elemente reproiectate pentru a crea o estetică minimalistă și rafinată, navigarea prin ColorOS 15 devine o experiență lină și naturală. Funcția Flux Themes permite schimbarea rapidă a profilurilor vizuale, adaptându-se preferințelor utilizatorului în câteva momente. Fluiditatea ColorOS 15 este posibilă datorită motorului OPPO Luminous Rendering, care oferă un răspuns tactil cu 18% mai rapid și o stabilitate superioară cu 40%[2]. Cu Android 15 la lansare, Find X8 Pro va beneficia de șase ani de actualizări de securitate, asigurând liniștea utilizatorilor pe termen lung. Pentru a simplifica editarea fotografiilor, OPPO AI Eraser a fost îmbunătățit pentru o detectare superioară a obiectelor și umplere generativă, iar trei noi instrumente creative bazate pe AI au fost adăugate pentru o editare mai avansată și creativă. AI Clarity Enhance transformă o fotografie cu rezoluție redusă sau o imagine decupată într-o imagine ultra-high-definition clară, detaliată și cu un aspect natural. AI Unblur redă detalii naturale, culori și texturi, precum pielea sau părul, oferindu posibilitatea de a revigora fotografiile de acțiune sau imaginile neclare. AI Reflection Remover elimină strălucirile și reflexiile pentru a dezvălui fotografia ce trebuie capturată. Cu OPPO AI Studio orice utilizator poate da frâu liber imaginației, creând imagini generate într-o varietate de stiluri – de la realist la ilustrativ sau fantezist – ideale pentru următorul avatar, poză de profil sau postarea pe rețelele sociale. De la creativitate la productivitate, ColorOS 15 îmbunătățește AI ToolBox de la OPPO. Acest meniu contextual, disponibil în Smart Sidebar atunci când este nevoie, include funcții precum AI Summary, AI Speak, AI Reply și AI Writer, care simplifică citirea și scrierea pe Find X8 Pro, fie că este vorba de navigarea pe web sau redactarea unui mesaj. Asistentul AI pentru Note restructurează și simplifică conținutul instantaneu, corectând în același timp greșelile de ortografie, gramatică și ton. Poate extinde sau scurta notițele inteligent, adaptându-le nevoilor fiecărui utilizator. În noua aplicație Documents, fișierele text, foile de calcul și prezentările existente pot fi rezumate în șapte limbi. Aplicația oferă, de asemenea, traduceri la nivel profesional și poate rescrie documente în stiluri mai formale sau mai relaxate. Recorder permite înregistrarea a ore întregi în mai multe limbi, generând transcrieri și rezumate pentru un suport similar unui asistent personal. ColorOS 15 introduce, de asemenea, funcția Google Circle to Search pentru dispozitivele inteligente OPPO. Printr-o simplă apăsare lungă, utilizatorii pot căuta instantaneu informații legate de ceea ce este afișat pe ecran, fără a schimba aplicațiile. Cu aplicația Google Gemini și Gemini integrat ca asistent digital în ColorOS, fie că este vertificată vremea, se discută cu Gemini sau se planifică următoarea vacanță, OPPO și Google sunt mereu la dispoziție pentru a simplifica viața. Cu Touch to Share, OPPO continuă să depășească barierele existente, permițând transferul wireless de fișiere printr-o singură atingere între dispozitive iOS/iPadOS și cele cu ColorOS 15, utilizând tehnologia NFC[3]. Disponibilitate OPPO Find X8 Pro este disponibil pentru precomandă începând cu 21 noiembrie, la prețul standard de 5999,99 lei pentru configurația de memorie 16GB + 512GB. În perioada 21 noiembrie – 8 decembrie, clienții pot beneficia de o ofertă de lansare exclusivă, care include pachetul promo compus din OPPO Find X8 Pro 16GB + 512GB și Oppo Watch X, la același preț de 5999,99 lei. [1] Date furnizate de MediaTek și OPPO Labs [2] Date oferite de laboratorul OPPO [3] Funcția Touch to Share necesită instalarea aplicației O+ Connect din App Store. În prezent, această funcție suportă transferul wireless de fișiere între dispozitive cu ColorOS 15 și iOS/iPadOS, urmând ca opțiunea de partajare prin atingere NFC să fie disponibilă într-o actualizare viitoare.

Tags: