Prevenirea fraudei „cărăuşului de bani„ cu informații despre amenințări partajate

Frauda cu cărăuşi de bani devine rapid o bataie de cap majora pentru bănci şi instituţii financiare şi nu este de mirare de ce. Mulți oameni încă nu își dau seama cât de grav este, ceea ce le face mai ușor să fie prinși în aceste scheme fără să cunoască imaginea completă. Escrocii atrag adesea oamenii prin publicitate unor oferte de locuri de muncă false care par total inofensive, păcălindu-i să transfere bani prin conturile lor personale.

Un cărăuş de bani este o persoană care transferă sau ajută la ascunderea fondurilor obținute ilegal în numele infractorilor, facilitând adesea fără să vrea scheme complexe de spălare a banilor. Acești cărăuşi, recrutați prin diverse tactici, cum ar fi escrocherii romantice, anunțuri false de angajare și postări pe rețelele sociale, joacă un rol crucial în a le permite infractorilor să-și curețe banii și să evite detectarea de către forțele de ordine.

În timp ce cărăuşii de bani nu sunt direct responsabili pentru furtul inițial, acțiunile lor sunt ilegale și se confruntă adesea cu consecințe legale grave dacă sunt prinși. În schimbul „serviciilor” lor, ei primesc de obicei un mic procent din fonduri, dar implicarea lor adaugă un strat de anonimat care face mai dificil pentru autorități să urmărească banii până la sursa inițială. Cărăuşii de bani sunt deosebit de populari în rândul fraudătorilor online, care se bazează pe ei pentru a muta rapid fondurile.

Ca legături esențiale între criminali și profiturile lor necuvenite, cărăuşii de bani facilitează o serie de scheme frauduloase, făcându-le indispensabile pentru succesul acestor operațiuni. Numai în 2023, o operaţiune majoră a dus la arestarea a peste 10.000 de persoane implicate în astfel de activități în 26 de țări europene. Această operațiune, cunoscută sub numele de European Money Mule Action (EMMA 9), a identificat aproape 11.000 de tranzacții frauduloase legate de scheme de spălare a banilor. În plus, tendința de creștere a recrutării de cărăuşi de bani, în special în rândul tinerilor, este alarmantă. În Marea Britanie, de exemplu, se estimează că 23% dintre cărăuşii de bani au sub 21 de ani, iar 65% au sub 30 de ani. Mulți dintre acești indivizi sunt constrânși sau antrenați în activități infracționale, adesea prin escrocherii de locuri de muncă online sau prin rețelele de socializare, făcându-i complici involuntar la infracțiuni grave precum traficul de droguri și frauda.

Platforma FxDR a lui Cleafy este construită pentru a oferi instituțiilor financiare un avantaj clar în detectarea și oprirea fraudelor, în special a schemelor de bani. O caracteristică cheie, Mule Bank Account Intelligence Lookup, accesează un grup de Threat Intelligence în continuă evoluție, semnalând automat conturile care ar putea fi legate de activități ilicite. Acest lucru facilitează identificarea devreme a semnelor de avertizare și oprirea fraudei înainte ca aceasta să escaladeze.

La identificarea comportamentelor suspecte, Cleafy excelează în detectarea tiparelor neobișnuite. Platforma monitorizează creșterile bruște ale volumului tranzacțiilor, în special atunci când aceste transferuri au loc peste granițe sau implică zone cu o supraveghere financiară mai slabă. Dacă un cont care este în mod normal liniștit începe brusc să miște sume mari de bani, în special cu retrageri rapide după depuneri, este un semnal clar că ceva nu este în regulă. Cleafy nu se uită doar la evenimente individuale; construiește o imagine în timp pentru a detecta tipare care se îndepărtează de normă.

Acolo unde Cleafy se diferențiază cu adevărat este în abordarea sa de inteligență colectivă. Băncile care folosesc platforma beneficiază de o rețea comună de informații despre conturile mule. Dacă o bancă identifică coduri IBAN suspecte, datele respective sunt partajate în întreaga industrie. Echipa Threat Intelligence a lui Cleafy analizează mai profund aceste informații, ajutând la descoperirea rețelelor mai mari care ar putea fi implicate în scheme ilicite. Puterea acestei inteligențe partajate este masivă. Atunci când mai multe instituții semnalează aceleași coduri IBAN, informațiile sunt disponibile imediat, oferind băncilor posibilitatea de a acționa rapid. Înseamnă că pot acționa asupra conturilor suspecte înainte de a se produce daune suplimentare.

În loc să lucreze izolat, băncile care folosesc platforma Cleafy fac parte dintr-o apărare colectivă împotriva fraudei, împărtășind ceea ce știu pentru a construi protecții mai puternice pentru toată lumea.

Consolidarea prevenirii fraudei

Escrocii au împărtășit mult timp tactici în rețelele lor, dar băncile nu au avut același avantaj până acum. Platforma ASK a lui Cleafy schimbă acest lucru, permițând instituțiilor financiare să partajeze fără probleme informații și să detecteze frauda înainte de a se produce. Accesul la informații în timp real despre conturile suspectate le sporește capacitatea de a detecta activități frauduloase și de a o închide rapid. Această abordare nu se referă doar la prinderea fraudei, ci îmbunătățește și eficiența.

Cu semnalizarea precisă a IBAN-ului Cleafy, băncile nu trebuie să piardă timp sortând manual tranzacțiile și există mai puține șanse de a bloca accidental transferurile legitime. Este un sistem precis care se concentrează pe oprirea actorilor răi fără a perturba clienții autentici. Conformitate și încredere Angajamentul Cleafy față de conformitate este în centrul tuturor lucrurilor. Platforma funcționează în conformitate cu standardele de confidențialitate și protecție a datelor, asigurându-se că informațiile partajate privind amenințările respectă cerințele legale. Totul este să ofere băncilor instrumentele de care au nevoie pentru a preveni frauda, respectând în același timp reglementările. Combinând inteligența partajată cu modele precise, bazate pe fapte, Cleafy echipează instituțiile financiare cu capacitatea de a rămâne cu un pas înaintea rețelelor de catari monetari. Este o strategie colectivă care transformă date individuale într-un instrument puternic, la nivelul întregii industrii, pentru prevenirea fraudei, creând un mediu bancar mai sigur pentru toți.

Soluţiile Cleafy sunt distribuite în România de compania SolvIT Networks.