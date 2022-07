No More Ransom a ajutat peste 1,5 milioane de oameni să-și decripteze dispozitivele

No More Ransom, inițiativa lansată pentru a ajuta victimele ransomware-ului să-și decripteze fișierele, sărbătorește aniversarea a șase ani. De la lansare, a crescut de la patru parteneri la 188 și a contribuit cu 136 de instrumente de decriptare care acoperă 165 de familii de ransomware. Procedând astfel, inițiativa a ajutat peste 1,5 milioane de oameni, din întreaga lume, să-și decripteze dispozitivele – proiectul fiind disponibil în 37 de limbi.

Ransomware-ul criptează informațiile valoroase stocate pe computerele victimelor, infectându-le folosind site-uri web nesigure și frauduloase, descărcări de software, atașamente rău intenționate și prin atacuri RDP (remote desk protocol) și exploatând servere vulnerabile. Infractorii caută apoi să obțină răscumpărare de la victime, promițând că în schimb își vor recupera datele criptate. Acest tip de malware a fost o preocupare de securitate cibernetică de mulți ani, atacatorii vizând toate tipurile de victime – de la clienți la companii mari – și evoluând de la grupări separate la afaceri cu drepturi depline, cu propriile lor ecosisteme.

Pentru a ajuta oamenii și organizațiile să obțină acces la informații valoroase, National High Tech Crime Unit of the Dutch National Police, Europol’s European Cybercrime Centre, Kaspersky și alți parteneri au creat în comun inițiativa No More Ransom, în 2016. Pe site-ul oficial, participanții pot publica instrumente de decriptare, linii directoare și instrucțiuni despre cum să raportați o infracțiune cibernetică, indiferent de locul în care aceasta s-a întâmplat. Aceste instrumente și materiale au ajutat victimele a 165 de familii de ransomware să-și recupereze datele fără nicio plată. Pe lângă instrumentele de decriptare, proiectul urmărește și să răspândească informații despre cum funcționează ransomware-ul și ce măsuri pot fi luate pentru a preveni infectarea.

Kaspersky este unul dintre partenerii fondatori care a contribuit la cele 9 instrumente de decriptare, care au ajutat la recuperarea datelor criptate de 38 de familii de ransomware. Din 2016, aceste instrumente au fost descărcate de peste 185.000 de ori.