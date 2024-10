Lenovo™ își prezintă portofoliul extins de dispozitive, soluții și concepte AI în cadrul evenimentului Tech World 2024

Lenovo a prezentat cele mai ambițioase inovații AI de până acum în cadrul evenimentului Tech World 2024, consolidându-și obiectivul de a crea un viitor „Smarter AI for All”. Printre cele mai importante inovații se numără Lenovo AI Now, un agent AI local care transformă PC-urile în asistenți personali; noul laptop AI ThinkPad™ X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition, care integrează caracteristici bazate pe AI pentru un mod de lucru hibrid; și Lenovo Learning Zone, o platformă software educațională personală bazată pe AI. În plus, Lenovo va prezenta noi proof-of-concepts interesante, precum Lenovo „AI Buddy”, un modul interactiv vizual, și demo-uri de tehnologii avansate, inclusiv soluții Workstation AI și soluții de securitate ThinkShield™ AI PC, care demonstrează ambiția companiei de a deveni lider în soluții AI revoluționare. Aceste anunțuri evidențiază modul în care portofoliul AI al Lenovo personalizează experiențele, îmbunătățește productivitatea și asigură protecția datelor pentru activitățile profesionale, educaționale și personale.

Viziunea Smarter AI for All

„Viziunea Lenovo este de a oferi tehnologii mai inteligente pentru toți, printr-un angajament solid de a modela un viitor susținut de inteligența artificială. Datorită unuia dintre cele mai cuprinzătoare portofolii AI din industrie, oferim dispozitive și soluții puternice, flexibile și responsabile, care permit oamenilor să-și dezvolte abilitățile și care determină o transformare la nivelul tuturor industriilor”, a declarat Luca Rossi, Președinte Intelligent Devices Group la Lenovo. „Ne concentrăm pe experiențe personalizate, productive și securizate, pentru a ne asigura că ecosistemul nostru bazat pe AI ajută la dezvoltarea creativității, îmbunătățește colaborarea și se integrează perfect în orice mediu digital.”

Noi dispozitive și soluții software, pregătite să faciliteze accesul consumatorilor și companiilor la AI

Dispozitivele și soluțiile bazate pe inteligența artificială de la Lenovo sunt concepute pentru a răspunde nevoilor diverse ale utilizatorilor, oferind experiențe personalizate pentru profesioniști, studenți și companii deopotrivă. Prin integrarea AI în portofoliul său de produse, Lenovo își propune să eficientizeze fluxurile de lucru, să îmbunătățească activitatea de colaborare și să ofere experiențe de lucru mai sigure și personalizate. Iată care sunt cele mai importante anunțuri de la Tech World 2024, fiecare subliniind angajamentul Lenovo de a oferi tehnologii mai inteligente care sunt atât intuitive, cât și de impact.

Lenovo AI Now: experiența revoluționară a PC-urilor dotate cu AI

Lenovo AI Now este un agent AI revoluționar conceput pentru a transforma PC-urile tradiționale în dispozitive AI cu adevărat personalizate1. Acesta utilizează un model LLM (Large Language Model) local dezvoltat pe baza Llama 3.1 de la Meta, permițând interacțiunea în timp real cu baza personală de cunoștințe (PKB) a unui utilizator fără a se baza pe procesarea în cloud. Acest lucru oferă o confidențialitate sporită a datelor, deoarece toate interacțiunile rămân stocate local, pe dispozitiv. Utilizatorii pot folosi Lenovo AI Now pentru a automatiza și simplifica o gamă largă de sarcini, de la gestionarea documentelor și transcrierile întâlnirilor online până la controlul dispozitivelor și generarea de conținut. Asistentul intuitiv AI al platformei permite interacțiunea în limba maternă, permițând utilizatorilor să caute rapid documente pe dispozitiv, imagini locale sau să genereze rezumate în format text pe baza unor interogări specifice.

Lenovo AI Now integrează, de asemenea, funcționalități de asistent PC, care permit utilizatorilor să își configureze dispozitivele prin instrucțiuni în limba maternă. De exemplu, utilizatorii pot ajusta setări precum luminozitatea ecranului sau pot activa instrumente de productivitate precum modul de protecție a ochilor, printr-o simplă comandă către Lenovo AI Now. Cu ajutorul asistentului responsabil de cunoștințe, utilizatorii pot adăuga fișiere în baza personală de cunoștințe, pot efectua căutări în cadrul acestora și pot chiar adresa întrebări specifice pentru a extrage informații esențiale, transformând Lenovo AI Now într-un instrument puternic pentru organizarea unor cantități mari de date.

În plus, Lenovo AI Now favorizează crearea unui ecosistem bogat de aplicații AI Lenovo și third-party, extinzând și mai mult capabilitățile platformei pentru a susține munca de birou, sarcinile creative și chiar activitățile de gaming2. Aceasta le pune la dispoziție profesioniștilor, studenților și creatorilor instrumente AI care pot sintetiza documente, redacta răspunsuri, genera imagini și multe altele, permițând în același timp o experiență plăcută și rapidă atât pe dispozitivul local, cât și folosind avantajele oferite de mediul cloud.

Datorită LLM-ului local și conceput pentru a valorifica arhitecturi de calcul eterogene, combinând puterea CPU (unitate centrală de procesare), GPU (unitate de procesare grafică) și NPU (unitate de procesare neuronală), Lenovo AI Now asigură performanțe de mare viteză, reducând în același timp descărcarea bateriei. Fiind o soluție complet integrată, Lenovo AI Now oferă, de asemenea, suport continuu pentru servicii post-vânzare, recomandări de dispozitive și asistență pentru clienți prin intermediul asistentului virtual Lenovo, care este integrat în platformă pentru a oferi ajutor și servicii de depanare instantanee.

Lenovo AI Now a fost conceput cu funcții de securitate solide care contribuie la protejarea datelor și a confidențialității utilizatorilor. Baza de cunoștințe personale stochează toate datele personale la nivel local pe dispozitiv, fiind protejată de un algoritm de securitate puternic. Pe lângă funcția AI locală, utilizatorii au acces și la servicii în cloud pentru a extinde scenariile AI. În acest caz, utilizatorii au control deplin asupra momentului în care sunt accesate serviciile cloud, iar consimțământul explicit este necesar de fiecare dată când sunt utilizate datele din cloud.

În plus, Microsoft Azure AI Content Safety este integrat în Lenovo AI Now, permițând monitorizarea și filtrarea în timp real a conținutului periculos. Lenovo AI Now a obținut, de asemenea, o certificare a declarației de marketing din partea UL Solutions pentru algoritmul AI, verificat pentru colectarea, stocarea, protecția și expunerea datelor, fiind prima aplicație AI care a obținut rating-ul UL Solutions AI Model Transparency Benchmark Diamond, având ca rezultat o marcă verificată UL pentru transparența modelului AI, ceea ce demonstrează încă o dată modul în care Lenovo prioritizează securitatea și confidențialitatea.

Folosind Lenovo AI Now, utilizatorii beneficiază de o experiență personalizată, productivă și protejată, care depășește limitele pe care le pot atinge PC-urile cu AI, asigurându-se astfel că dispozitivele proprii Lenovo sunt mai inteligente, mai intuitive și mai sigure pentru utilizarea zilnică.

ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition: Redefinirea modului de lucru hibrid și a productivității

ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition a fost conceput pentru a oferi o versatilitate și o putere fără precedent, fiind o soluție ideală pentru profesioniștii care au nevoie de flexibilitate, mobilitate și performanță. Noul PC Copilot+ 2 în 1 dispune de o opțiune de afișaj OLED super luminos cu rată de refresh variabilă de până la 120Hz3, dispozitivul făcând tranziția fără probleme între modurile laptop și tabletă, permițând utilizatorilor să se adapteze la diverse scenarii de lucru – fie că iau notițe în timpul întâlnirilor, desenează cu Lenovo Yoga Pen sau lucrează la rapoarte complexe. Echipat cu procesoare din seria Intel® Core™ Ultra 200V, cu o placă grafică Intel® Arc™ și o NPU integrată de până la 48 TOPS, ThinkPad X1 2-in-1 este conceput pentru a face față cu ușurință sarcinilor care utilizează inteligența artificială, de la generarea de informații în timp real despre date, la îmbunătățirea prezentărilor vizuale. Fiind un PC Copilot+, ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition oferă o performanță și o autonomie a bateriei fără precedent și cel mai înalt standard disponibil pentru securitatea Windows. Utilizatorii își pot îmbunătăți productivitatea și creativitatea cu ajutorul noilor experiențe AI, cum ar fi Live Captions cu traducere, care le permite să comunice în mai multe limbi cu prietenii și familia, sau Cocreator in Paint, care stimulează creativitatea oamenilor și îi ajută să dea viață propriilor idei. Aceste caracteristici Copilot+ PC vor fi disponibile de la Microsoft începând cu sfârșitul lunii noiembrie4.

Lenovo Aura Edition duce personalizarea și experiența utilizatorului la nivelul următor. Dispune de Smart Modes care oferă acces intuitiv printr-un widget simplu pentru personalizarea diferitelor sarcini, cum ar fi cele de colaborare, wellness și confidențialitate, asigurându-se că dispozitivul își optimizează performanța și consumul de energie în funcție de nevoile utilizatorului. Smart Share permite partajarea fără probleme a imaginilor cu smartphone-urile5, în timp ce Smart Care oferă acces instantaneu la instrumentele de asistență Lenovo6, asigurându-se că utilizatorii au la îndemână un serviciu de asistență în timp real pentru rezolvarea problemelor. Aceste caracteristici sunt concepute pentru a transforma ThinkPad într-un dispozitiv mai intuitiv și mai agil, oferind o experiență de utilizare personalizată și mai sigură pentru toate categoriile de profesioniști.

Cu o durată de viață a bateriei de peste 18 ore7, ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition este proiectat pentru a fi utilizat pe tot parcursul zilei, oferind profesioniștilor flexibilitatea de a lucra de oriunde, fără a-și face griji cu privire la reîncărcarea frecventă. Touchpad-ul opțional premium haptic și emblematicul TrackPoint asigură un control precis și o navigare confortabilă, în timp ce stylusul oferă o interacțiune intuitivă pentru crearea de schițe, luarea de notițe sau adnotarea documentelor.

În plus, dispozitivul a fost conceput cu gândul la sustenabilitate, având o baterie CRU (Customer Replaceable Unit) și fiind construit din 75% aluminiu reciclat pentru capacele A și C și 55% aluminiu reciclat pentru capacul D. Ambalajul este 100% fără plastic și fabricat din bambus și trestie de zahăr8.

Securitatea și confidențialitatea sunt componente de bază ale ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10. Acesta include caracteristici avansate de securitate ThinkShield, cum ar fi un cititor de amprente integrat în tastatură, o cameră IR cu recunoaștere facială și un obturator care permite protejarea datelor și confidențialitatea utilizatorului. În plus, testele MIL-SPEC 810H evidențiază durabilitatea9, făcând dispozitivul mai rezistent în medii solicitante.

Utilizatorii pot valorifica ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition pentru a-și eficientiza fluxul de lucru, a colabora fără efort și a rămâne protejați, fie că lucrează de acasă, fie că sunt în mișcare sau la birou.

Lenovo Learning Zone

Lenovo Learning Zone este o platformă educațională bazată pe inteligența artificială creată pentru a oferi o gamă completă de instrumente care să faciliteze învățarea în clasă și în afara acesteia10. Datorită instrumentelor de învățare bazate pe inteligența artificială, utilizatorii au acces la servicii de asistență live în clasă și transcriere în timp real, asigurându-se că nu pierd niciodată detalii cheie în timpul cursurilor. Platforma transformă materialele de curs în note AI și teste generate de AI, captând informații și consolidând procesul de învățare prin evaluări atractive și personalizate.

Pentru a îmbunătăți și mai mult experiența de învățare, Lenovo Learning Zone permite sincronizarea fără probleme între PC-uri și smartphone-uri11, oferind utilizatorilor posibilitatea de a-și accesa notițele, testele și materialele de studiu pe toate dispozitivele. Cu Lenovo Smart Scanner, aceștia pot digitiza și importa cu ușurință documente pe hârtie, asigurându-se că toate resursele lor de învățare sunt centralizate într-un singur loc.

Dincolo de caracteristicile sale educaționale, Lenovo Learning Zone s-a angajat să respecte confidențialitatea și securitatea utilizatorilor. Modelul AI al platformei, care utilizează Lenovo AI Now, este stocat și verificat la nivel local, ceea ce înseamnă că datele personale rămân protejate și sub controlul utilizatorului. Acest lucru este esențial pentru utilizatorii preocupați de confidențialitatea datelor, asigurându-se că parcursul lor educațional nu este doar îmbunătățit, ci și protejat.

În esență, Lenovo Learning Zone oferă o soluție unică pentru utilizatorii care doresc să își optimizeze experiența de învățare, oferindu-le instrumentele de care au nevoie pentru a rămâne productivi, implicați și protejați pe parcursul călătoriei lor academice. Lenovo va continua să analizeze feedback-ul primit de la utilizatori și să îmbunătățească Lenovo Learning Zone cu noi funcționalități în viitor.

ThinkSmart™ Core Gen 2

ThinkSmart Core Gen 2 duce eficientizarea întâlnirilor la un nivel superior, fiind unul dintre primele dispozitive de calcul optimizate pentru AI, proiectat special pentru videoconferințe. În plus față de impresionantele caracteristici audio și video inteligente deja existente, acesta va pregăti terenul către viitor prin valorificarea celor mai recente caracteristici bazate pe AI, utilizând Microsoft Copilot și Zoom AI Companion. În acest fel, sălile de întâlnire se transformă în hub-uri inteligente de colaborare, permițând interacțiuni productive în condiții de securitate sporită, indiferent dacă întâlnirile sunt în persoană sau virtuale. Transcrierea în timp real și setările video inteligente asigură o experiență fără probleme, reducând factorii de distragere a atenției și îmbunătățind gradul de implicare al echipei, menținând în același timp protecția datelor sensibile.

Noi dispozitive AI Proof-of-Concepts

Mouse-ul Lenovo AI

Mouse-ul AI oferă o experiență personalizată prin integrarea unui buton AI dedicat care conectează utilizatorii cu Lenovo AI Now. Grație ergonomiei elegante și a unui asistent digital echipat cu AI, acest mouse proof-of-concept simplifică fluxurile de lucru, ajutând utilizatorii să își desfășoare sarcinile mai eficient. Este conceput pentru a îmbunătăți confortul și productivitatea în timpul orelor lungi de lucru, oferind un beneficiu suplimentar de reducere a consumului bateriei pentru o eficiență energetică optimă.

Lenovo „Home AI Brain”

Cu nume de cod „Home AI Brain”, acest proof-of-concept îmbunătățește modul în care familiile își partajează amintirile prin utilizarea inteligenței artificiale pentru a genera automat videoclipuri care compilează cele mai importante momente ale evenimentelor speciale. Această platformă concept permite familiilor să editeze și să partajeze conținut personalizat pe dispozitive precum tablete, PC-uri și televizoare, oferind conectivitate fără întreruperi și securizarea datelor. Datorită procesului de simplificare a editării media și a sincronizării între dispozitive, Home AI Brain oferă o experiență bogată, imersivă, protejând în același timp amintirile personale.

Lenovo AI Buddy

Proof-of-concept cu nume de cod „AI Buddy” simulează o interfață de utilizare bazată pe emoții pentru a interacționa cu utilizatorii într-un mod personalizat, adaptându-și răspunsurile în funcție de solicitările și preferințele utilizatorului. Acest asistent digital gestionează eficient activitățile de planificare, memento-urile și sarcinile zilnice, devenind un instrument esențial de productivitate care se integrează perfect în rutina utilizatorilor. Un management mai sigur al sarcinilor permite ca informațiile sensibile să fie tratate cu grijă, oferind utilizatorilor o interacțiune similară cu cea umană, care este atât intuitivă, cât și securizată.

Soluție de conferință Super Multi-view 3D

Soluția pentru conferințe Super Multi-view 3D de la Lenovo oferă un ecran 3D imersiv de 65 inch, care nu necesită ochelari, fiind proiectat pentru interacțiuni cu mai multe persoane și mai multe perspective. Prin intermediul capturii video 3D în timp real din mai multe perspective, participanții pot participa la întâlniri având senzația naturală de profunzime și interacțiune, eliminând barierele fizice și făcând colaborarea la distanță să semene mai mult cu comunicarea în persoană. Această tehnologie avansată asigură o interacțiune fără întreruperi, creând un mediu de întâlnire dinamic și intuitiv, îmbunătățind modul în care profesioniștii se conectează, colaborează și își prezintă ideile la distanță.

Smart Connect și tableta Lenovo

Platforma Smart Connect integrează perfect ecosistemele dispozitivelor Motorola și Lenovo, oferind o experiență multi-dispozitiv unificată. Smart Connect valorifică puterea AI a dispozitivelor conectate din cadrul ecosistemului. De exemplu, o tabletă Lenovo, atunci când este asociată cu un PC cu AI conectat, poate accesa instrumentele avansate de AI disponibile pe dispozitivul respectiv. Acest lucru permite dispozitivelor fără AI să beneficieze de anumite funcții bazate pe AI, cum ar fi crearea de conținut în Lenovo Creator Zone, stimulând productivitatea și permițând o colaborare mai sigură între dispozitive. Pentru mai multe detalii despre inovațiile Motorola în domeniul AI, vizitați pagina evenimentului Lenovo Tech World.

Demonstrații tehnologice la Tech World

În cadrul Tech World, Lenovo prezintă o serie de demo-uri revoluționare bazate pe AI în domenii multiple, evidențiind inovația continuă în materie de personalizare, productivitate și securitate.

Stațiile de lucru Lenovo ThinkStation™, inclusiv ThinkStation PX, contribuie la transformarea dezvoltării AI cu suport pentru până la 4 GPU-uri NVIDIA® ultra-high-end, permițând o soluție scalabilă cu caracteristici de securitate îmbunătățite pentru mai multe sarcini de lucru AI. Această platformă puternică de dezvoltare AI colaborativă și multiutilizator optimizează performanța, reduce costurile de infrastructură și, atunci când este asociată cu stațiile de lucru AI mobile ThinkPad seria P, creează un mediu eficient pentru prelucrarea datelor, optimizarea modelului și inferența AI. Demo-ul Lenovo Spatial Computing bazat pe AI, care include căștile ThinkReality™ VRX, permite colaborarea în timp real pe proiecte 3D, în timp ce demo-ul Conversational AI Data Analytics permite companiilor să interacționeze cu seturi mari de date folosind limbajul natural, ceea ce facilitează procesul de analiză. Aceste inovații reflectă angajamentul Lenovo de a scala AI eficient, cu accent pe securitatea datelor.

bazat pe AI, care include căștile ThinkReality™ VRX, permite colaborarea în timp real pe proiecte 3D, în timp ce demo-ul permite companiilor să interacționeze cu seturi mari de date folosind limbajul natural, ceea ce facilitează procesul de analiză. Aceste inovații reflectă angajamentul Lenovo de a scala AI eficient, cu accent pe securitatea datelor. Conceptul Lenovo Auto Twist AI PC introduce o experiență de utilizare dinamică prin adaptarea fizică la mișcări și prin monitorizarea camerei cu ajutorul AI, asigurându-se că utilizatorii rămân implicați în timpul interacțiunilor virtuale. Demo-ul Lenovo Creator Zone utilizează Stable Diffusion 3.0 pentru a simplifica crearea de conținut cu ajutorul limbajului natural și al generării de imagini pe bază de desene, stimulând imaginația creatorilor.

introduce o experiență de utilizare dinamică prin adaptarea fizică la mișcări și prin monitorizarea camerei cu ajutorul AI, asigurându-se că utilizatorii rămân implicați în timpul interacțiunilor virtuale. Demo-ul utilizează Stable Diffusion 3.0 pentru a simplifica crearea de conținut cu ajutorul limbajului natural și al generării de imagini pe bază de desene, stimulând imaginația creatorilor. Demo-ul Lenovo ThinkShield AI PC Cybersecurity pune în evidență detectarea amenințărilor în timp real cu ajutorul AI, îmbunătățind protecția și securitatea datelor.

pune în evidență detectarea amenințărilor în timp real cu ajutorul AI, îmbunătățind protecția și securitatea datelor. În cele din urmă, inițiativa Lenovo Work for Humankind, prezentată prin intermediul unor avataruri AI și al procesării în limba maternă, oferă sprijin în domeniul sănătății mintale pentru generația Z, ilustrând astfel angajamentul Lenovo de a utiliza AI ca o forță a binelui.

Viziunea Lenovo Smarter AI for All evidențiază angajamentul companiei de a oferi soluții AI personalizate, productive și protejate în medii diverse. Fie că este vorba de PC-uri cu AI, precum ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition, de platforme inovatoare precum AI Now și Learning Zone, sau de noi prototipuri precum AI Buddy, Lenovo continuă să își depășească limitele.

Pentru mai multe detalii despre soluțiile Lenovo AI de nivel enterprise, consultați anunțurile Lenovo ISG și SSG. Vizitați pagina evenimentului Lenovo Tech World și accesați Press Kit pe StoryHub pentru mai multe detalii.

