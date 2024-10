Lansarea strategiei realme AI: 100 de milioane de telefoane AI în următorii trei ani

realme a făcut un salt vital în călătoria sa în domeniul inteligenței artificiale prin anunțarea unei strategii revoluționare. Sub numele „AI Dark Horse”, acest eveniment arată poziția solidă a realme în peisajul AI, cu ambiția de a explora următoarea eră a tehnologiei.

realme și-a mărit semnificativ investițiile în inteligență artificială, crescând finanțarea cercetării în inteligență artificială cu 613% și angajând de șapte ori mai mulți ingineri pentru a susține aceste progrese. Pe măsură ce eforturile de cercetare și dezvoltare ale realme cresc, ecuația este simplă: mai multe investiții înseamnă o experiență mai bună pentru utilizator și tehnologii mai inovatoare.

În plus, parteneriatele strategice ale realme cu liderii din industrie Qualcomm și Google sunt esențiale pentru stimularea inovării, îmbunătățirea experienței utilizatorului și excelența în tehnologia AI. După cum a declarat Chris Patrick, vicepreședinte senior al Qualcomm, „Motorizat de Snapdragon 8 Elite, GT 7 Pro este pregătit să devină o putere AI!” Integrarea chipset-ului Snapdragon 8 Elite va permite flagship-ului realme să valorifice capabilitățile puternice de AI, asigurând o performanță fără întreruperi și receptivă.

În plus, colaborarea cu Google permite realme să utilizeze resurse avansate de inteligență artificială bazate pe cloud, îmbunătățind în continuare funcționalitatea smartphone-urilor sale. După cum a remarcat Felix Zhao, Head of Google Cloud Customer Engineers, „ Suntem mândri să fim partenerul lui realme în călătoria AI și așteptăm cu nerăbdare multe alte inovații.”

GT 7 Pro este poziționat ca flagship al performanței AI

În conformitate cu reputația sa de „AI Dark Horse” al industriei, realme promovează avansul în materie de AI, în timp ce pregătește lansarea modelului său emblematic foarte așteptat, GT 7 Pro. Designul exterior este dezvăluit pentru prima dată, iar conceptul de design aduce un omagiu explorării cu o temă inspirată de Marte.

Powered by NEXT AI, GT 7 Pro reprezintă un AI capabil de eficiență, imagistică și jocuri, ducând inteligența flagship la noi înălțimi, oferind funcții avansate bazate pe AI care transformă experiența utilizatorului. Caracteristica sa remarcabilă „AI Sketch to Image”, transformă schițele simple în imagini detaliate, aducând creativitatea la viață. În plus, tehnologia avansată „AI Motion Deblur” și „AI Telephoto Ultra Clarity” asigură că fiecare fotografie, fie că este în mișcare sau fixă, este clară. Între timp, „AI Game Super Resolution” îmbunătățește imaginile din jocuri până la o rezoluție de 1,5K, oferind o experiență de joc mai captivantă și mai receptivă, făcându-l partenerul ideal pentru titluri precum PUBG, Genshin Impact și multe altele.

Inspiră, imaginează, inovează: O nouă eră cu NEXT AI

realme se angajează să promoveze tehnologia AI prin intermediul noului său laborator NEXT AI, concentrându-se pe trei domenii cheie: AI Efficiency, AI Imaging și AI Gaming. Una dintre propunerile principale ale NEXT AI este de a inspira și de a stimula creativitatea tinerei generații. Valoarea acestei platforme nu se referă doar la tehnologie, ci și la crearea unui ecosistem AI cu profunzime și scop, având o semnificație pe termen lung atât pentru realme, cât și pentru utilizatorii săi.

Prin intermediul unor instrumente puternice bazate pe AI, utilizatorii își pot depăși limitele imaginației și își pot îmbunătăți eficiența atât în muncă, cât și în viață. realme încurajează toți utilizatorii NEXT AI să își împărtășească cele mai creative idei în cadrul acestei platforme mature de AI, transformând imaginația. Cu misiunea „Inspiră, imaginează, inovează”, NEXT AI constă în capacitatea sa de a inspira gândirea îndrăzneață, de a sfida convențiile și de a permite inovarea în întreaga industrie a inteligenței artificiale. realme face primul pas în această călătorie și va continua să fie un promotor al inteligenței artificiale. Privind înainte, pe măsură ce NEXT AI evoluează, realme promite progrese interesante în viitor. În plus, ceea ce toată lumea așteaptă cu nerăbdare acum este flagship-ul cu performanțe AI-GT 7 Pro, echipat cu chipset-ul Snapdragon 8 Elite.