La Orange, clienții PrePay se pot bucura de net nelimitat zilnic timp de 2 ore din My Orange și premii speciale prin tragere la sorți

Orange anunţă noua campanie dedicată clienţilor PrePay prin intermediul căreia au parte de internet nelimitat timp de 2 ore din My Orange, în orice interval al zilei doresc, pentru momentele când au nevoie să se pună la punct cu toate noutățile din rețelele de socializare, știri, filme și nu numai. În plus, toți clienții Orange PrePay au șansa de a câștiga telefoane și vouchere de cumpărături prin tragere la sorți.

Mai multe șanse de câștig cu My Orange

În contextul creşterii tot mai mari a consumului de internet mobil, dar şi a nevoii clienţilor pentru conectivitate, noua ofertă Orange PrePay oferă posibilitatea de a beneficia de internet nelimitat timp de 2 ore. Beneficiul se poate activa zilnic din contul My Orange și poate fi utilizat național cu o opțiune activă de minimum 5 euro credit. Fie că îl folosesc pentru un plus de divertisment sau pentru a rămâne conectați cu activitățile școlare, clienții PrePay pot activa bonusul în orice interval orar, însă doar o dată pe zi.

În plus, prin tragere la sorți, clienții pot câștiga unul din cele 100 de telefoane Samsung Galaxy S21 FE 5G sau unul din cele 400 vouchere a câte 300 lei fiecare, în aplicația Carrefour prin Act for Good. Pentru a participa la tombolă, clienții se pot înscrie gratuit la *100# și trebuie să reîncarce sau să activeze o opțiune de minimum 5 euro credit. Totodată, aceștia se bucură de șanse duble atunci când realizează reîncărcările sau activările eligibile din contul My Orange.

Indiferent de opţiunea aleasă, toţi clienţii PrePay beneficiază de minute şi SMS-uri nelimitate în reţea, minute şi SMS-uri naţionale, opţiuni avantajoase în roaming, dar şi de cele mai bune viteze de internet mobil 4G şi 4G+ conform certificărilor Ookla.

Detalii complete despre noua campanie și despre ofertă Orange PrePay sunt disponibile pe: https://www.orange.ro/prepay/castiga/