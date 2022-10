Kingston Digital, furnizorul principal de SSD-uri in 2021

Kingston a anunțat că TrendForce la desemnat ca furnizorul principal de SSD-uri în 2021. Potrivit TrendForce, Kingston a deţinut 26% din cele 127 de milioane de unități vândute în 2021.

Deşi pandemia a continuat să perturbe aprovizionarea cu componente în 2021, livrările prin canalele de distribuție globale au înregistrat o rată anuală de creștere de 11%. În timp ce cererea de producție a crescut, volumul livrărilor a fost afectat atunci când furnizarea de matrițe nu s-a putut realiza la timp. Ca răspuns, Kingston a adoptat o strategie de aprovizionare înainte ca prețurile să crească. Aceste măsuri arată faptul că, compania a reuşit să fie în fața concurenței, luând în considerare pandemia globală şi lipsa de cipuri. Rezultatele obţinute au consolidat poziţia Kingston ca lider în furnizarea de SSD-uri, cu o diferență mare față de locul doi care are doar 8% cotă de piață. Ca şi categorie, furnizorii terți de SSD-uri au reprezentat 58% din totalul livrărilor în 2021.

Cererea în creștere pentru SSD-uri de gaming cu interfață PCIe 4.0 NVMe continuă să definească peisajul pieței, împingând trecerea de la standardul SATA la PCIe. TrendForce estimează că oferirea de îmbunătăţiri, va spori recunoașterea mărcii și va continua să stimuleze livrările. În 2021, Kingston a lansat două SSD-uri noi PCIe 4.0 NVMe M.2, KC3000 și Kingston FURY Renegade. Noile unități s-au alăturat familiei de SSD-uri Kingston pentru a le permite celor care au nevoie de viteză și fiabilitate să gestioneze mai bine jocurile s-au sarcinile complexe, pe desktop-uri sau laptop-uri. Potrivit TrendForce, prețul și capacitatea de a oferi servicii globale complete de producție, vor reprezenta un factor important pentru a continua creșterea vânzărilor de SSD-uri PCIe în viitor.

Prezența Kingston Technology pe piața se datorează în mare măsură relațiilor sale puternice cu clienții și partenerii de distribuție din întreaga lume. Pe măsură ce pandemia a afectat pe toată lumea și companiile s-au adaptat rapid, Kingston a continuat să ofere asistență de vânzări și acces la experți și ingineri interni, mergând pe premisa “Kingston Is With You” care a condus la peste trei decenii de succes, fiabilitate și suport pentru clienți. Locul 1 pentru Kingston pe piața de SSD-uri nu este o surpriză, ţinând cont că aceeași abordare din divizia DRAM a determinat compania să fie cel mai mare furnizor terț de module pentru al 19-lea an consecutiv.