Închirierile de electronice către companii s-au dublat în ultimul trimestru și au urcat la 10% din veniturile totale ale Telerenta

Închirierile de echipamente electronice către companii, sau „Device as a Service” (DaaS) așa cum este cunoscut în mediul de afaceri, s-au dublat în ultimul trimestru și au urcat la 10% din veniturile totale ale Telerenta, singura platformă de închiriere de echipamente electronice din Europa de Sud-Est, destinată utilizatorilor casnici și companiilor.

Telerenta a ajuns la acest rezultat în mai puțin de un an de la deschiderea platformei și pentru companii. Această creștere rapidă subliniază interesul tot mai mare al firmelor pentru soluțiile flexibile și accesibile oferite de Telerenta, care permit accesul la tehnologie de ultimă generație fără investiții inițiale mari.

„Faptul că în mai puțin de un an închirierile de echipamente electronice către companii au ajuns să genereze 10% din afacerile Telerenta reflectă capacitatea noastră de a răspunde nevoilor pieței. Oferim atât flexibilitate contractuală, cât și o gamă variată de produse, ceea ce ne-a permis să atragem companii din diverse industrii”, a declarat Mădălin Ilie, CEO Telerenta, menționând că, în ultimul an, compania a consolidat segmentul B2B prin înființarea unui departament dedicat și prin creșterea flexibilității în ceea ce privește perioadele de închiriere. „Deși, inițial, perioada minimă de închiriere a fost stabilită la trei luni, am observat o cerere tot mai mare pentru închirieri pe termen scurt. Ca răspuns, am implementat opțiunea de închiriere a echipamentelor și pentru perioade de o lună, oferind astfel soluții mai adaptate nevoilor diversificate ale clienților noștri din sectorul B2B”.

Flexibilitate maximă pentru companii

Telerenta oferă firmelor acces la o gamă largă de echipamente electronice, de la telefoane și laptopuri la televizoare și tablete, toate disponibile pentru închiriere pe perioade variate, în funcție de nevoile specifice fiecărei companii. Pe lângă flexibilitatea perioadelor de închiriere, firmele beneficiază și de suport personalizat prin intermediul consultanților dedicați din cadrul diviziei de închirieri către companii.

Companiile care au ales soluțiile Telerenta provin din sectoare variate, precum retail, logistică, servicii și organizarea de evenimente.

Printre echipamentele cele mai închiriate se numără telefoanele mobile, laptopurile și televizoarele, acestea fiind esențiale în activitățile lor operaționale. De asemenea, firmele pot închiria mai multe echipamente simultan, ceea ce le ajută să își optimizeze costurile și resursele tehnologice.

Avantaje fiscale

Companiile care aleg să închirieze echipamente electronice de la Telerenta beneficiază de multiple avantaje, inclusiv fiscale. Închirierile de echipamente sunt complet deductibile fiscal, fiind considerate cheltuieli operaționale, ceea ce permite firmelor să își optimizeze cash flow-ul și să evite investițiile majore în echipamente costisitoare.

În plus, prin închiriere, companiile nu sunt nevoite să includă aceste echipamente în activele fixe, ceea ce le scutește de costurile asociate cu deprecierea și întreținerea acestora pe termen lung.

De asemenea, închirierea nu afectează gradul de îndatorare contabilă al firmelor, ceea ce reprezintă un avantaj financiar esențial pentru companiile care doresc să își păstreze competitivitatea.

Pe lângă toate acestea, serviciul oferit de Telerenta include suport tehnic și garanție pe toată durata contractului de închiriere. Companiile pot beneficia de înlocuirea rapidă a echipamentelor defecte sau de upgrade-uri în funcție de nevoi, asigurând astfel o continuitate operațională fără întreruperi.

Parteneriate strategice și sustenabilitate

Pentru a susține creșterea în segmentul corporate, Telerenta a încheiat parteneriate strategice cu firme de intermediere a serviciilor financiare, echipe specializate în leasing de echipamente și brokeri, extinzând astfel rețeaua de distribuție și facilitând accesul companiilor la soluțiile de închiriere.

În plus față de beneficiile financiare și operaționale, închirierea de echipamente prin Telerenta aduce un avantaj important și în ceea ce privește sustenabilitatea.

Prin utilizarea echipamentelor electronice pe multiple cicluri de închiriere, companiile contribuie la reducerea impactului asupra mediului, evitând astfel achiziția de produse noi și reducând amprenta de carbon asociată cu producția și transportul acestora. Telerenta este un promotor activ al economiei circulare, iar partenerii săi corporate au posibilitatea de a susține astfel inițiativele de protecție a mediului.

„Companiile sunt în căutarea unor soluții care să le permită să fie competitive fără investiții majore în tehnologie. Prin Telerenta, ele pot accesa echipamente de ultimă generație fără a bloca capitalul, contribuind totodată la sustenabilitate prin multiple cicluri de utilizare”, a adăugat Mădălin Ilie.

Având în vedere creșterea semnificativă a închirierilor către companii, Telerenta își propune să continue extinderea acestui segment, diversificând portofoliul de produse disponibile pentru închiriere și atrăgând noi parteneri din industrii cheie. Telerenta va continua să ofere soluții flexibile și personalizate pentru companii, facilitând accesul acestora la tehnologie de ultimă generație prin parteneriate strategice și prin menținerea angajamentului său față de sustenabilitate.