Telerenta extinde rețeaua de automate RentBox la 48 de unități în 26 de orașe, cu investiții de peste 1 mil. euro







Telerenta, singura platformă de închiriere de echipamente electronice din Europa de Sud-Est, destinată utilizatorilor casnici și companiilor, extinde masiv rețeaua de automate RentBox, dezvoltată în parteneriat cu Grupul BobNet, unul dintre cei mai mari dezvoltatori de soluții pentru retail-ul automatizat din Europa. Astfel, în prezent, Telerenta dispune de o rețea de 48 de automate de tip vending machine amplasate în 26 de orașe. Lansat la mijlocul anului trecut, serviciul RentBox, care presupune închirierea imediată și ridicarea instant de echipamente electronice folosind automate de tip vending machine, generează și deservește, în prezent, aproape 25% din numărul total de contracte de închiriere. Dotate cu software avansat și sisteme de securitate integrate, automatele RentBox permit închirierea instantanee de dispozitive electronice precum telefoane mobile, tablete, console de jocuri, laptopuri și chiar televizoare. Amplasarea lor strategică în centre comerciale și alte locații frecventate asigură accesibilitatea serviciului. Consumatorii pot rezerva produsele dorite online, prin platforma Telerenta, și le pot ridica ulterior din RentBox-ul selectat. Această flexibilitate le permite clienților să economisească timp și să acceseze rapid produsele necesare. Până în prezent, serviciul de automate RentBox a presupus investiții totale de peste 1 milion de euro, care includ atât infrastructura rețelei, cât și stocurile de produse disponibile. Impactul asupra comportamentului de consum „Automatele RentBox au transformat modul în care consumatorii percep închirierea de electronice. Oferim soluții rapide și sigure, adaptate nevoilor lor zilnice. Iar amplasarea strategică a acestora în centre comerciale face posibilă combinarea procesului de închiriere cu alte activități cotidiene, ceea ce adaugă un plus de confort”, spune Mădălin Ilie, CEO Telerenta, menționând că RentBox-urile elimină timpul de așteptare pentru livrare și oferă o soluție simplă și rapidă, care răspunde nevoii tot mai mari de flexibilitate și acces imediat la produse. Telefoanele mobile sunt cele mai închiriate dispozitive, urmate de tablete și console de gaming, laptopuri sau chiar televizoare, ceea ce reflectă o preferință crescută pentru tehnologie portabilă și soluții de divertisment. Comparativ, utilizatorii care preferă livrările la domiciliu prin platforma online Telerenta tind să exploreze o gamă mai largă de produse și să valorifice opțiuni personalizate de livrare. Această segmentare a comportamentului evidențiază modul în care RentBox-urile adresează cerințele celor care caută soluții imediate. Planuri de extindere pentru 2025 Pentru anul viitor, Telerenta intenționează să dubleze numărul de automate RentBox, consolidându-și acoperirea la nivel național. De asemenea, compania explorează posibilități de extindere internațională, replicând acest model în alte țări. Investițiile viitoare vor include și diversificarea stocurilor de produse, alături de implementarea unor noi funcționalități tehnologice menite să optimizeze experiența utilizatorilor. Prin aceste inițiative, Telerenta continuă să împingă limitele accesibilității și să adreseze nevoile unui consumator tot mai conectat. Rețeaua RentBox reflectă angajamentul Telerenta de a oferi soluții inteligente și moderne, care nu doar că facilitează accesul la tehnologie, dar schimbă și dinamica pieței de închirieri electronice prin eficiență și adaptabilitate. Ce face și cum funcționează Telerenta Telerenta, parte din grupul american de investiții NCH (New Century Holdings), permite utilizatorilor individuali și companiilor să închirieze echipamente electronice, pentru o perioadă cuprinsă între 3 și 24 de luni. Clienții au, astfel, acces permanent la echipamente de calitate superioară, de ultimă generație, care pot fi folosite în acord cu nevoile lor. Procesul de închiriere este flexibil, utilizatorii putând alege foarte ușor dintre produsele listate în platformă și le pot înlocui cu altele cu specificații superioare, oricând, pe durata contractului. La finalul perioadei de închiriere, aceștia pot prelungi contractul sau returna produsele închiriate. Telerenta este o soluție alternativă la achiziția de echipamente electronice cu plata integrală pe loc sau în rate și se adresează tuturor celor interesați de tehnologie, dar care nu doresc sau nu își permit să facă o achiziție, și celor interesați să testeze și să utilizeze în permanență cele mai noi echipamente electronice.

