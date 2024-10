STIRI TECH Allied Telesis și Canopy au lansat soluții complet integrate pentru gestionarea dispozitivelor de pe o singură platformă Ionut Razvan Share







Allied Telesis, lider global în rețele inteligente, anunță integrarea completă a switchurilor de rețea și a API-ului companiei în platforma de monitorizare și management de la distanță (RMM) Canopy pentru produsele conectate. Prin acest parteneriat, anunțat la începutul acestui an, switchurile Allied Telesis pot fi pe deplin gestionate, monitorizate și depanate de la distanță cu softwareul de administrare a dispozitivelor de la Canopy, oferind clienților o vizibilitate clară a rețelelor și a sănătății dispozitivului, automatizarea proceselor de auto-reparare și minimizarea timp de nefuncţionare. Comentând despre această alianță, Rahul Gupta, CTO la Allied Telesis, a declarat: „Acesta este un mare pas înainte și suntem încântați să începem să oferim soluțiile noastre comune bazate pe cloud. Fiind primul switch de rețea de pe piață care este integrat în Canopy, putem oferi clienților un instrument consolidat, o singură fereastră către rețeaua lor.” Telaid, un integrator de top care este specializat în implementarea și gestionarea sistemelor tehnologice complexe al companiilor, a participat la o revizuire a integrării cu DeviceWatch, susținut de platforma Canopy de gestionare a dispozitivelor de la distanță. Potrivit lui Beth Bergmann, SVP Solution Strategy la Telaid, „Integrarea DeviceWatch, care este susținut de Canopy, în switchul Allied Telesis, pune bazele unei platforme all-in-one de monitorizare și management de la distanță pentru sisteme informatice, securitate fizică și infrastructura de rețea. Monitorizarea proactivă și gestionarea automată a dispozitivelor elimină multe sarcini de nivel 1, sporind performanța și reducând timpul de nefuncționare a rețelei.” Similar, Peter Atwell, SVP of Partnerships and Business Development de la Canopy, a adăugat: „Parteneriatul nostru cu Allied Telesis este o piatră de hotar semnificativă în promovarea managementului de la distanță a dispozitivelor. Această colaborare oferă clienților noștri o platformă unificată care reduce timpul de nefuncționare, simplifică gestionarea dispozitivelor și îmbunătățește rezistența generală a rețelei cu switchurile Allied Telesis, precum și pentru toate celelalte produse și dispozitive conectate în acele medii. Suntem încântați să aducem pe piață această soluție complet integrată, adăugând o altă ofertă unică la standardul nostru ridicat pentru gestionarea proactivă a dispozitivelor.”

