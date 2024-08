STIRI evoMAG: achizițiile în rate se dublează. Peste 15% dintre comenzi sunt acum plătite eșalonat Ionut Razvan Share







evoMAG anunță o dublare a procentului de clienți care aleg să achiziționeze produse în rate, comparativ cu anul trecut. În prezent, peste 15% din achizițiile realizate pe evoMAG.ro sunt plătite eșalonat. Această evoluție reflectă o schimbare majoră în comportamentul consumatorilor, care sunt tot mai deschiși la opțiuni flexibile de plată, evitând astfel plățile integrale dintr-o singură tranșă. Clienții continuă să caute produse de înaltă calitate, inclusiv telefoane mobile de ultimă generație, televizoare și electrocasnice mari, însă tendința lor este să evite plățile mari și să se orienteze către soluții de plată eșalonate. Această preferință pentru plata în rate le permite să acceseze tehnologia și produsele dorite fără a-și dezechilibra bugetul pe termen scurt. „Observăm o creștere accentuată a preferinței pentru plata în rate, în special în cazul produselor de valoare ridicată. Acest lucru demonstrează o schimbare în modul în care consumatorii gestionează achizițiile mari. Prin parteneriatele noastre cu companii financiare, le oferim clienților soluții de plată care să le permită să își mențină accesul la produsele dorite într-un mod sustenabil”, spune Mihai Pătrașcu, CEO evoMAG. În topul preferințelor pentru achizițiile în rate în 2024 se află: Telefoanele mobile de ultimă generație Televizoarele Electrocasnicele mari, precum combine frigorifice și frigidere Laptopurile Sistemele PC Aceste categorii au rămas stabile în preferințele consumatorilor, însă plata în rate facilitează achiziția de produse mai scumpe, observându-se o creștere semnificativă în valoarea comenzilor achitate eșalonat. Deși valoarea medie a unei comenzi evoMAG este, în prezent, de aproximativ 1.000 de lei, comenzile plătite în rate au, în medie, o valoare cu 20% mai mare. Această tendință arată că opțiunile de plată flexibile le permit consumatorilor să acceseze produse premium pe care le-ar considera mai greu de cumpărat dacă ar trebui să le plătească integral, într-o singură tranșă. Majoritatea clienților evoMAG care accesează sistemul eșalonat de plată aleg să achite produsele în 4 rate, aceasta fiind cea mai populară opțiune de finanțare. Soluția de plată în 4 rate fără dobândă oferă un echilibru ideal între flexibilitate și accesibilitate, permițând consumatorilor să împartă costurile pe o perioadă gestionabilă fără cheltuieli suplimentare. „Ca furnizor de tehnologie de ultimă generație, evoMAG atrage un număr semnificativ de clienți care își doresc cele mai recente lansări din domeniul tehnologic. Este și cazul noului iPhone 16, care va fi lansat în luna septembrie. Ne așteptăm ca această lansare să atragă, cu siguranță, interesul consumatorilor pentru achiziții în rate”, mai spune Mihai Pătrașcu. Pentru a sprijini această tendință, evoMAG oferă o varietate de soluții de plată în rate, disponibile atât prin carduri de credit, cât și prin carduri de debit. Printre partenerii financiari principali se numără Oney Bank, TBI Bank și Klarna, care pun la dispoziție opțiuni adaptate diverselor nevoi ale consumatorilor. Clienții pot alege dintre: Plata în 3 sau 4 rate prin Oney, cu condiția ca prima rată să fie disponibilă la momentul achiziției;

evoCREDIT, prin TBI Bank, care permite finanțarea comenzilor mai mari, cu un proces complet online și fără necesitatea unui card de credit;

Klarna, o soluție recent implementată, care permite achitarea produselor în rate fără comisioane suplimentare și fără dobândă; evoMAG estimează că procentul achizițiilor în rate va continua să crească în următorul an, stabilizându-se în jurul a 20%. Această creștere este susținută de parteneriatele strategice și de cererea crescută pentru soluții de plată flexibile, care permit consumatorilor să continue să achiziționeze produse de înaltă calitate, fără a simți un impact financiar major asupra bugetului lor lunar.

