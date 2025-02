ENTERTAINMENT FEATURED SMARTPHONES STIRI Caravana Xiaomi prezintă noua serie Redmi Note 14, oferte și provocări speciale pentru public Ionut Razvan Share







Caravana Xiaomi, eveniment special cu o primă etapă dedicată iubirii și tehnologiei, debutează în perioada 14-16 februarie și aduce în fața publicului noua serie Redmi Note 14, alături de oferte și provocări speciale pentru participanți. Un spațiu pop-up interactiv unde tehnologia întâlnește distracția, Caravana Xiaomi oferă publicului ocazia de a explora cele mai noi produse, participa la provocări captivante și câștiga premii surpriză. Special, în cadrul provocării „All Star Durability”, utilizatorii pot testa și se pot convinge de rezistența impresionantă a seriei Redmi Note 14, alături de influencerii Xiaomi. Cu un sistem de camere AI cu rezoluție mare, durabilitate de vârf și experiență impresionantă, seria Redmi Note 14 aduce upgrade-uri complete și caracteristici de flagship publicului larg. Seria Redmi Note 14 este concepută pentru a oferi o experiență foto completă, îmbinând performanța de ultimă oră cu versatilitatea intuitivă. În acest scop, au fost introduse diverse funcții creative, cum ar fi fotografiile dinamice, care dau viață fiecărei imagini cu mișcări subtile, și video dual pe multe dintre modele, care permite utilizatorilor să înregistreze simultan atât prin camerele din față, cât și din spate, pentru a captura mai multe perspective. Pe parcursul lunii februarie, utilizatorii care achiziționează un produs din seria Redmi Note 14 de pe www.mi.com pot opta și pentru wearables și accesorii la prețuri speciale: Redmi Watch 5 la 499,99 lei;

Xiaomi Smart Band 9 Pro la 209,99 lei;

Xiaomi Smart Band 9 la 129,99 lei;

Încărcător Xiaomi 120W la 129,99 lei;

Încărcător Xiaomi 67W la 69,99 lei. Programul primei etape a Caravanei Xiaomi este: 14 februarie 2025 – Parcarea Băneasa Shopping City, între orele 16:00 – 21:00; 15 februarie 2025 – Parcarea Băneasa Shopping City, între orele 14:00 –

