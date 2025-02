AI. NEWS STIRI Lenovo AInomics CIO Playbook 2025: Investițiile în AI în regiunea EMEA se vor dubla, însă provocările în materie de scalare și deficitul de competențe limitează ritmul de adopție AI Ionut Razvan Share







Liderii de afaceri și factorii de decizie din departamentele IT din regiunea EMEA au raportat cel mai mare grad de satisfacție în ceea ce privește proiectele de inteligență artificială la nivel global în ultimele 12 luni, ceea ce a determinat o creștere cu 104% a investițiilor în inteligență artificială preconizate pentru acest an, potrivit unui nou studiu realizat de Lenovo. Studiul AInomics CIO Playbook 2025, elaborat de IDC, a constatat că, deși investițiile și încrederea în inteligența artificială continuă să crească, există în continuare provocări majore legate de instruirea personalului, calitatea slabă a datelor și inițiativele de scalare. Analiza, la care au participat 620 de lideri de afaceri și factori de decizie IT din cadrul unor companii de dimensiuni medii și mari din regiunea EMEA, a relevat faptul că 94% dintre proiectele de inteligență artificială derulate în ultimele 12 luni au răspuns cel puțin așteptărilor, iar aproape o treime (31%) le-au depășit, dublu față de procentul înregistrat în America de Nord (16%). Regiunea este, totodată, cea mai optimistă în privința utilizării inteligenței artificiale, 55% dintre echipele de management având o părere pozitivă despre potențialul acesteia, iar 10% dintre acestea declarându-se „foarte entuziaste”. Inteligența artificială generativă impulsionează dezvoltarea domeniilor de investiții în AI Concomitent cu acest grad ridicat de satisfacție, se produce și o schimbare a priorităților în ceea ce privește investițiile în AI, deoarece companiile încearcă să identifice zonele în care aceasta va avea cel mai mare impact. Inteligența artificială generativă va fi principala prioritate în materie de AI în următoarele 12 luni, înregistrând o creștere de aproape patru ori, de la 12% la 44%, în detrimentul platformelor de inteligență artificială predictivă și interpretativă. În ceea ce privește alte tehnologii AI, aplicațiile integrate AI au reprezentat domeniul în care s-au făcut cele mai mari investiții în ultimul an. În prezent, companiile își concentrează investițiile pe dezvoltarea și gestionarea modelelor AI (32%), în creștere cu 10% față de ultimele 12 luni. Această evoluție survine pe fondul creșterii ponderii bugetelor IT alocate AI de la 13% la 20%. Interesul pentru serviciile profesionale de inteligență artificială este, de asemenea, în creștere în rândul companiilor din regiune, depășind nivelul actual de utilizare de 27%, iar alte 72% explorează (19%) sau plănuiesc (53%) să implementeze astfel de instrumente. Ascensiunea puternică a inteligenței artificiale generative este rezultatul unui șir de inițiative pilot și proiecte de succes din ultimul an. Deși studiile anterioare au raportat că există motive de îngrijorare cu privire la limitările de capacitate ale modelelor AI, acestea par să fi fost depășite, iar companiile se simt acum în largul lor în ceea ce privește implementarea acestei tehnologii și valorificarea beneficiilor oferite de aceasta. Provocările în materie de date reprezintă o piedică în ceea ce privește implementările AI În pofida entuziasmului și a creșterii gradului de adopție, este nevoie de un efort susținut pentru a valorifica întregul potențial al AI în regiunea EMEA. În cazul proiectelor AI care nu răspund așteptărilor, principalele motive invocate au fost legate de provocările privind scalarea AI (30%) și problemele legate de calitatea datelor (29%). Chiar dacă 46% dintre companiile din EMEA dispun de politici de guvernanță, gestionare a riscurilor și conformitate (GRC) în materie de AI, 26% raportează că gradul de punere în aplicare a acestora este limitat, iar 22% dintre companiile din regiune nu intenționează să instituie o politică GRC în materie de AI, cea mai mare pondere regională la nivel global. Greg Smith, director executiv și director general, EMEA Lenovo Solutions & Services Group a declarat: „În contextul unui nivel ridicat de entuziasm în jurul AI în regiune, companiile trebuie să depună eforturi susținute pentru a depăși obstacolele care stau în calea adopției și integrării acesteia, pentru a evita deziluziile și a obține o rentabilitate a investițiilor. Încrederea liderilor crește rapid și se orientează către o abordare diversificată cu modele precum AI-as-a-Service. Utilizarea expertizei și a serviciilor profesionale adecvate va contribui la maximizarea succeselor generate de inteligența artificială, facilitând o adopție țintită care permite rezolvarea provocărilor de business și favorizează creșterea.” În încercarea de a depăși aceste obstacole, companiile se confruntă cu patru factori la fel de presanți în asigurarea unei implementări AI de succes: suveranitatea și conformitatea datelor (32%), ușurința integrării AI în cadrul sistemelor și proceselor existente (32%), instruirea și perfecționarea angajaților (31%) și accesul rapid la date de calitate (31%). Infrastructura hibridă este esențială în domeniul AI În privința echipamentelor hardware care permit utilizarea AI în cadrul companiilor, 65% dintre organizațiile din regiunea EMEA utilizează arhitectura on-prem sau hibridă ca arhitectură principală, iar 18% utilizează cloud-ul public. În plus, 10% dintre organizațiile din EMEA folosesc deja pe scară largă PC-uri cu inteligență artificială, 25% testează în prezent PC-uri cu inteligență artificială, iar alte 65% planifică sau evaluează integrarea acestor dispozitive în viitorul apropiat pentru a-și maximiza capacitățile de inteligență artificială. Giovanni Di Filippo, Președinte pentru EMEA, Infrastructure Solutions Group la Lenovo a explicat: „Piețele din regiunea EMEA prezintă un tablou divers al adopției AI și este clar că majoritatea organizațiilor au depășit faza de entuziasm în materie de AI și își îndreaptă atenția de la etapa de experimentare la cea de implementare. Având în vedere că organizațiile din regiunea EMEA se orientează către zonele de creștere în domeniul AI, preferința lor pentru o combinație de hardware AI on-prem și hibrid este determinată de nevoia de a păstra controlul asupra securității și confidențialității datelor, aspecte cruciale în gestionarea informațiilor sensibile și asigurarea respectării reglementărilor.” Preben Fjeld, VP și General Manager Personal Computing Devices Services, Lenovo EMEA a comentat: „Companiile prioritizează din ce în ce mai mult tehnologiile care pot susține productivitatea angajaților cu ajutorul inteligenței artificiale, iar anul 2025 va marca o schimbare majoră în implementările de AI PC, deoarece organizațiile vor migra de la stadiul de proiect pilot la cel de implementare a noilor dispozitive. Având în vedere că accesul la PC-urile cu inteligență artificială și la dispozitivele edge reprezintă un factor important în implementarea cu succes a inteligenței artificiale, reușita nu poate veni decât dintr-o strategie coerentă și integrată în domeniul inteligenței artificiale.” Europe and Middle East CIO Playbook 2025, It’s Time for AI-nomics conține studiul IDC, comandat de Lenovo, care a intervievat 620 de factori de decizie IT din 9 piețe [Danemarca, Europa de Est, Franța, Germania, Italia, Orientul Mijlociu, Țările de Jos, Spania și Regatul Unit]. Cercetarea de teren a fost realizată în noiembrie 2024. Raportul integral EMEA Lenovo Ainomics poate fi accesat aici.

