Bolt aniversează nouă ani de creştere continuă, în contextul realităţii post-pandemice

Bolt şi-a crescut afacerile de patru ori de la începutul pandemiei, iar luna iulie a acestui an a fost cea mai profitabilă din istoria companiei. Bolt a lansat două noi verticale de business în ultimii trei ani şi desfăşoară operaţiuni în 45 de ţări şi peste 500 de oraşe din Europa şi Africa, marcând o creştere de peste 200% în comparaţie cu perioada pre-pandemică.

Compania şi-a triplat numărul de clienţi la nivel global, ajungând la peste 100 de milioane de la începutul lui 2020, a crescut numărul şoferilor de pe platformă cu peste 2 milioane şi a dublat personalul angajat, care a ajuns la peste 3000. În ultimul an, Bolt a deschis noi birouri în lume, inclusiv hub-uri pentru ingineri IT în Berlin şi Nairobi, iar în prezent are peste 350 de posturi vacante şi scopul de a angaja 700 de specialişti până la finalul anului.

Aceste statistici marchează aniversarea a nouă ani de când Markus Villig a fondat Bolt în Tallinn, Estonia, în 2013. Adolescent la vremea respectivă, Markus a recrutat personal primii şoferi pentru platformă, iar de atunci a creat un business evaluat – la ultima rundă de finanţare – la €7,6 miliarde.

Markus Villig, CEO & Founder, a declarat: „Pandemia a fost cel mai mare şoc economic din ultimele generaţii, aşadar 100 de milioane de clienţi şi operaţiuni în peste 500 de oraşe sunt realizări de care suntem foarte mândri.

Atunci când Bolt s-a lansat pentru prima dată, misiunea noastră a fost să provocăm industria tradiţională de taxi din Tallinn printr-un nou serviciu de tip ride-hailing. Dimensiunea la care am ajuns astăzi – alături de gama de servicii pe care o oferim – ne conferă avantajul unei poziţii de la nivelul căreia putem revoluţiona modul în care oamenii se deplasează în mediul urban, punându-le la dispoziție o alternativă la maşinile personale, cu scopul de a crea oraşe mai verzi, mai sigure şi mai prietenoase.

Cu toate acestea, este important să fim realişti – creşterea inflaţiei şi a dobânzilor ne determină să fim disciplinaţi atunci când evaluăm pieţele pe care vom investi în viitor. Acest lucru poate însemna prioritizarea eforturilor de creştere pe pieţele unde suntem deja prezenţi, în defavoarea extinderii serviciilor pe noi teritorii. Frugalitatea culturii noastre organizaţionale ne-a ajutat să ieşim din pandemie pe o poziţie dominantă, dar provocările nu se vor opri aici, iar echipa noastră este pregătită să le răspundă.”

Bolt s-a lansat pe piaţa din România în 2016, aducând pe parcurs în țară principalele verticale de business: serviciile de ride-hailing, micromobilitate, Bolt Business, Bolt Food şi Bolt Market. Serviciile de ride-hailing sunt prezente în 28 de oraşe din ţară, Bolt Food livrează în 5 oraşe, iar numărul localităţilor din ţară unde trotinetele Bolt pot fi închiriate a ajuns la 14.

Cristian Sălceanu, Bolt Romania Country Manager, Ride-hailing, a declarat: „În cei şase ani de activitate Bolt pe piaţa din România am reuşit să lansăm patru verticale de business, care ne asigură în prezent o poziţie de lider. Avem la București unul dintre cele mai mari hub-uri regionale pentru ingineri software, care deserveşte întreaga Europă și care a creat aplicaţia Bolt Food şi continuăm să creştem prin lansarea constantă, susţinută a serviciilor noastre în majoritatea oraşelor din ţară. Dacă ar fi să facem o comparaţie cu perioada pre-pandemică, serviciile Bolt ride-hailing au crescut în România de patru ori.”