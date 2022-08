Impactul datelor asupra oamenilor e incalculabil

În industria tehnologică vorbim atât de des despre modul în care datele pot aduce beneficii companiilor. Și pe bună dreptate, deoarece datele sunt, fără îndoială, cel mai valoros bun pe care îl deține o afacere. Totuși, e clar că nu vorbim întotdeauna suficient de mult despre modul în care datele îmbunătățesc viețile oamenilor, acesta fiind, până la urmă, scopul lor.

Rezultatele care devin posibile cu ajutorul datelor pot avea un impact real asupra oamenilor, în nenumărate moduri. Datele contribuie la înțelegerea istoriei umane – fie că este vorba de descoperirea moștenirii noastre familiale sau de înțelegerea mai multor lucruri despre viețile oamenilor și poveștile lor. Un foarte bun exemplu în acest sens vine dintr-o poveste personală, despre modul în care un grup de colegi scafandri, printre care mă aflam și eu, am reușit să rezolvăm un mister cu ajutorul datelor. Acestea erau disponibile de mult timp, dar pur și simplu nu fuseseră analizate cu instrumente suficient de sofisticate pentru a oferi răspunsuri.

Misterul era legat de o epavă din largul portului Portsmouth, statul american Maine, despre care am aflat pentru prima dată într-o carte intitulată Due to Enemy Action (În urma acțiunii inamicului). Era vorba de ultima navă de război a Marinei militare americane, scufundată în Oceanul Atlantic în timpul celui de-al Doilea Război Mondial – cu două săptămâni înainte de sfârșitul războiului. Câțiva dintre cei 13 supraviețuitori ai deflagrației susțineau că au observat în zonă un submarin german după ce nava lor a explodat, dar Marina respinsese aceste relatări, considerând că nu existau submarine care să fi operat atât de aproape de coasta americană în acea etapă a războiului. Nimeni nu a găsit vreodată acea navă, așa că eu și prietenii mei am lansat o misiune îndrăzneață în acest sens. Pe lângă găsirea epavei, am vrut să răspundem la întrebarea dacă a fost torpilată de un submarin german – scenariu pe care autoritățile îl respinseseră ca fiind imposibil – sau dacă s-a scufundat din cauza exploziei unui cazan – o ipoteză cu implicații tragice pentru inginerii care lucrau pe navă și pentru supraviețuitorii tragediei.

După cinci ani de căutări, am descoperit epava. De asemenea, am descoperit că boilerele erau încă intacte, dar nu am găsit nicio dovadă a unei lovituri de torpilă la pupa navei. Dar faptul că am descoperit acea epavă și că ea nu a explodat din cauza boilerelor a avut consecințe care au schimbat viețile victimelor, supraviețuitorilor și familiilor acestora. Deși acest lucru mi-a oferit un sentiment puternic de mândrie, el scoate de fapt în evidență adevărata putere a datelor. Multe dintre datele pe care le-am folosit pentru a găsi epava existau deja. Aveam toate informațiile de care aveam nevoie pentru a găsi epava și pentru a determina adevăratul motiv al dispariției sale. Ceea ce nu fusese disponibil pentru cei care au căutat-o înaintea noastră era cloud-ul și instrumentele avansate de analiză a datelor. Datele au găsit nava și, din fericire, am acum ocazia să spun această poveste.

Datele ne îmbunătățesc viața de zi cu zi

La un nivel profund, e cât se poate de încurajator să credem că am putea avea răspunsuri la atât de multe dintre întrebările din viața noastră care aparent nu ar avea vreun răspuns. Ele sunt chiar acolo, în date – le avem – dar nu le-am găsit încă. La un nivel mai practic, datele ne ușurează viața, ajutându-ne să obținem mai multe rezultate, mai rapid în fiecare zi. Pandemia Covid-19 e un exemplu clar în acest sens. Ne-am confruntat cu o provocare care a amenințat întregul nostru mod de viață și structurile socio-economice. Dar datele, în cel mai larg termen posibil – fie că le considerăm e-mail-uri, videoconferințe sau plăți online – au permis afacerilor să continue și oamenilor să comunice.

În plus, cu ajutorul unor instrumente de automatizare mai avansate, al inteligenței artificiale (AI) și al soluțiilor de învățare automată, datele ne sporesc capacitatea cognitivă. Calculul de înaltă performanță din cloud le permite inginerilor din domeniul auto și aviației să utilizeze dinamica fluidelor și simulările digitale pentru a proiecta vehicule mai rapide, mai aerodinamice și mai eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil. Între timp, diagnosticarea clinică avansată le permite medicilor și profesioniștilor din domeniul medical să diagnosticheze și să trateze bolile mai eficient ca niciodată. Acestea sunt doar două exemple ale modului în care datele au o contribuție pozitivă la societatea umană, iar posibilitățile pentru viitor sunt nelimitate.

De aceea, este atât de important să gestionăm cum, trebuie și să protejăm datele pe care le avem. Ele reprezintă o resursă neprețuită pentru afaceri, o marcă unică pentru noi, ca oameni, și o resursă a cărei valoare crește de pe-o zi pe alta. Pe măsură ce volumul și valoarea datelor cresc, se înmulțesc și amenințările la adresa securității și confidențialității acestora. De aceea, orice organizație care dorește să profite de potențialul uriaș pe care îl au datele pentru a-și transforma organizația sau serviciile pe care le oferă clienților trebuie să investească într-o strategie modernă de protecție a datelor. La urma urmei, dacă am fi pierdut datele pe care le-am folosit pentru a găsi acea navă, am fi pierdut o bucată de istorie – posibil pentru totdeauna.

Editorial semnat de Danny Allan, Chief Technology Officer Veeam