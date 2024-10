FEATURED STIRI TECH Aproape jumătate dintre companiile industriale se confruntă lunar cu probleme de rețea Ionut Razvan Share







Una din trei companii industriale se confruntă în mod regulat cu probleme de rețea, 45% dintre companii se confruntă cu acestea de câteva ori pe lună, în timp ce doar 12% dintre respondenți au declarat că se confruntă cu astfel de provocări o dată pe an sau mai rar. Acestea au fost constatările îngrijorătoare evidențiate de Kaspersky în raportul său, care investighează provocările de securitate ale rețelelor cu care se confruntă companiile cu sedii multiple. Companiile industriale operează de obicei folosind o infrastructură distribuită geografic, cu fabrici, sucursale și alte facilități critice situate în diferite locații. Această particularitate poate duce la o serie de probleme precum probleme logistice, bariere de comunicare, dificultăți în coordonarea operațiunilor, menținerea unor standarde de calitate unitare și asigurarea conformității cu reglementările locale. Pe lângă provocările menționate mai sus, companiile industriale cu sedii multiple se confruntă în mod regulat cu probleme legate de infrastructura IT și securitatea informațiilor. Potrivit raportului Kaspersky, intitulat „Managing geographically distributed businesses: challenges and solutions”, 49% dintre reprezentanții companiilor producătoare au considerat că detectarea și rezolvarea eficientă a incidentelor de securitate cibernetică este cea mai dificilă sarcină. Ei au menționat, de asemenea, ca dificultăți semnificative monitorizarea implementării măsurilor de securitate (46%) și construirea unei politici de securitate coezive (42%). Aproape 30% dintre respondenți au declarat că au întâmpinat în mod regulat probleme de rețea, cum ar fi defecțiuni sau căderi ale rețelei, performanță slabă a serviciilor și aplicațiilor și capacitate inadecvată de conectare. În plus, 38% dintre aceștia s-au confruntat cu astfel de provocări o dată, până la de trei ori pe lună, în timp ce 28% s-au confruntat la fiecare două luni și 7% le-au experimentat chiar în fiecare săptămână. În ceea ce privește timpul necesar pentru restabilirea rețelei după o defecțiune sau o întrerupere, majoritatea respondenților (74%) au spus că au nevoie de obicei între 1 și 5 ore, în timp ce 15% au declarat că nu au petrecut mai mult de 1 oră, iar 10% au nevoie de până la o zi lucrătoare. Timpul de nefuncționare duce la daune financiare și reputaționale semnificative și poate costa mii de dolari pe minut și chiar mai mult pe oră. Prin urmare, este important ca toate companiile să prevină posibilele întreruperi ale rețelei și ar trebui să fie capabile să le remedieze rapid, dacă apar. Pentru a minimiza posibilitatea problemelor de rețea și pentru a construi o protecție complete, fiabilă, pentru toate activele și procesele din companiile industriale, Kaspersky recomandă: Folosiți platforme OT XDR, cum ar fi Kaspersky Industrial CyberSecurity (KICS), care oferă gestionarea centralizată a activelor și a riscurilor, audit de securitate și conformitate și scalabilitate de neegalat, oferind rețelelor industriale și sistemelor de automatizare o protecție fiabilă. Odată cu actualizarea recentă, aceasta permite acum suportul pentru 100 de puncte de monitorizare și oferă opțiuni nelimitate pentru construirea unei noi rețele software-defined între sucursalele companiei.

Dacă compania dumneavoastră necesită o soluție separată pentru a-și gestiona rețeaua corporativă de pe o singură consolă, utilizați o soluție specializată precum Kaspersky SD-WAN. Acest produs integrează canale de comunicații separate și funcții de rețea între companii și îmbunătățește performanța aplicațiilor, facilitând construirea de rețele fiabile și menținând în siguranță businessurile cu sedii multiple.

Dacă companiile au nevoie de protecție avansată, pot combina ambele soluții. Integrarea Kaspersky SD-WAN și Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks permite companiilor să transfere o copie a traficului rețelei industriale, astfel încât să poată stabili un sistem centralizat de monitorizare și protecție. Sinergia celor două produse face ca infrastructurile distribuite să fie scalabile, oferind servicii de rețea de înaltă calitate și acordând prioritate traficului ICS/SCADA.

Tags: