Acer lansează primul său dispozitiv portabil de gaming – Nitro Blaze 7

Acer și-a anunțat astăzi intrarea în spațiul jocurilor portabile prin lansarea noului Acer Nitro Blaze 7 (GN771). Dispozitivul combină tehnologia de ultimă oră și un design compact, pentru a aduce mereu la îndemână gaming-ul next-gen și divertismentul de nivel superior. Prima generație de dispozitive de gaming portabile cu AI de la Acer dispune de un procesor AMD Ryzen™ 7 8840HS, cu Ryzen AI care optimizează performanța și capacitatea de răspuns într-o gamă largă de jocuri și aplicații. Designul compact permite utilizatorilor să poarte cu ușurință dispozitivul în genți sau buzunare, pentru sesiuni de joc instantanee în deplasare. Dispune de un ecran IPS Full HD (FHD) de 7 inci cu o interfață tactilă, la care se adaugă tehnologia AMD FreeSync Premium și o rată de refresh excepțional de rapidă de 144 Hz. Acest lucru permite jucătorilor să experimenteze o grafică îmbunătățită și un control deplin, cu răspuns rapid, în timp ce joacă titlurile AAA preferate. Sistemul rulează pe Windows 11 și dispune de noua aplicație Acer Game Space care suportă adăugarea de jocuri de pe mai multe platforme. Acer Nitro Blaze 7: Un dispozitiv AI de gaming portabil și puternic Noul handheld portabil de gaming Nitro Blaze 7 de la Acer oferă performanțe fulgerătoare și eficiență pentru jocurile și divertismentul de zi cu zi. Echipat cu un procesor AMD Ryzen™ 7 8840HS care se laudă cu un total impresionant de până la 39 AI TOPS și tehnologia Ryzen AI, oferă utilizatorilor eficiență optimizată și suport pentru capabilități bazate pe tehnologia AI prezentă pe dispozitiv. Acesta valorifică grafica AMD Radeon 780M și Radeon Super Resolution pentru upscaling grafic în timp real și experiențe fără lag. Ecranul tactil IPS FHD (1920×1080) de 7 inci oferă o rată de refresh rapidă de 144 Hz, acoperire sRGB de 100% și AMD FreeSync Premium pentru a oferi scene ultra-fluide și gameplay fără tearing. Nitro Blaze 7 asigură, de asemenea, multitasking fluid și spațiu amplu pentru jocuri, media și alte fișiere. Oferă o capacitate de stocare generoasă de până la 2 TB de SSD PCIe M.2 NVMe și 16 GB de memorie LPDDR5x la 7500 MT/s pentru viteze mai mari de transfer de date și lățime mai mare de bandă. Utilizatorii pot naviga fără efort prin biblioteca de jocuri a dispozitivului portabil cu Windows 11 datorită noii funcții Acer Game Space. Gamerii au acces rapid la acest spațiu și îl pot popula cu cele mai îndrăgite titluri de jocuri. De asemenea, este complet compatibil cu platformele de jocuri principale și include 3 luni de PC Game Pass pentru acces la sute de jocuri PC de înaltă calitate. Fie că este vorba despre selectarea obiectelor din inventar, dirijarea personajelor sau mărirea imaginii pentru a privi mai de aproape, designul de care beneficiază Nitro Blaze oferă utilizatorilor un control complet intuitiv. Comenzile cu răspuns rapid ale interfeței tactile permit jucătorilor să se implice mai natural în jocuri și oferă mai multe posibilități pentru mecanici de joc inovatoare. În plus, o tastatură rapidă care transportă instantaneu jucătorii în bibliotecile lor de jocuri, precum și joystick-ul și butoanele direcționale de care dispune noul Nitro Blaze facilitează și mai mult navigarea pe tărâmul jocurilor cu mai multă precizie și versatilitate. Pentru conectivitate de mare viteză, consola portabilă de jocuri Nitro suportă Wi-Fi 6E și încorporează diverse porturi pentru atașarea fără probleme a dispozitivelor și accesoriilor, inclusiv USB4® (Type-C) cu încărcare rapidă și un cititor de carduri MicroSD pentru extinderea capacității de stocare. Prețuri și disponibilitate Specificațiile exacte, prețurile și disponibilitatea vor varia în funcție de regiune. Pentru a afla mai multe despre disponibilitatea, specificațiile și prețurile produselor pe anumite piețe, vă rugăm să contactați cel mai apropiat birou Acer prin www.acer.com Vizitați Acer Media Center pentru imagini și specificații ale produselor, sau vizitați next@acer Press Room pentru a vedea toate anunțurile. Specificații: Nume produs Acer Nitro Blaze 7 Model GN771 Sistem de operare Windows 11 Home CPU AMD Ryzen™ 7 8840HS (8-Core, 16-threads, 24 MB cache, up to 5.1 GHz max boost) AMD Ryzen AI, Supports up to total 39 AI TOPS GPU AMD Radeon™ 780M (Up to 2.7 GHz, AMD RDNA™ 3 12 CUs) Ecran 7″ Full HD (1920 x 1080) IPS Display, 144 Hz, 500 nits, 10-point touch panel, 7 ms response time, 100% sRGB, AMD FreeSync™ Premium Memorie 16GB LPDDR5x SDRAM, 7500 MT/s (onboard) Stocare Up to 2 TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 x4 Gen 4 SSD Porturi I/O 2 x USB4® (Type-C 40 Gbps), Micro SD Card (SD 4.0) Control și Input A B X Y buttons, D-Pad, LB/RB Bumpers, LS/RS Sticks, LT/RT Hall effect triggers, Power button with fingerprint reader, volume button, view button, menu button, Acer Game Space button, Pop-up keyboard button, Acer quick menu button, Mode switch button, Audio Speaker: 2 x 1W Microphone: 2 x D-Mic Audio Jack: 3.5 mm CTIA Baterie 50.04 Wh Li-Polymer battery Sursă alimentare 65 W Type-C AC Adapter WLAN și Bluetooth Wi-Fi 6E and Bluetooth 5.3 Software Acer Game Space, PC Game Pass (3 months) Dimensiuni 25.6 (W) x 11.35 (D) x 2.25 (H) cm Greutate 670 g

