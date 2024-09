AI. NEWS STIRI Xiaomi România lansează site-ul oficial Ionut Razvan Share







Xiaomi România anunță astăzi lansarea site-ului său oficial, unde utilizatorii și pasionații de tehnologie pot găsi cele mai recente știri despre companie, informații detaliate despre produse, precum și de unde le pot achiziționa. Odată cu lansarea site-ului https://www.mi.com/ro, Xiaomi oferă servicii extinse online în limba română, cu link-uri directe către vânzătorii oficiali. Xiaomi pune experiența utilizatorilor în centrul strategiei, iar lansarea platformei oficiale mi.com în România marchează o etapă semnificativă, ce permite clienților și pasionaților de tehnologie să exploreze portofoliul companiei într-un mod mai eficient. Noul site va funcționa și ca un hub pentru actualizările legate de Xiaomi, cu știri direct de la companie. Utilizatorii vor putea fi informați despre lansările de noi produse și anunțurile companiei, pe o singură platformă. Site-ul https://www.mi.com/ro prezintă o gamă cuprinzătoare de produse, inclusiv cele mai recente smartphone-uri, purificatoare de aer, scutere electrice, wearables și un portofoliu extins de dispozitive AIoT. Proiectată pentru a oferi o experiență intuitivă și fără întreruperi, platforma include descrieri detaliate ale produselor și direcționează utilizatorii către site-urile web ale vânzătorilor, de unde pot fi achiziționate produsele de interes.

