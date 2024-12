ENTERTAINMENT STIRI Xiaomi anunță Reducerile de Sărbători Ionut Razvan Share







Xiaomi anunță astăzi startul campaniei Reduceri de Sărbători, ce include produse remarcabile la prețuri speciale, disponibile pe www.Mi-Home.ro, dar și în pachete atractive, în rețelele partenerilor eMag, Vodafone, Orange și Digi. Prețuri speciale pe Mi Home Printre numeroasele smartphone-uri, dispozitive wearable și produse inteligente din segmentul AIoT ce vor fi disponibile la prețuri speciale pe Mi Home, până la finalul lunii decembrie, în limita stocului disponibil, Xiaomi listează și: Xiaomi Mix Flip, revoluționarul smartphone pliabil, cu sticlă premium Xiaomi Shield, cadru din aliaj de aluminiu 6M42 pentru durabilitate și eleganță, certificat SGS pentru 500.000 de plieri, la prețul special de 5799 lei, redus de la prețul recomandat de 6599 lei; Redmi Note 13, cu o cameră foto de 108 MP, ecran AMOLED dinamic de 120 Hz și procesor puternic Snapdragon 685, la un preț de 649 lei, redus de la prețul recomandat de 1099 lei; Xiaomi TV A Pro 2025 75”, cu telecomandă vocală, design fără ramă, 4K HDR cu fluidizare a mișcării cu ajutorul MEMC, la un preț de 3999,99 lei, redus de la prețul recomandat de 4499,99 lei; Xiaomi Smart Band 9 Pro, cu un design modern cu cadru metalic și funcționalități avansate de monitorizare a sănătății, incluzând monitorizarea ritmului cardiac și SpO₂ pe tot parcursul zilei, precum și peste 150 de moduri sportive, la un preț de 349,99 lei, redus de la prețul recomandat de 399,99 lei; Xiaomi Buds 3, căști performante in-ear, cu anulare activă a zgomotului de până la 40dB și până la 32 de ore de funcționare cu carcasa de încărcare, la un preț de 239,99 lei, redus de la prețul recomandat de 549,99 lei; Redmi Watch 5 Lite, cu un ecran AMOLED ultra mare de 1,96” cu 410 x 502 pixeli și un raport ecran-carcasă de 75,6%, Always-on Display și autonomie a bateriei de până la 18 zile, la un preț de 239,99 lei, redus de la prețul recomandat de 299,99 lei; Xiaomi Robot Vacuum S20+, aspirator robot avansat cu funcție de mop și sistem inteligent de planificare a traseului, echipat cu un motor puternic, ce îndepărtează eficient murdăria de pe o varietate de suprafețe, la un preț de 1249,99 lei, redus de la prețul recomandat de 1899,99 lei; Xiaomi Electric Scooter Pro 2, trotinetă electrică, cu o structură mai robustă, pliabilă, ghidon mai lung și anvelope pneumatice, la un preț de 2049,99 lei, redus de la prețul recomandat de 2.999,99 lei. Întreaga linie de produse Xiaomi disponibile la prețuri speciale este disponibilă aici: https://mi-home.ro/pages/xiaomi-christmas-sales-2024 Pachete atractive, la parteneri eMag propune, până la finalul lunii decembrie, pachete și promoții atractive ce includ: Xiaomi MIX Flip, disponibil într-un pachet special ce include și Xiaomi Robot Vacuum S20+, la un preț de 5494,99 lei; Xiaomi 14T Pro, în varianta de memorie de 12+512 GB, la un preț de 3699 lei, redus de la prețul recomandat de 4299 lei; Xiaomi 14T, în varianta de memorie de 12+512 GB 12+512, la un preț de 2999 lei, redus de la prețul recomandat de 3299 lei. Vodafone prezintă, până la finalul lunii decembrie, promoții atractive ce includ: Redmi Note 13 Pro 5G, cu un preț redus cu până la 200 de euro, în funcție de variantele de abonament. Orange aduce, până în data de 17 decembrie, pachete ce includ: Xiaomi 14T Pro, disponibil cu abonament într-un pachet special ce include și Xiaomi Robot Vacuum S20+; Xiaomi 14T, disponibil cu abonament într-un pachet special ce include și Xiaomi Robot Vacuum S20. Digi propune, până în data de 17 decembrie, promoții ce includ: Redmi Note 13 5G, cu posibilitate de achiziție a telefonului în 24 de rate; Xiaomi 14T Pro și Xiaomi 14T, cu promoție specială la abonamente, care se cumulează cu oferta de achiziție a telefonului în 12 rate.

