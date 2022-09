Xiaomi anunță reduceri la seria Mi Robot Vacuum-Mop 2

Xiaomi lansează o campanie de reduceri la seria Mi Robot Vacuum-Mop 2. Promoția este valabilă la partenerii oficiali din România, Mi-Home.ro și Xiaomi Store Sun Plaza București, până la data de 16 octombrie și aduce prețuri cu până la 450 de lei mai mici la cele mai populare și performante aspiratoare robot.

Produsele pot fi achiziționate, în limita stocului disponibil, la următoarele prețuri:

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite – 849,99 lei

Mi Robot Vacuum-Mop 2 – 1.149,99 lei

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro – 1.549,99 lei

Seria Mi Robot Vacuum-Mop 2

Cu o baterie îmbunătățită, de mare capacitate (5200 mAh), Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro poate curăța cu ușurință o suprafață de peste 150 de metri pătrați la o singură încărcare. Are o putere de 3.000 Pa, un mop cu vibrații și microfibre, conceput pentru a îndepărta petele dificile. Sistemul de navigație cu laser LDS scanează în mod eficient toate încăperile, determină și stabilește rapid traseul robotului de curățare. În plus, poate cartografia chiar și mai multe etaje. Aplicația Xiaomi Home asigură o mulțime de opțiuni de control, iar funcțiile dispozitivului sunt actualizate și optimizate wireless.

Mi Robot Vacuum-Mop 2 are o putere de 2.700 Pa, patru niveluri de aspirare și un rezervor de colectare de 550 ml. Poate funcționa până la 110 minute, în modul standard. Peria laterală de curățare are un design hexagonal, în timp ce modul de ștergere sub presiune a fost îmbunătățit.

Mi Robot Vacuum Mop-2 Lite este dotat cu 25 de senzori de înaltă precizie. Are o putere de 2.200 Pa și un design slim, cu o înălțime de numai 81,3 mm. Rezervorul de colectare are o capacitate de 450 ml, iar cel pentru apă este acționat electronic, are 3 niveluri de umplere și asigură o ștergere uniformă a podelelor.